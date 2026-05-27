Mindjárt itt az első nyári hónap – ezt kell tudni a júniusi nyugdíjutalásról

A Magyar Államkincstár hivatalos tájékoztatása alapján a 2026. júniusi nyugdíj bankszámlákon való jóváírása június 12-én történik. Ez azt jelenti, hogy a következő hónapban nem lesz eltérés a nyugdíjak kifizetésére vonatkozó főszabálytól, amely a tárgyhó 12. napjára irányozza elő a kifizetést.

Két alkalommal volt már idén eltérés a nyugdíjkifizetés napjában

Idén már több alkalommal volt eltérés a nyugdíjutalásokban a szokott kifizetési naptól. Először februárban, amikor bár a havi ellátás a 12. napon érkezett, a 13. havi ellátást és a 14. havi nyugdíj negyedrészét a következő napon teljesítette az Államkincstár.

Változás volt az előző hónapban, áprilisban is: mivel a hó 12. napja vasárnapra esett, ezért az előző pénteken, 10-én történt a jóváírás.

Mindez persze a banki jóváírások időpontjára vonatkozik, a készpénzes, postai úton történő nyugdíjkifizetések a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított ún. nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon történnek.

Júniusban tehát nem várható eltérés a nyugellátás banki utalással való kifizetésében, annak napja június 12-e, péntek.

A következő hónapban, júliusban viszont újra apró eltérésre kell számítani: mivel július 12-e vasárnapra esik, ezért a jóváírásra ismét az előző pénteken, július 10-én lehet számítani.