Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump sokkolta a világot: bejelentette a háború végét

Látnia kell!

Lélegzetelállító felvételek: így hömpölygött a tömeg a csíksomlyói búcsún – galéria

olaj

Visszatér a távoli vizekre az olaj- és gázipari óriás, évtizedek csendjét töri meg

31 perce
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kőolaj- és földgáztermeléséről ismert Norvégia az elmúlt hetekben jelentősen növelte fosszilis energiahordozóinak kitermelését, hogy enyhítse a Hormuzi-szoros lezárása és az elhúzódó energiakereskedelmi zavarok okozta hiányt. Miközben több ország hálás Norvégiának az olaj- és gázhiány enyhítéséért, környezetvédők élesen bírálták a lépést, hangsúlyozva, hogy inkább a kontinens megújulóenergia-kapacitásának bővítésére kellene összpontosítani. Norvégia és kormánya ugyanakkor eltökéltnek látszik a kérdésben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
olajNorvégiaÉszaki-tengerfosszilis energiahordozó

Norvégia mintha magára vállalta volna „Európa megmentőjének” szerepét, amikor az iráni válság miatt a Közel-Keletről érkező olaj- és gázszállítások kiesését próbálta pótolni. Norvégia már 2022-ben, az ukrajnai orosz invázió után is növelte fosszilisenergia-kitermelését, amikor több európai kormány leállította az orosz olaj és gáz vásárlását, és helyette Norvégiára támaszkodott. Ez most a Hormuzi-szoros lezárásának árnyékában kapott új lendületet.

Norvégia az Északi-tengeren bővíti olaj- és földgázkitermelését Európa energiaigénye miatt (illusztráció)
Norvégia az Északi-tengeren bővíti olaj- és földgázkitermelését Európa energiaigénye miatt (illusztráció)
Fotó: Pexels

Norvégia fokozná európai szénhidrogén-szállításait

Az Oroszország elleni szigorú energiaszankciók bevezetése óta Norvégia Európa legnagyobb vezetékes gázszállítójává vált. Jelenleg a norvég olajexport becslések szerint 90-95 százaléka Európába kerül, miközben az Európai Unió földgázimportjának körülbelül egyharmada Oslóból érkezik.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

Norvégia ugyanakkor közel jár maximális termelési kapacitásához, ami azt jelenti, hogy a meglévő projektekből már csak korlátozottan tud további mennyiségeket kitermelni. 

Az ország olajtermelése várhatóan 2030 után csökkenni kezd, hacsak nem indítanak új projekteket.

A termelés bővítéséhez ezért új kutatási és feltárási beruházásokra lenne szükség – ezt azonban a környezetvédők határozottan ellenzik az Oilprice oldalán megjelent beszámoló szerint. Ennek ellenére a norvég kormány a jelek szerint ragaszkodik ahhoz, hogy növelje az olaj- és földgázkitermelést az ország.

Terje Aasland norvég energiaügyi miniszter még márciusban jelentette ki: „Arra összpontosítunk, hogy stabil, hosszú távú és kiszámítható energiaszállítói legyünk az európai piacnak.” Úgy tűnik, ez az álláspont a norvég politikai spektrum nagy részén is támogatást élvez: 

  • a legtöbb politikus szerint az ország olaj- és gáztermelése alapvető fontosságú Európa energiabiztonságának fenntartásában, 
  • különösen a jelenlegi geopolitikai feszültségek közepette, amelyek jelentősen megemelték az energiaárakat.

Az Irán körüli háború miatt több mint két hónapja fennálló súlyos energiakereskedelmi korlátozások után Aasland ismét megerősítette Norvégia szerepét mint meghatározó energiaszolgáltató. „Fejleszteni fogjuk, nem pedig leépíteni a kontinentális talapzatunkon zajló tevékenységet” – mondta nemrég a miniszter.

Jöhet a visszatérés a távoli vizekre

Ennek biztos jele pedig az, hogy Norvégia ismét az Északi-tengeren zajló kitermelés felfuttatásába kezdhet a kitermelési volumen csökkentése helyett. Májusban Aasland bejelentette, hogy 

2028 végéig újranyitnák az Északi-tengeren, Norvégia déli partjai közelében található három gázmezőt – az Albuskjell, a Vest Ekofisk és a Tommeliten Gamma mezőket –, közel harminc évvel bezárásuk után.

A kormány reményei szerint a mezők újraindítása segíthet pótolni az orosz energiahordozók elleni szankciók, valamint a közel-keleti kereskedelmi fennakadások miatt kieső ellátást. A projektek várhatóan lehetővé teszik, hogy Norvégia olaj- és gáztermelése a 2025-ben mért szinten maradjon.

Eközben Ola Morten Aanestad, a norvég állami tulajdonú Equinor olajvállalat szóvivője közölte: 

a társaság 2035-ig évente 6 milliárd dollárnak, azaz nagyjából 1900 milliárd forintnak megfelelő összeget kíván befektetni annak érdekében, hogy elkerülje a termelés visszaesését.

Aanestad szerint a tervek között szerepel „további fúrások indítása… számos új fejlesztés, több vezeték építése… valamint kisebb, de továbbra is fontos mezők fejlesztése”.

A vállalat friss szénhidrogén-találatairól nemrég ebben a cikkben írtunk az Origón.

Norvégia az év első negyedévében napi 2,31 millió hordó olajegyenértéket termelt ki legfrissebb pénzügyi jelentése szerint, ami közel 9 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Május közepén a norvég kormány felfelé módosította az idei olaj- és gáztermelésből származó bevételi előrejelzését: a korábban becsült 60 milliárd dollár helyett már 79 milliárd dollárral számolnak, a magasabb globális energiaárak miatt.

Miközben egyesek szerint Norvégia tervei – amelyek az olaj- és gázkitermelés fenntartását vagy növelését célozzák – létfontosságúak Európa energiabiztonságának garantálásához, mások úgy vélik, hogy a fosszilis energiahordozók folyamatos támogatása a globális válság közepette puszta „zöldrefestés”. Bár Norvégia kétségtelenül betölti az ellátási űrt, és stabilabb, geopolitikailag kiszámíthatóbb olaj- és gázforrást biztosít Európa számára (miközben a mélytengeri bányászat továbbra is tiltott vizeiken), a környezetvédők attól tartanak, hogy a 2030 utáni magas kitermelési szint fenntartására irányuló tervek csökkenthetik a zöldátállás sürgető jellegét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!