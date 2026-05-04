Nyári utazások: elszálló kerozinárak drágíthatják a nyaralást – ezt tehetjük ellene

Az iráni konfliktus hatására kialakuló geopolitikai feszültségek már most érezhető hatással vannak az üzemanyagárakra, ami közvetve az utazási piac egészét is érinti. A kerozin ára az elmúlt hónapokban drasztikusan emelkedett: jelenleg a februári árak több mint duplája a tonnánkénti ár, és további emelkedés sem kizárt. A szakértők szerint az árak rövid távon aligha térnek vissza a korábbi szintre. Az ITAKA szerint mindez a nyári utazások költségeiben is megjelenhet, ugyanakkor tudatos tervezéssel és megfelelő szolgáltatásokkal a kockázatok elkerülhetőek.

A globális energiapiaci folyamatok egyre közvetlenebbül érezhetők a mindennapi életünkben is – például az utazások tervezésekor. A repülés költségszerkezetében az üzemanyag az egyik legjelentősebb tényező, így az áremelkedés gyorsan megjelenik a repülőjegyekben és a teljes utazási csomagok árában is.

Európában már több piaci szereplő bevezette az üzemanyag-pótdíjat a nyári indulásokra – egyes esetekben akár fejenkénti 80 euró – nagyjából 30 ezer forint – mértékben.

Az üzemanyag-pótdíjak lehetővé teszik a légitársaságok számára, hogy gyorsan reagáljanak az árváltozásokra. Átláthatóságuk változó: egyes esetekben külön soron szerepelnek, máskor beépülnek a végső árba.

Ez a költségnövekedés nemcsak az új foglalásokat érinti: bizonyos feltételek mellett a már lefoglalt utak ára is módosulhat. A jogszabályok lehetővé teszik, hogy az utazásszervezők jelentős költségnövekedés esetén akár 6-8 százalékkal is megemeljék a csomagárat, amelyet az utas köteles elfogadni. Magyarországon is tapasztalható repülőjegyáremelkedés, jelenleg körülbelül 41 eurós, azaz 15 ezer forintos átlagos növekedéssel.

A növekvő költségek nem állnak meg a repülőjegyeknél: láncreakcióként jelennek meg az utazás teljes árképzésében.

Drágulhatnak a csomagutak,

emelkedhetnek a transzferek költségei,

és a szállodák árai is követhetik a változó körülményeket.

Különösen igaz ez a hosszabb, nagyobb üzemanyag-igényű járatokra – az egzotikus, távoli úti célok így az átlagosnál is érzékenyebben reagálnak az árváltozásokra.