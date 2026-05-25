Meglepő fordulat a Balatonnál: a nyaralók helyett már ezt vadásszák a vevők

Lassan, de biztosan formálódik a nyaralók piaca, a kereslet is változik. Öt-tíz évvel ezelőtt nem teljesen azonos szempontok jellemezték az ingatlanpiac ezen részét. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője lapunk megkeresésére elmondta, a nagyobb régiókat vizsgálva elmondható, a Balaton a pandémia óta nem ugyanazt jelenti, mint előtte, hiszen a koronavírus-járvány idejét többen az állandó lakhatás lehetőségét kezdték itt keresni, főleg a fővároshoz vagy nagyvárosokhoz közelebbi részein. Viszont ami a mai trendet illeti, egyre inkább tekintenek a nyaralóra élmény és befektetési lehetőségként, és már nem a házakat, ikerházakat kezdték el keresni, hanem a társasházi lakásokat. Ugyanis ha befektetésként tekintünk rá, időgazdaságosabb, a fűnyírással vagy a kerttel nem kell bajlódni, a karbantartanivaló is kevesebb, pontosabban van, amit a társasház végeztet el, ilyen a homlokzat felújítása.

A nyaraló egyszerre lehet élmény és befektetési cél is, a Balatonnál inkább a lakásokat kezdték keresni

Persze nem csak az időgazdaságosság vagy az elérhető hozam számít. Balogh László azt mondta, az előbbi trend a déli parton jellemzőbb – ez az oldal olcsóbb is. A trendváltozás hátterében inkább a keresleti viszonyok és az árazás húzódik meg. Az öt évvel ezelőttihez képest csökkent a kereslet, az árak pedig (közel) budapesti szintűek. Örökérvényű, hogy a közvetlenül tóparti lakások, házak a legdrágábbak, ahogy a településen belül (és kívül) távolodunk, úgy mérséklődnek a négyzetméterárak. Mivel ezek magasnak mondhatók, itt jön be az alapterülettel kötött kompromisszum, a lakás (vagy a kisebb ház) kevesebbe kerül.

Ezzel szemben a Tisza-tó környéke megmaradt a klasszikus nyaralópiacnak, ilyesfajta elmozdulás nem látszik, ott továbbra is a szezonális használat a meghatározó, a Velencei-tóra pedig már egy ideje nem annyira nyaralópiacként tekintünk, hiszen egyszerre Székesfehérvár és Budapest agglomerációja, itt már az állandó lakhatást keresik a vevők.

A Dunakanyar ennél árnyaltabb képet mutat, pontosabban kezd agglomerációs jelleget ölteni, ez sem számít már a klasszikus értelemben vett nyaralóövezetnek. A fővárosba való minél gyorsabb bejutás itt is kulcsfontosságú. És ebben a térségben hiány mutatkozik 60-80 négyzetméteres lakásokból főleg Vác környékén, ezért arrafelé már szintén inkább társasházakat építenek.