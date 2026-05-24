Visszatér a távoli vizekre az olaj- és gázipari óriás, évtizedek csendjét töri meg

Norvégia mintha magára vállalta volna „Európa megmentőjének” szerepét, amikor az iráni válság miatt a Közel-Keletről érkező olaj- és gázszállítások kiesését próbálta pótolni. Norvégia már 2022-ben, az ukrajnai orosz invázió után is növelte fosszilisenergia-kitermelését, amikor több európai kormány leállította az orosz olaj és gáz vásárlását, és helyette Norvégiára támaszkodott. Ez most a Hormuzi-szoros lezárásának árnyékában kapott új lendületet.

Norvégia az Északi-tengeren bővíti olaj- és földgázkitermelését Európa energiaigénye miatt

Norvégia fokozná európai szénhidrogén-szállításait

Az Oroszország elleni szigorú energiaszankciók bevezetése óta Norvégia Európa legnagyobb vezetékes gázszállítójává vált. Jelenleg a norvég olajexport becslések szerint 90-95 százaléka Európába kerül, miközben az Európai Unió földgázimportjának körülbelül egyharmada Oslóból érkezik.

Norvégia ugyanakkor közel jár maximális termelési kapacitásához, ami azt jelenti, hogy a meglévő projektekből már csak korlátozottan tud további mennyiségeket kitermelni.

Az ország olajtermelése várhatóan 2030 után csökkenni kezd, hacsak nem indítanak új projekteket.

A termelés bővítéséhez ezért új kutatási és feltárási beruházásokra lenne szükség – ezt azonban a környezetvédők határozottan ellenzik az Oilprice oldalán megjelent beszámoló szerint. Ennek ellenére a norvég kormány a jelek szerint ragaszkodik ahhoz, hogy növelje az olaj- és földgázkitermelést az ország.

Terje Aasland norvég energiaügyi miniszter még márciusban jelentette ki: „Arra összpontosítunk, hogy stabil, hosszú távú és kiszámítható energiaszállítói legyünk az európai piacnak.” Úgy tűnik, ez az álláspont a norvég politikai spektrum nagy részén is támogatást élvez:

a legtöbb politikus szerint az ország olaj- és gáztermelése alapvető fontosságú Európa energiabiztonságának fenntartásában,

különösen a jelenlegi geopolitikai feszültségek közepette, amelyek jelentősen megemelték az energiaárakat.

Az Irán körüli háború miatt több mint két hónapja fennálló súlyos energiakereskedelmi korlátozások után Aasland ismét megerősítette Norvégia szerepét mint meghatározó energiaszolgáltató. „Fejleszteni fogjuk, nem pedig leépíteni a kontinentális talapzatunkon zajló tevékenységet” – mondta nemrég a miniszter.