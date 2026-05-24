Visszatér a távoli vizekre az olaj- és gázipari óriás, évtizedek csendjét töri meg

Norvégia mintha magára vállalta volna „Európa megmentőjének” szerepét, amikor az iráni válság miatt a Közel-Keletről érkező olaj- és gázszállítások kiesését próbálta pótolni. Norvégia már 2022-ben, az ukrajnai orosz invázió után is növelte fosszilisenergia-kitermelését, amikor több európai kormány leállította az orosz olaj és gáz vásárlását, és helyette Norvégiára támaszkodott. Ez most a Hormuzi-szoros lezárásának árnyékában kapott új lendületet.
Norvégia fokozná európai szénhidrogén-szállításait
Az Oroszország elleni szigorú energiaszankciók bevezetése óta Norvégia Európa legnagyobb vezetékes gázszállítójává vált. Jelenleg a norvég olajexport becslések szerint 90-95 százaléka Európába kerül, miközben az Európai Unió földgázimportjának körülbelül egyharmada Oslóból érkezik.
Norvégia ugyanakkor közel jár maximális termelési kapacitásához, ami azt jelenti, hogy a meglévő projektekből már csak korlátozottan tud további mennyiségeket kitermelni.
Az ország olajtermelése várhatóan 2030 után csökkenni kezd, hacsak nem indítanak új projekteket.
A termelés bővítéséhez ezért új kutatási és feltárási beruházásokra lenne szükség – ezt azonban a környezetvédők határozottan ellenzik az Oilprice oldalán megjelent beszámoló szerint. Ennek ellenére a norvég kormány a jelek szerint ragaszkodik ahhoz, hogy növelje az olaj- és földgázkitermelést az ország.
Terje Aasland norvég energiaügyi miniszter még márciusban jelentette ki: „Arra összpontosítunk, hogy stabil, hosszú távú és kiszámítható energiaszállítói legyünk az európai piacnak.” Úgy tűnik, ez az álláspont a norvég politikai spektrum nagy részén is támogatást élvez:
- a legtöbb politikus szerint az ország olaj- és gáztermelése alapvető fontosságú Európa energiabiztonságának fenntartásában,
- különösen a jelenlegi geopolitikai feszültségek közepette, amelyek jelentősen megemelték az energiaárakat.
Az Irán körüli háború miatt több mint két hónapja fennálló súlyos energiakereskedelmi korlátozások után Aasland ismét megerősítette Norvégia szerepét mint meghatározó energiaszolgáltató. „Fejleszteni fogjuk, nem pedig leépíteni a kontinentális talapzatunkon zajló tevékenységet” – mondta nemrég a miniszter.
Jöhet a visszatérés a távoli vizekre
Ennek biztos jele pedig az, hogy Norvégia ismét az Északi-tengeren zajló kitermelés felfuttatásába kezdhet a kitermelési volumen csökkentése helyett. Májusban Aasland bejelentette, hogy
2028 végéig újranyitnák az Északi-tengeren, Norvégia déli partjai közelében található három gázmezőt – az Albuskjell, a Vest Ekofisk és a Tommeliten Gamma mezőket –, közel harminc évvel bezárásuk után.
A kormány reményei szerint a mezők újraindítása segíthet pótolni az orosz energiahordozók elleni szankciók, valamint a közel-keleti kereskedelmi fennakadások miatt kieső ellátást. A projektek várhatóan lehetővé teszik, hogy Norvégia olaj- és gáztermelése a 2025-ben mért szinten maradjon.
Eközben Ola Morten Aanestad, a norvég állami tulajdonú Equinor olajvállalat szóvivője közölte:
a társaság 2035-ig évente 6 milliárd dollárnak, azaz nagyjából 1900 milliárd forintnak megfelelő összeget kíván befektetni annak érdekében, hogy elkerülje a termelés visszaesését.
Aanestad szerint a tervek között szerepel „további fúrások indítása… számos új fejlesztés, több vezeték építése… valamint kisebb, de továbbra is fontos mezők fejlesztése”.
Norvégia az év első negyedévében napi 2,31 millió hordó olajegyenértéket termelt ki legfrissebb pénzügyi jelentése szerint, ami közel 9 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Május közepén a norvég kormány felfelé módosította az idei olaj- és gáztermelésből származó bevételi előrejelzését: a korábban becsült 60 milliárd dollár helyett már 79 milliárd dollárral számolnak, a magasabb globális energiaárak miatt.
Miközben egyesek szerint Norvégia tervei – amelyek az olaj- és gázkitermelés fenntartását vagy növelését célozzák – létfontosságúak Európa energiabiztonságának garantálásához, mások úgy vélik, hogy a fosszilis energiahordozók folyamatos támogatása a globális válság közepette puszta „zöldrefestés”. Bár Norvégia kétségtelenül betölti az ellátási űrt, és stabilabb, geopolitikailag kiszámíthatóbb olaj- és gázforrást biztosít Európa számára (miközben a mélytengeri bányászat továbbra is tiltott vizeiken), a környezetvédők attól tartanak, hogy a 2030 utáni magas kitermelési szint fenntartására irányuló tervek csökkenthetik a zöldátállás sürgető jellegét.