Kína megadhatja a kegyelemdöfést Amerikának – olyat épít, ami eldöntheti a háborúkat

Kína leuralja a műholdas navigáció piacát, kiderült, tavaly mennyit ért az iparáguk

26 perce
Olvasási idő: 5 perc
Kína műholdas navigációs iparának össztermelési értéke 2025-ben elérte a 629 milliárd jüant (mintegy 28,7 ezermilliárd forint), ami 9,24 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest – olvasható a Kínai Műholdas Navigációs és Helymeghatározási Szolgáltatások Szövetsége (Global Navigation Satellite System and Location-Based Services Association of China) által hétfőn kiadott fehér könyvben. Az országban több mint 160 millió viselhető okoseszköz, valamint több mint 100 millió személygépkocsi használta a kínai fejlesztésű Pejtou navigációs és helymeghatározási szolgáltatásait.
A dokumentum szerint, 2025 végére csaknem 1,4 milliárd kínai okostelefon rendelkezett a kínai fejlesztésű Pejtou (BeiDou) műholdas navigációs rendszer helymeghatározási funkciójával, ami az országban használt mobiltelefonok mintegy 98 százalékát jelenti. Emellett több mint 160 millió viselhető okoseszköz, valamint több mint 100 millió személygépkocsi használta a Pejtou navigációs és helymeghatározási szolgáltatásait. 

Kína műholdas navigációs iparának össztermelési értéke 2025-ben elérte a 629 milliárd jüant (illusztráció)
Exportképes cikkek a kínai navigációs rendszerek

A fehér könyv kitér arra is, hogy a rendszerhez kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat több mint 140 országba és régióba exportálták.

Kína 2000-ben indította el saját műholdas navigációs rendszerének fejlesztését, részben azzal a céllal, hogy csökkentse függőségét az amerikai GPS-rendszertől. 

A három szakaszban megvalósított Pejtou ma a világ negyedik globális műholdas navigációs rendszere az amerikai GPS, az orosz GLONASS és az Európai Unió Galileo rendszere mellett.

Komoly kihívót kaphat a a globális helymeghatározási piac: kínai kutatók egy olyan műholdas rendszert fejlesztettek, mely a GPS-szel szemben nem rádiójelekkel, hanem fényalapú technológiával működik, és kifejezetten jól védhető, nehezen zavarható alternatívát kínál. Kína részéről viszont ez nem egyszerű technológiai újítás: a jelenlegi fejlesztés olyan alapokon nyugszik, mely idővel  hosszabb távon a jelenlegi, rádióalapú navigációs rendszerek leváltását eredményezheti – mutatta be az ipar egyik lehetséges fejlődési irányát a Világgazdaság.

 

