Nyugdíjasok, figyelem! Teendője lehet az idei szja-bevallással

Az szja bevallásának és befizetésének határideje az előző évre idén 2026. május 20. Az általános határidő közeledik, s bár a legtöbb nyugdíjasnak nincs teendője szja-bevallása kapcsán amennyiben csak nyugdíjat kap, annak akinek volt adóköteles jövedelme 2025-ben például ingatlan bérbeadásából, annak ellenőriznie kell vagy kiegészítenie a bevallását.

A nyugdíjasok egy részének akkor is lehet feladata az szja-bevallással, ha egyébként nem munkavállaló a nyugdíja mellett (illusztráció)

Kedvezőbb a nyugdíjas munkavállaló közteher struktúrája

Ma már egyáltalán nem szokatlan a nyugdíj melletti munkavégzés, már csak azért sem, mert a nyugdíjas foglalkoztatottak, munkavállalók kedvezőbben adóznak, mint a nyugdíjkorhatár előtt álló foglalkoztatottak. Miként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatójában írja, a saját jogú nyugdíjasok jövedelmük után, függetlenül attól, hogy milyen foglalkoztatási formában dolgoznak, nem fizetnek tb-járulékot. Sőt: a munkáltató sem fizet szochót a nyugdíjas munkaviszonyból, megbízási jogviszonyából származó jövedelme után. Ennek a gyakorlatban az az eredménye, hogy a munkavállalónál és a munkáltatónál is több pénz marad, a nyugdíjas jövedelméből a 15 százalékos személyi jövedelemadón kívül nem kell levonni semmit.

Van azonban olyan eset is, amikor a nyugdíjas nem munkavállaló, nem megbízott, és mégis keletkezik olyan jövedelme, ami után szja-t kell fizetnie, és esedékes bevallásában azt szerepeltetnie.

Ez nem más, mint az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem.

Szja és ingatlanbérbeadás nyugdíjasként

A NAV arról ad tájékoztatást, hogy a nyugdíjas ingatlan bérbeadása után 15 százalékos szja-t kell hogy fizessen a jövedelemre, amelyet negyedévente adóelőlegként kell utalni a NAV-nak. A tevékenységet nem kell külön bejelenteni, ha a bérbeadó magánszemély, de az 1 millió forint éves jövedelmet meghaladó bevétel esetén 13 százalék EHO (egészségügyi hozzájárulás) helyett csak az említett, 15 százalékos mértékű szja terheli a bérbeadásból származó bevételét (12 millió forint felett áfakötelezettség is felmerülhet).

Érdemes azt is tudni, hogy ingatlant bérbeadni alapvetően lehet adószám nélkül, adóazonosítóval is, de vannak olyan esetek, amikor szükséges az adószám kiváltása (az erre szolgáló nyomtatványon az adószámot még a bérbeadást megelőzően igényelni kell). Ilyen esetnek számít, ha a bérbeadó

egyéni vállalkozó;

olyan ingatlant ad ki, például garázst vagy parkolót, amelynek bérbeadása nem áfamentes,

maga választja az áfaalanyiságot,

közösségi adószám kiváltására kötelezett,

számviteli bizonylat helyett számlát vagy nyugtát állítana ki.

Miért lehet szükséges az, hogy a nyugdíjas, csak bérbeadásból származó jövedelemmel rendelkező nyugdíjas kiegészítse, módosítsa szja bevallását benyújtás előtt? Például a bérbeadás kapcsán felmerült költségek miatt. Ugyanis a bérbeadásból származó bevétel 90 százaléka számít jövedelemnek (10 százalék költséghányad alkalmazásával), vagy a ténylegesen igazolt költségek levonhatók.