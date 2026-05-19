Figyelem! Több ezer magyar nyugdíjas kap pluszpénzt – még ebben a hónapban megérkezik

Napokon belül újabb támogatás érkezik több ezer magyar nyugdíjas számára. A szénpénz összege 2026-ban 118 ezer 195 forint. A folyósítás május 20-án indul a jogosult nyugdíjasok és özvegyek számára.
A szénpénzre való jogosultságot kormányrendelet szabályozza, és az a nyugdíjas személy jogosult a támogatásra, aki legalább 10 év szolgálati időt töltött el valamely bányászati gazdálkodó szervezetnél. Bizonyos esetekben a 10 évnél rövidebb munkaviszony is elegendő lehet, különösen egészségkárosodás esetén. Az elhunyt bányászok özvegyei szintén jogosultak lehetnek az ellátásra, amennyiben özvegyi vagy saját jogú nyugdíjban részesülnek.

A kormány törődik a nyugdíjasokkal
Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Nyugdíjas támogatás – május 20-án kezdődik a szénpénz kifizetése

A szénpénz összege 2026-ban 118 ezer 195 forint. A támogatást nem kell külön igényelni, azt automatikusan folyósítják bankszámlára vagy postai úton. 

Bankszámlára utalás esetén az összeg a május 20-át követő első munkanapokban érkezik meg. Akik postai úton kapják a pénzt, azoknak a Magyar Posta a megszokott ütemezés szerint, a kifizetés kezdetét követő 2–4 munkanapon belül kézbesíti az összeget.

Hazánkban, a salgótarjáni térségben különösen sok egykori bányász és hozzátartozó él, akik számára a bányászat nemcsak munkahelyet, hanem teljes életformát jelentett  – számolt be róla a Nool. Többen évtizedeket dolgoztak a föld alatt, sokszor nehéz és egészségkárosító körülmények között. A támogatás ezért erkölcsi elismerésnek is számít a korábbi munkájukért.

 

