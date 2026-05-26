Nyugdíjrendszer: merre tovább, hogyan kellene emelni?

Az egyik lefontosabb gazdaságpolitikai kérdéssé vált az elmúlt napokban a magyar nyugdíjrendszer átalakítása, az ezzel kapcsolatos egyes részletek már a következő hónapokban eldőlhetnek. A nyugdíj-vita hátterében egyszerre van jelen a nyugdíjasok megélhetési problémája, a költségvetés mozgásterének szűkülése és az uniós források körüli vita – számol be a Világgazdaság.

A lap Farkas András nyugdíjszakértőt idézi, aki szerint a jelenlegi emelési rendszer hosszabb távon nem képes megakadályozni a nyugdíjak leszakadását a bérektől. A szakértő azt javasolja, hogy az inflációkövető emelés mellett a nyugdíjasok az előző évi nettó reálkereset-növekedés egy részéből is részesüljenek.

Elképzelése szerint a nyugdíjakat az infláció teljes mértékével, valamint a nettó reálbér-emelkedés 50 százalékával kellene növelni.

Komoly tétje lehet a hazai nyugdíjreformok bevezetésének

A nyugdíjvita azért is kapott különösen nagy hangsúlyt, mert az Euronews értesülései szerint a magyar kormány és Brüsszel közötti egyeztetéseken a nyugdíj- és adóreform lett az egyik legfontosabb vitapont. A tét jelentős: összesen 17 milliárd eurónyi uniós forrás sorsa függhet attól, hogy Magyarország teljesíti-e a vállalt reformokat.

Az Európai Unió helyreállítási alapjához kapcsolódó vállalások között szerepel a nyugdíjrendszer fenntarthatóbbá és igazságosabbá tétele is. A problémát ugyanakkor súlyosbítja, hogy az augusztus végi határidő rendkívül szoros, miközben a költségvetési helyzet sem kedvez nagy horderejű intézkedéseknek. A szakértői viták egyik legérzékenyebb kérdése a nyugdíjkorhatár lehet. Farkas András szerint akár az is felmerülhet, hogy a korhatárt a várható élettartamhoz kössék. Úgy véli, ez Magyarországon kisebb társadalmi ellenállással járhatna, mivel a magyarok várható élettartama továbbra is elmarad az uniós átlagtól.

A lehetséges intézkedések között szerepel a minimálnyugdíj jelentős emelése is. A szakmai javaslatok alapján a jelenlegi összeg akár 120 ezer forintra emelkedhetne, emellett pedig a 120 és 140 ezer forint közötti ellátásoknál további pluszemelés jöhetne.