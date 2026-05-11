Ezt nem láttuk jönni: Németország Európa legerősebb hadseregét építi

A „Gesamtkonzeption militärische Verteidigung” (A katonai védelem átfogó koncepciója) néven megjelent dokumentum nem csupán a Bundeswehr technikai modernizációját irányozza elő, hanem Németország egy új, bátrabb szerepvállalását vázolja fel az észak-atlanti szövetségen belül.

Egy hadgyakorlat Németországban. Fotó: Wagner Péter

A dokumentum célja Németország regionális vezető szerepének rögzítése

Donald Trump amerikai elnök nemrégiben bejelentette, hogy ötezer fővel csökkenti az amerikai erők létszámát Németországban. A NATO-szóvivője szerint a csapatkiigazítás hangsúlyozza annak szükségességét, hogy Európa továbbra is többet fektessen be a védelembe, és nagyobb felelősséget vállaljon a közös biztonságért. Ez egybecseng a berlini ambíciókkal:

Az új német katonai stratégia szerves folytatása annak a folyamatnak, amelyet a német politika 2022-ben „korszakváltásként” (Zeitenwende) hirdetett meg. Három nappal Oroszország ukrajnai inváziója után Olaf Scholz német kancellár a korábbi évtizedekre jellemző katonai önkorlátozás politikájával szakítva, új intézkedések sorát jelentette be. Ezek közül védelempolitikai szempontból a legfontosabbak az egyszeri, 100 milliárd eurós különalap (Sondervermögen) létrehozása a Bundeswehr modernizálására, valamint a védelmi kiadások GDP 2 százalékára emelése volt. Mindkét döntés valódi korszakváltást jelzett, hiszen bár a német haderő potensnek számított, az elégtelen források miatt alacsony volt a hadrafoghatóság, lassúak és problémásak a beszerzési programok, és túlbürokratizált az intézményrendszer.

Boris Pistorius német védelmi miniszter a stratégia 2026. április 22-i bemutatásakor tartott sajtótájékoztatóján egyértelművé tette, hogy a dokumentum célja Németország regionális vezető szerepének rögzítése. Kijelentette, hogy a szövetségi kormány ambíciója, hogy a Bundeswehr legyen a „legerősebb konvencionális hadsereg Európában”, a NATO-n belül. Pistorius külön kiemelte a tartalékosok szerepének átértékelését is, fogalmazása szerint a jövőben a tartalékállomány „a hivatásos állománnyal egyenrangú” pillérét alkotja a nemzeti védelemnek.

Az új szempontok egyike, hogy a jövőben nem különítenek el többé forrásokat párhuzamosan a nemzeti védelemre és a külföldi válságkezelő missziókra; a haderőnek olyan univerzális képességekkel kell bírnia, amelyek a legmagasabb intenzitású szövetségi védelmi konfliktusban is megállják a helyüket.

Ennek kimondása azért volt szükséges, mert a hidegháború óta a hazai, területvédelemre rendelkezésre álló erők általában alacsony készenlétben, elhanyagolt, elavult technikával és képességekkel rendelkeztek, míg a nemzetközi missziókra kijelölt alakulatok, vagy csoportosítások kapták meg az hatékony működéshez és harckészültséghez szükséges extra forrásokat. Ez nem német sajátosság volt, a legtöbb európai NATO tagország hadereje is ilyen – nyíltan soha el nem ismert – kétszintű haderővel rendelkezett (és rendelkezik még) – fogalmazott az Oeconomus.