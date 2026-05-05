Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

24 óra múlva véget érhet a háború? Váratlan bejelentést tettek az ukránok

Ezt látnia kell!

A Met-gála a legborzalmasabb ruhái: túl sok volt a „művészet” — és túl kevés az ízlés – galéria

NKFH

Vigyázat: veszélyes nehézfémekkel szennyezett termékeket vonnak ki a hazai üzletekből

25 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján nehézfémek (ólom és kadmium) kioldódását mérték Kínából származó mintás üvegpohárból. A termékből Dánián keresztül Magyarországra is érkezett a Tiger Stores Hungary Zrt. által üzemeltetett Flying Tiger üzletekbe.
Link másolása
Vágólapra másolva!
NKFHtermékvisszahívásNemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságpohárnehézfém

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Tiger Stores Hungary Zrt.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

NKFH, Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi HatóságNemzetiKereskedelmiésFogyasztóvédelmiHatóság
Nehézfémek oldódhatnak ki egyes, Kínából származó mintás poharakból, ezért kivonja azokat a forgalomból az NKFH 
Fotó: NKFH

Az NKFH intézkedése által érintett termékek adatai az alábbiak:

  1. VIZESPOHÁR 220 ML/ VIRÁGMINTÁS, cikkszám: 3060031, minden gyártási sorozat, 2025 január óta eladva.
  2. VIZESPOHÁR 220 ML/ TÖK MINTÁS, cikkszám: 3057450, minden gyártási sorozat, 2024 augusztus óta eladva.
  3. VIZESPOHÁR 220 ML/ NARANCS MINTÁS, cikkszám: 3062993, minden gyártási sorozat, 2025 május óta eladva.
  4. IVÓPOHÁR 220 ML/ ÜVEG, ÁTLÁTSZÓ, SZÍVEKKEL, cikkszám: 3052986, minden gyártási sorozat, 2024 január óta eladva.
  5. VIZESPOHÁR 220 ML/ EPER, cikkszám: 3053912, minden gyártási sorozat, 2024 február óta eladva.
  6. VIZESPOHÁR 220 ML/ CITROM, SÁRGA, cikkszám: 3055350, minden gyártási sorozat, 2024 május óta eladva.
  • Forgalmazó: Flying Tiger Copenhagen
  • Hazai címzett: Tiger Stores Hungary Zrt. (Flying Tiger üzletek)

Termékvisszahívás oka: határérték feletti nehézfémek (kadmium és ólom) kioldódása.

A nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe. Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát – írja az NKFH közleménye.

Kérik, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja.

Az alábbi kép illusztráció:

image

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!