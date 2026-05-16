45 éve adták át, hamarosan teljesen eltűnhet a Nyugati téri felüljáró – korabeli fotók az építéséről

A Nyugati téri monumentális felüljárót 1981. november 10-én adtak át. Létezését az 1960-as, 1970-es évek közlekedés-fejlesztési elképzeléseinek köszönheti, az akkori tervek szerint Budapestet teleépítették volna közúti felüljárókkal, a belváros minden jelentősebb csomópontja kapott volna egyet. A Baross téren és a Nyugati pályaudvarnál el is készült egy-egy hatalmas építmény. Most azonban teljesen átalakulhat Budapest egyik legforgalmasabb tengelye: új villamos jöhet, és eltűnhet a Nyugati téri felüljáró is.
Hamarosan elkezdődhetnek a pesti fonódó villamosprojekt II. ütemének előkészítési és tervezési folyamatai. A BKK idén tavasszal jelentette be, hogy elkészültek a Bajcsy-villamos első tervei. A projekt célja, hogy a Deák tér és a Lehel tér közötti hiányzó szakasz megépítésével összekapcsolják a pesti villamosvonalakat. A fejlesztés által Angyalföld, Újpest, Újpalota és Rákosrendező térségéből is közvetlen, átszállásmentes kapcsolat jöhetne létre a belváros és Buda felé. A koncepció azonban nemcsak közlekedési, hanem városfejlesztési elemeket is tartalmaz: a javaslat szerint a Nyugati téren megszűnne a felüljáró, helyén pedig zöld közteret alakítanának ki.

A Nyugati téri monumentális felüljárót 1981. november 10-én adtak át. Fotó: Fortepan/Bojár Sándor

A Nyugati téri felüljáró elbontása az elmúlt években többször is felmerült

Ennek főként az az oka, hogy az eltelt mintegy 45 évben a városhasználat, a városról való gondolkodás alapvetően megváltozott. Tehát nem a szerkezetével van baj, hanem azzal, amit képvisel, az autóközpontú városi közlekedési szemlélettel:

A felüljáró építését még az észak-déli metróberuházásához kapcsolódva hagyták jóvá, mert akkoriban az volt az alapelv, hogy az autós felszíni közlekedésnek kell előnyt adni. 

Úgy vélték, hogy a villamos helyett ott a metró, a gyors közlekedést pedig nem szabad lámpákkal akadályozni. A legjobb megoldásnak akkor azt tűnt, hogy a fő irányokat elválasszák egymástól, így a Nagykörút felett a Bajcsy-Zsilinszky út forgalmát egy felüljáróval vezették át a Váci útra. 

Mostanra azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a gépkocsik akadálytalan haladását szolgáló alul- és felüljárók, valamint a belvárosi autópályák zajos és szennyezett levegőjű, egészségtelen városokat eredményeztek.

Az alábbi képeken az egykori nevén Marx tér látható, még a felüljáró nélkül:

Fotó: Fortepan/UVATERV

A Nyugati téri – vagy akkori nevén Marx téri – kétszer egysávos, 420 méter hosszú felüljárót még 1980-ban kezdték építeni, és 1981 novemberében adták át a forgalomnak. A felüljáró kialakítását összekapcsolták a Nyugati pályaudvar környezetének teljes megújításával, azaz az észak-déli metróvonal és a hatalmas aluljárórendszer építésével, annak mintegy utolsó fázisaként épült meg felüljáró.

Az aluljáró kivitelezése 1978-ban, amely megelőzte a felüljáró építését:

Az egykor itt járó villamosokkal nem kellett törődni, hiszen a teret észak-déli irányban keresztező villamosvonalat a metróvonal átadása után felszedték. – írta cikkében a Pestbuda.

Az építés kapcsán közismert a történet, miszerint az előírt technológiát – a városvezetés sürgetésére – nem tartották be a feszített elemek ragasztásánál, ezért a két oldalról épülő felüljáró közepén volt némi szinteltérés, de ez valójában a híd szerkezetét nem befolyásolta.

Fotó: Fortepan/Magyar Rendőr
Fotó: Fortepan/Magyar Rendőr

A hídon az elmúlt 45 évben hatalmas forgalom zajlott, 2015-ben felújították, majd 2017-ben elbontották a gyalogosfelüljárót, ami a tér déli oldalán álló üzletközponthoz, míg a Nagykörút másik oldalán egy fura alakú lépcsővel a buszvégállomáshoz kapcsolódott, és gyakorlatilag használaton kívül állt.

 

