Átalakulóban a nyaralópiac: a Balaton környéke továbbra is népszerű, de más térségek ingatlanjai is keresettek

Az ingatlan.com adatai szerint a Balaton-parti településeken 2021 és 2026 között közel 59 százalékkal csökkent az eladó lakóingatlanok és nyaralók iránti érdeklődés az év első négy hónapjában, éves szinten pedig 12 százalékos visszaesés látható. 2025 elején megfigyelhető volt egy keresleti korrekció is, de mostanra már kijelenthető, hogy ez nem minden térségben jelentett tartós fordulatot a nyaralópiacon. A tavalyi élénkülésben szerepet játszhatott a kiugró hozamú magyar állampapírokból kiszálló befektetők megjelenése az üdülőövezetekben

A Balaton továbbra is a hazai nyaralópiac legnagyobb értékű térsége, de az elmúlt öt évben itt volt az egyik legerősebb keresleti korrekció/Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Lendületben a Tisza-tó - kettős hatás a Velencei-tó partján

A Tisza-tavi települések az elmúlt évek egyik legérdekesebb nyaralópiaci területévé vált. Bár itt is csökkent a kereslet a járványidőszakban elért rekordhoz képest, a visszaesés jóval kisebb volt, mint a Balatonnál: 2021 és 2026 között csupán 31 százalékkal mérséklődött a telefonos érdeklődések száma. Éves összevetésben 8 százalékos csökkenés látszik, ami szintén visszafogottabb, mint a Balaton-parti településeké.

A térségen belül Tiszafüred teljesítménye emelkedik ki. A településen öt év alatt 35 százalékkal, 2025-höz képest pedig 23 százalékkal nőtt a kereslet. Tiszafüred a kínálati oldalon is a Tisza-tó legfontosabb piaca: 232 lakóingatlan és nyaraló szerepelt a kínálatban, 499 ezer forintos átlagos négyzetméterárral.

A Tisza-tó környékén a vizsgált települések átlagos négyzetméterára 409 ezer forint volt, vagyis a térség továbbra is jóval kedvezőbb árszintet képvisel a Balatonhoz és a Velencei-tóhoz képest. Abádszalókon 128 eladó ingatlan szerepelt a kínálatban, 356 ezer forintos négyzetméteráron, Poroszlón pedig 105 ingatlan közül válogathattak a vevők, 400 ezer forintos átlagáron. A legalacsonyabb árszint Tiszaderzsen jelent meg, ahol 133 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár.

A Velencei-tónál öt év alatt 36 százalékkal csökkent a kereslet, éves összevetésben viszont lényegében stagnálás látható, ami stabil keresletet tükröz. 2025-höz képest mindössze 1 százalékkal mérséklődött a telefonhívások száma, ami stabil keresletet tükröz. Gárdonyban éves alapon már 5 százalékos növekedés látszik, míg Velencén 9 százalékkal csökkent a kereslet. Gárdonyban 349 lakóingatlan szerepel a kínálatban, 931 ezer forintos átlagos négyzetméterárral, Velencén pedig 260 ingatlan, átlagosan alig több mint 1 millió forintos fajlagos árszinten.