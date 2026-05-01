Nehéz olaj: az iráni háború árnyékában futnak neki a 35 milliárd hordónyi kincs kitermelésének

Claudio Descalzi, az Eni vezérigazgatója Caracasban tárgyalt Delcy Rodriguez ügyvivő elnökkel, ahol aláírták azt a programozási megállapodást, amely új életet lehel a Junín-5 projektbe. A megállapodásban részt vesz a venezuelai Szénhidrogén Minisztérium és a kolumbiai állami olajvállalat, a PDVSA is. A nehéz olajat őrző mező tulajdonosi szerkezete változatlan: a PDVSA 60 százalékos, az Eni pedig 40 százalékos részesedéssel rendelkezik a vegyesvállalatban. Ez azt jelenti, hogy a következő hetekben akár kezdetüket vehetik azok a munkálatok, melyek az egyik legnagyobb venezuelai készlet fokozoatos kiemelését célozzák.

Brutális tartalékok vannak az Orinoco-övben, de valóban nehéz olaj

Miközben a világ az iráni háború következményeként kibontakozó energiaválság hatásainak tompításával van elfoglalva, mozgolódás látszik a venezuelai kőolajiparban, ami azt követően került – rövid időre – a nemzetközi figyelem középpontjába, hogy amerikai katonai egységek technikai értelemben bravúros akcióval lecsaptak Maduro venezuelai elnökre, akit Washington kábítószer-kereskedelemhez kapcsolódó bűncselekményekkel vádol. Donald Trump amerikai elnök szerint az amerikai kormány felügyeli a tetszhalott venezuelai olajipar talpra állítását, mely a világ legnagyobb készletére épülhet fel újra, és jelenleg a mennyiséghez képest aránytalanul gyenge kitermelési mutatókkal bír: a világpiaci kínálat alig néhány százalékát adja.

Bár a venezuelai olajkincs tényleges nagyságát több szakértő megkérdőjelezi (abban ugyanakkor nincs vita, hogy mindenképpen hatalmas), a kitermelést a mennyiség jelentős részére nézve gazdaságosnak tartják, noha nem könnyűnek. A venezuelai, feltételezett 300 milliárd hordó (visszafogottabb modellezésben: 100-110 milliárd) java ugyanis a szárazföldön, az Orinoco-medencében található, ezért exporthoz szállítani kell. Ráadásul – oldalunkon megjelent összeállításunkat ajánljuk a témához – a világ egyik legsűrűbb nehézolaj-típusáról van szó, melyen ugyan szépen tudnak keresni a finomítók, viszont feldolgozása külön felkészített berendezéseket és kiegészítő eljárásokat igényel.