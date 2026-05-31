Komoly változások jönnek a nyugdíjellátásban! Erre minden érintett figyeljen!

A Magyarország 2026. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2025. évi LI. törvény alapján módosítják az özvegyi nyugdíj egyes részletszabályait is – hívja fel a figyelmet Farkas András nyugdíjszakértő hírlevele alapján a Hóvége.

Több ponton módosulnak az özvegyi nyugdíj szabályai júliustól

Hogyan módosul az özvegyi nyugdíj?

Korábban az élettárs is kaphatott özvegyi nyugdíjat, ha bizonyos feltételek teljesültek (pl. hosszú ideje együtt éltek). Jövőre az élettárs csak akkor kaphat özvegyi nyugdíjat, ha legalább 1 éve folyamatosan együtt éltek a felek, és közös gyermekük született, vagy legalább 10 éve folyamatosan együtt éltek, és a halál időpontjában sem az elhunytnak, sem az élettársnak nem volt házastársa. Vagyis, ha akár az elhunyt, akár az élettárs hivatalosan házas volt, az élettárs nem jogosult özvegyi nyugdíjra.

Szintén hatással lesz a módosítás a külön élő házastársakra: eddig ez egy külön kategória volt, és az együtt élő házastárshoz hasonlóan kaphatott özvegyi nyugdíjat. 2026-tól nem lesz külön élő házastárs, ez a fogalom megszűnik.

Az elvált házastárs csak akkor kaphat ideiglenes özvegyi nyugdíjat, ha a halál előtt tartásdíjat kapott az elhunyttól, vagy bíróság rendelte el a tartásdíjat. Az elvált házastárs csak akkor kaphat majd végleges özvegyi nyugdíjat, ha a halál előtti 10 éven belül teljesültek a feltételek (például megvolt a szükséges életkor vagy egészségi állapot), és a haláláig tartásdíjat kapott. Ha többen jogosultak az ellátásra, akkor júliustól az özvegyi nyugdíjat egyenlően osztják meg. Ha az elvált házastársnak kevesebb jár, a maradék összeget a többi jogosult kapja.

Mi van akkor, ha valaki olyannal házasodik, aki már elérte vagy túl van a nyugdíjkorhatáron?

Az új szabály szerint ilyen esetben akkor az özvegyi nyugdíjhoz az alábbi feltételek közül legalább egynek teljesülnie kell:

A házasságból (vagy az azt megelőző élettársi kapcsolatból) született közös gyermek, vagy

a házasság legalább 5 évig tartott, vagy

a házasság ideje és az azt megelőző, megszakítás nélküli élettársi együttélés együtt legalább 10 évet tesz ki.

A módosítás célja, hogy ezzel elkerülhető legyen, hogy valaki rövid idejű házasság után jogosult legyen özvegyi nyugdíjra.