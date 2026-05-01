Nyugdíj: csendben változtak a szabályok – ezeket önnek is tudnia kell

A módosítások leginkább azokat érintik, akik hozzátartozói nyugellátásra, ezen belül özvegyi nyugdíjra jogosultak. A jogszabály ugyan már 2026 elején hatályba lépett, de az új szabályokat csak azokban az esetekben kell alkalmazni, amikor az elhunyt 2026. június 30. után hal meg.

Változnak az özvegyi nyugdíj szabályai

Az új rendszer egyszerre hoz szigorítást és enyhítést is. Ezek a legfontosabbak:

Az egyik fontos változás, hogy élettársak esetében kizáró ok lesz, ha a kapcsolat valamelyik tagja a halál időpontjában házasságban állt egy harmadik személlyel.

Ugyanakkor megszűnik az a korábbi szabály, amely a külön élő házastársak esetében csak tartásdíj megléte mellett tette lehetővé az özvegyi nyugdíjat, így ebben a körben bizonyos esetekben könnyebb lehet a jogosultság megszerzése.

Az özvegyi nyugdíj alapja továbbra is az elhunyt által megszerzett szolgálati idő. Jogosultság akkor áll fenn, ha az elhunyt nyugdíjasként hunyt el, vagy rendelkezett a korához szükséges szolgálati idővel.

A jogosultak köre alapvetően nem változik: továbbra is kaphat ellátást a házastárs, a bejegyzett élettárs, valamint bizonyos feltételek mellett az élettárs, illetve az elvált vagy tartósan külön élő házastárs is.

Ami szintén nem változott, hogy az özvegyi nyugdíj rendszere továbbra is két szakaszból áll. A halálesetet követően egy évig ideiglenes özvegyi nyugdíj jár, amely az elhunyt nyugdíjának hatvan százaléka. Ezt követően – ha a feltételek teljesülnek – rendes özvegyi nyugdíj folyósítható, amely jellemzően harminc százalékos mértékű. Bizonyos esetekben, például megváltozott munkaképesség esetén, ez az arány magasabb is lehet.

Az ideiglenes ellátás időtartama meghosszabbodhat, ha kiskorú gyermek marad hátra: ilyen esetben akár a gyermek hároméves koráig is járhat a kedvezőbb, magasabb összegű támogatás. Rendes özvegyi nyugdíjra az jogosult, aki elérte a nyugdíjkorhatárt, megváltozott munkaképességű, vagy az elhunyt után gyermekről gondoskodik.

Májusban a megszokott rend szerint jön a pénz

Miközben egyes szabályok átalakultak, a nyugdíjak kifizetése továbbra is kiszámítható. A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a májusi nyugdíjak 2026. május 12-én érkeznek a bankszámlákra, mivel ez a nap munkanapra esik.