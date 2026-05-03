Fontos hírt kaptak a nyugdíjasok, hazánk lekörözte az Európai Uniót – heti összefoglaló

Áprilisban hamarabb érkeztek a nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások, májusban azonban visszaáll az eredeti rend. Ez főszabály szerint minden esetben a tárgyhónap 12. napja, ám ettől lehetséges eltérés, hiszen – az előzőek szerint – amennyiben ez a nap hétvégére esik, úgy a kifizetést előbbre hozza a Kincstár. Az idén még egy ilyen előrehozott kifizetésre számíthatnak a nyugellátásban részesülők.
Közel egymilliárd forintot fizet az átvert magyaroknak a Temu – mutatjuk, ki és mennyit kap fejenként
Összesen legalább 882 millió forintot fizet vissza a magyar vásárlóknak a Temu online piactér európai üzemeltetője a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) eljárásának eredményeként. Emellett a cég 437 millió forint bírságot is befizet a magyar központi költségvetésbe, továbbá egy átfogó megfelelési program végrehajtását is vállalta. A Temut üzemeltető vállalkozás az eljárás során végig együttműködött a GVH-val, lemondott a jogorvoslati jogáról, illetve több kifogásolt kereskedelmi gyakorlat alkalmazásával már az eljárás során felhagyott.
Az eljárás során a GVH feltárta, hogy a Temu üzemeltetője
- áthúzott árak alkalmazásával valótlanul keltette árcsökkentés benyomását;
- nem tudta igazolni az „akár 95%” (vagy magasabb) mértékű kedvezmények valóságtartalmát, illetve elismerte, hogy ezek bizonyos esetekben nem voltak elérhetőek;
- olyan termékeket tüntetett fel akciósként, melyek tekintetében árkedvezmény valójában nem volt elérhető;
- olyan sürgető jellegű tájékoztatásokat tett közzé, amelyek tartalmuk és vizuális megjelenítésük révén összhatásukban alkalmasak voltak arra, hogy a fogyasztót pszichés nyomás alá helyezzék;
- megtévesztő környezeti és fenntarthatósági állításokat alkalmazott.
A Temut működtető Whaleco az eljárás során együttműködött a GVH-val, elismerte a feltárt jogsértéseket és lemondott a jogorvoslati jogáról.
Üzent a NAV az szja-bevallás kapcsán, több mint kétszázezer adózót érint
Mostantól újabb videó segíti az szja-bevallási tervezetek kiegészítését. A NAV által kiadott tájékoztatás szerint az ingatlanbérbeadáshoz kapcsolódó szja-bevallási feladatok elvégzését a kérdés-felelet mód segítheti, amivel könnyebbé válik eligazodni a bevallás kitöltésében. Az intuitív felület lényege, hogy nem a bevallási sorok között kell keresgélni: a rendszer egyszerű és közérthető kérdéseket tesz fel, majd a megadott válaszokból kiszámolja a jövedelmet és a fizetendő adót. Ez különösen fontos az ingatlanügyletek esetében. Mintegy kétszázezer adózónak van dolga ingatlanának bérbeadása után.
Szintén NAV újítás, hogy 2026-tól az egyéni vállalkozóknak készített szja-bevallási tervezetekbe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) automatikusan betölti a rendelkezésére álló online számla- és pénztárgépadatokat, illetőleg a szocho- és járulékadatokat. A fejlesztés nemcsak időt takarít meg, hanem jelentősen növeli a bevallások pontosságát is, támogatva ezzel az egyéni vállalkozók biztonságos és kiszámítható működését.
Brutális árcsökkentést jelentett be az ALDI: mutatjuk, mely termékek lettek mától olcsóbbak
Az ALDI Magyarország tovább folytatja tartós árcsökkentési programját, és egy héten belül másodszor, ismét több mint 100 termék esetében mérsékli az árakat. Április során így már több mint 200 termék lett olcsóbb, ami az állandó kínálat közel 10%-át érinti. Az árcsökkentés élelmiszerekre és háztartási termékekre egyaránt kiterjed. Az ármérsékléssel érintett termékek mintegy fele nemzetközi beszerzésből származik, a többi pedig magyar beszállítóktól érkezik. A beszerzési árakat kedvezően befolyásolja az erősebb forint–euró árfolyam, valamint több alapanyag árának csökkenése is. Az ALDI mindenkori gyakorlatának megfelelően ezeket az előnyöket továbbadja vásárlóinak.
Magyarország lekörözte az Európai Uniót
A vártnál erősebb GDP-adattal zárta 2026 első negyedévét Magyarország, az Eurostat friss gyorsbecslése szerint ezzel hazánk az uniós élmezőnybe került. Miközben az Európai Unió egésze mindössze egyszázalékos növekedést mutatott, a magyar GDP 1,7 százalékkal bővült. Az adatok különös politikai jelentőséget kapnak a májusi kormányváltás előtt: ezek jelenthetik az Orbán-kormány gazdasági örökségének utolsó mérlegét, és egyben az új Tisza-kormány első viszonyítási pontját.