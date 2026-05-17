Nyugdíjba vonul? Ekkor kapja az első nyugdíját – hatályos a változás a kifizetési határidőben

Magyarországon változatlanul a következő főszabály van érvényben: az állampolgár 65. életévének betöltésekor jogosulttá válik öregségi nyugdíjra, amennyiben legalább 15 év szolgálati időt szerezett. Azt, hogy a szolgálati idők számításával kapcsolatban milyen, kevéssé ismert buktatók lehetnek, az Origón nemrég ebben a cikkben mutattuk be. Most azt összegezzük, milyen határidőkkel valósul meg a nyugdíjba vonulás folyamata.

A nyugdíjba vonulás inkább egy folyamat, ezért érdemes figyelembe venni azt, hogy eltelik némi idő az első nyugdíjkifizetésig (illusztráció)

A nyugdíjba vonulás egy folyamat, érdemes rá felkészülni

A nyugdíjba vonulás az életkori feltétel ellenére inkább tekinthető folyamatnak, mintsem egyik pillanatról a másikra megvalósuló állapotváltozásnak. Ezért lehetnek amiatt feladataink is még a korhatár elérése előtt, például az említett szolgálati időszakok igazolásainak beszerzésével kapcsolatban. Érdemes figyelni rá, és élni is a lehetőséggel: a nyugdíjkorhatár elérése előtt bármikor kérhető adategyeztetés a lakóhely szerint illetékes kormányhivataltól. Az adategyeztetés során ellenőrizhető

a nyugdíjfizetés alapjául szolgáló szolgálati és jogosultsági idő,

a korkedvezményre jogosító idő, valamint

a korábbi jövedelmek.

A nyugdíjkorhatár elérése előtt 3 évvel a kormányhivatal automatikusan kimutatást küld a nyilvántartásban szereplő adatokról elektronikusan vagy postai úton, ezáltal megkönnyítve a nyugdíjba vonulásra való állampolgári felkészülést.

A nyugdíjkorhatár elérésekor és a megfelelő szolgálati idővel és jogosultsági idővel rendelkezve, benyújtható a nyugdíjigénylés.

Melyek az igénylés benyújtása utáni fontos határidők, amivel számolni kell?

Lényeges, hogy miután az állampolgár benyújtotta nyugdíjigénylését, azt követően alapvetően nem őt, hanem a hivatali eljárásrendet kötik, illetve határozzák meg határidől. Ezek között az első az, hogy

a kormányhivatal az igénylés hiánytalan benyújtásától számított 60 napon belül állapítja meg a nyugdíjat.

Ha hiányzik valamilyen adat vagy dokumentum, felveszik a kapcsolatot a nyugdíjigénylővel.

A nyugdíjmegállapítás után ugyanakkor még nem érdemes arra számítani, hogy már érkezik is az SMS a bankszámlára való utalásról, vagy csenget a postás a megállapított járandóssággal. A folyósítást a Magyar Államkincstárhoz tartozó Nyugdíjfolyósító végzi, az állami szerv pedig a nyugdíj megállapításától számított 10 munkanapon belül folyósítja a nyugdíjat.

Ez azt jelenti, hogy akár 70, vagy a 10 munkanapos határidő miatt 70 napnál hosszabb idő is eltelhet addig, amíg a nyugdíját igénylő állampolgár megkapja első nyugdíját.

Ez azonban inkább egy elvi lehetőség, de érdemes ezt is figyelembe venni a nyugdíj előtt állóknak, és pénzügyileg készülni arra, hogy akár 2-2,5 hónap is eltelhet a nyugdíjigényléstől számítva az első nyugdíj kifizetéséig. A nyugdíjat – banki utalással vagy postai úton – mindig tárgyhónapra teljesíti a Nyugdíjfolyósító, az első utalásnál figyelembe véve azt, hogy mennyi, nyugdíjra jogosult idő telt el a nyugdíjazási kérelemtől számítva. Ugyanais az ellátásokat havonta, forintban utalják, legkorábban attól a naptól kezdve, amelytől azt megállapították, a jogosultság megszűnésének (megszüntetésének) napjáig, de – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – legfeljebb a jogosult elhalálozásának napját magában foglaló naptári hónap utolsó napjáig.