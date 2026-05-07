A magyar nyugdíjasok is megérezhetik az iráni háború okozta árrobbanást

Az Eurostat előzetes áprilisi adata szerint az euróövezetben az éves infláció 3 százalékra ugrott a márciusi 2,6 százalékról. A fő ok az iráni háború és az annak köveetezében bekövetkező energiaválság. Az energiaárak éves növekedési üteme 5,1 százalékról 10,9 százalékra emelkedett egy hónap alatt, miközben az energia nélküli infláció 2,2 százalék körül volt. Ez azt jelenti, hogy a mostani gyorsulás jelentős része valóban energiaeredetű, így csak az a kérdés, hogy mennyi ideig maradnak ilyen magas szinten az energiaárak. Mert ez jelentősen befolyásolhatja a hazai inflációt is és ezen keresztül a nyugdíjak értékét is.

A nyugdíjak vásárlóérékére is kedvezőtlenül hat az enerigaárak világpiaci megugrása Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség

Mindeközben Magyarországon a legutóbbi KSH Monitor szerint 2026 márciusában az éves fogyasztóiár-emelkedés 1,8 százalékos volt, tehát a teljes infláció még nem mutat olyan erős nyomást, mint az euróövezeti áprilisi adat. Ugyanakkor a KSH januári részletezése már mutatta, hogy a háztartási energia ára 6,2 százalékkal, ezen belül a vezetékes gázé 13 százalékkal volt magasabb az előző év azonos hónapjánál.

Mindezen okok miatt, elmondható, hogy már alapesetbne is a várnál nagyobb inflációval számolhatunk idén. Amennyiben az olaj- és gázárak nem emelkednek tovább, az energiahatás néhány negyedéven belül kifuthat, de addig felfelé húzhatja az inflációt. Az MNB márciusi kommunikációja szerint az energiaár-emelkedés lassítja Magyarország exportpiacainak növekedését, és

az infláció 2026-ban átlagosan 3,8 százalékra nőhet,

2027-ben pedig 3,7 százalékos lehet.

Az Európai Bizottság Magyarországra vonatkozó előrejelzése valamivel enyhébb: 3,6 százalékos inflációt vár 2026-ra, 3,5 százalékot 2027-re, de külön kiemeli, hogy az inflációs nyomás továbbra is erős, és az árszabályozások megszűnése után, ennél jelentősebb drágulás is bekövetkezhet.

Ugyanakkor, ha nem ezzel a legkedvezőbb forgatókönyvvel számolunk, vagyis ha az energiaár-emelkedés tartós marad, akkor nemcsak a rezsi és az üzemanyag drágulhat, hanem a vállalatok is továbbháríthatják a költségeiket. Ez pedig másodkörös hatásokat okozhat: drágább szállítás, élelmiszer, iparcikk, szolgáltatás, és erősebb bérkövetelések.