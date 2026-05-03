Fontos hírt kaptak a nyugdíjasok, hazánk lekörözte az Európai Uniót – heti összefoglaló

Áprilisban hamarabb érkeztek a nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások, májusban azonban visszaáll az eredeti rend. Ez főszabály szerint minden esetben a tárgyhónap 12. napja, ám ettől lehetséges eltérés, hiszen – az előzőek szerint – amennyiben ez a nap hétvégére esik, úgy a kifizetést előbbre hozza a Kincstár. Az idén még egy ilyen előrehozott kifizetésre számíthatnak a nyugellátásban részesülők.

Közel egymilliárd forintot fizet az átvert magyaroknak a Temu – mutatjuk, ki és mennyit kap fejenként

Összesen legalább 882 millió forintot fizet vissza a magyar vásárlóknak a Temu online piactér európai üzemeltetője a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) eljárásának eredményeként. Emellett a cég 437 millió forint bírságot is befizet a magyar központi költségvetésbe, továbbá egy átfogó megfelelési program végrehajtását is vállalta. A Temut üzemeltető vállalkozás az eljárás során végig együttműködött a GVH-val, lemondott a jogorvoslati jogáról, illetve több kifogásolt kereskedelmi gyakorlat alkalmazásával már az eljárás során felhagyott.

Az eljárás során a GVH feltárta, hogy a Temu üzemeltetője

áthúzott árak alkalmazásával valótlanul keltette árcsökkentés benyomását;

nem tudta igazolni az „akár 95%” (vagy magasabb) mértékű kedvezmények valóságtartalmát, illetve elismerte, hogy ezek bizonyos esetekben nem voltak elérhetőek;

olyan termékeket tüntetett fel akciósként, melyek tekintetében árkedvezmény valójában nem volt elérhető;

olyan sürgető jellegű tájékoztatásokat tett közzé, amelyek tartalmuk és vizuális megjelenítésük révén összhatásukban alkalmasak voltak arra, hogy a fogyasztót pszichés nyomás alá helyezzék;

megtévesztő környezeti és fenntarthatósági állításokat alkalmazott.

A Temut működtető Whaleco az eljárás során együttműködött a GVH-val, elismerte a feltárt jogsértéseket és lemondott a jogorvoslati jogáról.

Üzent a NAV az szja-bevallás kapcsán, több mint kétszázezer adózót érint

Mostantól újabb videó segíti az szja-bevallási tervezetek kiegészítését. A NAV által kiadott tájékoztatás szerint az ingatlanbérbeadáshoz kapcsolódó szja-bevallási feladatok elvégzését a kérdés-felelet mód segítheti, amivel könnyebbé válik eligazodni a bevallás kitöltésében. Az intuitív felület lényege, hogy nem a bevallási sorok között kell keresgélni: a rendszer egyszerű és közérthető kérdéseket tesz fel, majd a megadott válaszokból kiszámolja a jövedelmet és a fizetendő adót. Ez különösen fontos az ingatlanügyletek esetében. Mintegy kétszázezer adózónak van dolga ingatlanának bérbeadása után.