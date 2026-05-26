Nyugdíjrendszer: merre tovább, hogyan kellene emelni?

Az egyik lefontosabb gazdaságpolitikai kérdéssé vált az elmúlt napokban a magyar nyugdíjrendszer átalakítása, az ezzel kapcsolatos egyes részletek már a következő hónapokban eldőlhetnek. A nyugdíj-vita hátterében egyszerre van jelen a nyugdíjasok megélhetési problémája, a költségvetés mozgásterének szűkülése és az uniós források körüli vita – számol be a Világgazdaság.
A lap Farkas András nyugdíjszakértőt idézi, aki szerint a jelenlegi emelési rendszer hosszabb távon nem képes megakadályozni a nyugdíjak leszakadását a bérektől. A szakértő azt javasolja, hogy az inflációkövető emelés mellett a nyugdíjasok az előző évi nettó reálkereset-növekedés egy részéből is részesüljenek.
Elképzelése szerint a nyugdíjakat az infláció teljes mértékével, valamint a nettó reálbér-emelkedés 50 százalékával kellene növelni.
Komoly tétje lehet a hazai nyugdíjreformok bevezetésének
A nyugdíjvita azért is kapott különösen nagy hangsúlyt, mert az Euronews értesülései szerint a magyar kormány és Brüsszel közötti egyeztetéseken a nyugdíj- és adóreform lett az egyik legfontosabb vitapont. A tét jelentős: összesen 17 milliárd eurónyi uniós forrás sorsa függhet attól, hogy Magyarország teljesíti-e a vállalt reformokat.
Az Európai Unió helyreállítási alapjához kapcsolódó vállalások között szerepel a nyugdíjrendszer fenntarthatóbbá és igazságosabbá tétele is. A problémát ugyanakkor súlyosbítja, hogy az augusztus végi határidő rendkívül szoros, miközben a költségvetési helyzet sem kedvez nagy horderejű intézkedéseknek. A szakértői viták egyik legérzékenyebb kérdése a nyugdíjkorhatár lehet. Farkas András szerint akár az is felmerülhet, hogy a korhatárt a várható élettartamhoz kössék. Úgy véli, ez Magyarországon kisebb társadalmi ellenállással járhatna, mivel a magyarok várható élettartama továbbra is elmarad az uniós átlagtól.
A lehetséges intézkedések között szerepel a minimálnyugdíj jelentős emelése is. A szakmai javaslatok alapján a jelenlegi összeg akár 120 ezer forintra emelkedhetne, emellett pedig a 120 és 140 ezer forint közötti ellátásoknál további pluszemelés jöhetne.
Felmerült egy differenciált emelési rendszer kialakítása is, amelyben az alacsonyabb nyugdíjak nagyobb arányú emelést kapnának. Farkas András ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy
a fix összeghatárok gyorsan elértéktelenedhetnek, ha azokat később nem igazítják az inflációhoz vagy a bérek növekedéséhez.
A vitákban előkerült a nyugdíjasoknak szánt SZÉP-kártya-program is, amelyekről az Origo is írt. A jelenlegi elképzelések szerint
- már 2026 negyedik negyedévétől megkaphatják az idősek a kampányban ígért támogatást;
- a támogatás összege évi 200 ezer forint lehet;
- a teljes összegre 1,3 millió nyugdíjas lehet jogosult, azok, akiknek 250 ezer forintnál kevesebb a nyugdíja;
- még egyeztetnek a részletekről, és felmerült, hogy a juttatás ne egy naptári évre járjon, hanem például októbertől októberig;
- az is felmerült, hogy a pénzt nem egy összegben, hanem részletekben adnák oda.
A támogatást élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre és pihenésre lehetne fordítani.
Több száz milliárd forintos terhet jelenthetnek az új vállalások
Szakértők megjegyzik: számításaik azt mutatják, hogy a nyugdíjas SZÉP-kártya-program önmagában mintegy 325 milliárd forintos kiadást jelenthetne a költségvetésnek. Farkas András szerint ekkora összegből akár közvetlen nyugdíjemelést is végre lehetne hajtani, amely átlagosan mintegy 5 százalékpontos pluszemelést jelenthetne.
A minimálnyugdíj növelése és a sávos pluszemelések további több mint 200 milliárd forintos többletkiadást okozhatnak, így az új vállalások összességében jelentős terhet rakhatnak a költségvetésre.
A nyugdíjvitában ismét felmerült a Férfiak40 program lehetősége is. Ez a jelenlegi Nők40 mintájára biztosítana kedvezményes nyugdíjlehetőséget a férfiaknak is. A szakértők szerint ugyanakkor egy ilyen intézkedés hosszabb távon tovább növelhetné a rendszer finanszírozási problémáit, ezért inkább rugalmas nyugdíjba vonulási rendszert tartanának fenntarthatóbb megoldásnak.
A reform körüli egyeztetések a következő hónapokban felgyorsulhatnak, brüsszeli források szerint Magyarországnak továbbra is számos feltételt kell teljesítenie, köztük több tucat úgynevezett szupermérföldkő és több száz egyedi vállalás végrehajtását. A tét jelentős: a helyreállítási alapból 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás és 3,9 milliárd euró hitelkomponens kapcsolódik Magyarországhoz.
A Bizottság legutóbbi technikai tárgyalásain több mint húsz szakértő vett részt Budapesten, és a fő kérdés az volt, hogy mi valósítható meg reálisan az augusztus végi határidőig.