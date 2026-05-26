Nyugdíjas SZÉP-kártya: így osztanák szét a támogatást az idősek között

A Tisza-kormány – a korábbi kormányzat hagyományait tartva – folytatná az idősek támogatását. Nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetését tervezik – hangzott el egy interjúban.

Nyugdíjas SZÉP-kártya: így érkezhetne a támogatás

Magyar Péter egy korábbi RTL-interjúban beszélt arról, hogy a támogatás akár már a negyedik negyedévben elindulhat, ugyanakkor a pontos konstrukció még a költségvetési helyzettől és a gazdasági kilátásoktól függ. A Tisza párt elképzelése szerint a juttatás nem egységesen járna mindenkinek, hanem sávos rendszerben osztanák szét.

A jelenlegi tervek alapján:

a 250 ezer forint alatti nyugdíjjal rendelkezők 200 ezer forintot kapnának,

a 250 és 500 ezer forint közötti ellátásban részesülők 100 ezer forintra lennének jogosultak,

az 500 ezer forint feletti nyugdíjjal rendelkezők pedig nem kapnának támogatást.

A politikus arról is beszélt, hogy felmerült egy olyan megoldás, amely szerint a juttatást nem egy összegben fizetnék ki.

A 200 ezer forintot például négy részletben, negyedévente 50–50 ezer forintos bontásban töltenék fel a kártyákra. Az is elképzelhető, hogy nem naptári évhez kötődne a támogatás,

hanem például októbertől októberig tartó időszakra szólna.

A nyugdíjasok döntő többsége jogosult lehet

A Tisza párt számításai szerint az 500 ezer forint alatti nyugdíjjal rendelkezők együtt a nyugdíjasok mintegy 97 százalékát teszik ki, vagyis szinte minden érintett részesülhetne valamilyen összegű támogatásban.

Az Országos Nyugdíjas Parlament elnöke, Karácsony Mihály az RTL Híradónak arról beszélt: kifejezetten előnyösnek tartanák, ha a pénzt több részletben kapnák meg az idősek, mert ez kiszámíthatóbb segítséget jelentene a mindennapi kiadásoknál.

A szervezet adatai szerint jelenleg

körülbelül 1,3 millió olyan nyugdíjas él Magyarországon, akinek havi ellátása nem haladja meg a 250 ezer forintot, így ők lennének jogosultak a teljes, 200 ezer forintos támogatásra.

A csatorna rákérdezett a még tavaly tavasszal a nyugdíjasoknak tett azon ígéretekre is, melyek nem kerültek be a Tisza programjába. Így érdeklődtek, mi várható, bevezetik-e a 65 év felettiek szja-mentességét, illetve a gyógyszerek áfamentességét. Magyar Péter a konkrét kérdésekre nem reagált az RTL Híradónak.