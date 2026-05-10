Nyugdíj előtt áll? Erről mindenképpen tudnia kell!

Nyugdíjelőleget azok igényelhetnek, akik az év elején mennek nyugdíjba, erre több indokot is felsorol a jogszabály. A közelmúltban változás történt ezzel a jogosultsággal kapcsolatban, ami sok nyugdíjba vonulót érinthet. Bemutatjuk, mikor kerülhet sor nyugdíjelőleg folyósítására, és milyen módosításokat léptetett életbe az új szabályozás.
nyugdíjvalorizációs szorzószámok, végleges nyugdíj, nyugdíjelőleg, nyugdíjas

A nyugdíjelőleg egy olyan időszakos pénzbeli ellátás, amelyet a nyugdíjigénylő kap addig, amíg a végleges öregségi nyugdíjának összege nem állapítható meg. Célja, hogy a jogosult ne maradjon jövedelem nélkül a 30-60 napos elbírálási idő alatt, így a korhatár betöltése és a szolgálati idő megléte esetén a megélhetés folyamatos legyen.

Az év elején nyugdíjba menők igényelhetnek nyugdíjelőleget
Milyen esetekben jár nyugdíjelőleg?

Az alapszabály szerint ha a nyugdíj összege 

  • a valorizációs szorzószámok hiánya, 
  • adathiány 
  • vagy egyéb ok miatt 

az eljárás megindulásától számított harminc napon belül nem határozható meg, abban az esetben nyugdíjelőleget kell megállapítani.

Vagyis akkor állapítják meg, ha a nyugdíjra való jogosultság már biztosnak tűnik, de a nyugdíj kiszámítása még nem zárult le. Összegét általában a várható nyugdíjösszeg alapján becsülik meg, a végleges nyugdíj megállapításakor pedig a kifizetett előleget beszámítják. Az ügyintézés elhúzódása esetén pedig automatikusan megállapítják a nyugdíjelőleget. 

Nyugdíjelőleget a legtöbb esetben azok kapnak, akik az év elején, vagyis január 1-je után, de még a valorizációs szorzószámok márciusi közzététele előtt nyújtják be a nyugdíjigényüket. A fentiek szerint ebben az időszakban ugyanis még nem állnak rendelkezésre azok az aktuális szorzószámok, amelyek szükségesek a végleges nyugdíjösszeg kiszámításához.

Azokban az ügyekben, melyek a tárgyévi valorizációs szorzószámok megjelenésére várnak, az ügyintézési határidő a valorizációs szorzószámok közzétételét követő tizenötödik napon jár le, tehát eddig az időpontig a végleges nyugdíj megállapítás megtörténik. 

Nyugdíjelőleget olyan esetekben is megállapíthatnak, ha az ügyintézés elhúzódik, mert nem állnak rendelkezésre teljes körűen a kereseti adatok. Ez különösen akkor fordulhat elő, ha a korábbi munkáltató már megszűnt, és emiatt nehéz beszerezni a szükséges jövedelemigazolásokat.

A nyugdíj összegének kiszámításánál egyébként az 1988. január 1-jétől a nyugdíj megállapításának napjáig terjedő időszak kereseti adatait veszik alapul.

Ha a jogosultság megállapítható, a fentiekben említett helyzetekben megkezdődhet a nyugdíjelőleg folyósítása.

Jogszabályi változások

2024 januárjától egy olyan változás lépett életbe, amelynek értelmében a nyugdíjelőlegről már nem határozatban, hanem végzésben döntenek. Ez a változás természetesen nem érinti az előleg célját vagy tartalmát, vagyis nem magának az ellátásnak a lényege változott meg, hanem az eljárási formára, az eljárás jogi természetére vonatkozik.

Ez, a nyugdíjjogosultság megállapításáról szóló hatósági döntés egyrészt igazolja, hogy a nyugdíjjogosultság fennáll, és nyugdíjelőleg fizetendő, másrészt több olyan kérdés rendezésére is lehetőséget ad, amely az igénylő számára fontos lehet.

A jogosultság megállapítása esetén megkezdődhet a nyugdíjelőleg folyósítása
Az egyik ilyen nagyon lényeges mozzanat az „egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság nyugdíjasként” információ továbbítása az egészségbiztosítási feladatokat ellátó igazgatási szerv felé.

A másik fontos intézkedés az Ellátottak utazási utalványának megküldése a nyugdíjigénylő, immár nyugdíjjogosult részére.

Ezzel a dokumentummal utazási kedvezményekre lesz jogosult nevezett személy. Ez a lehetőség azért is lényeges, mert nyugellátásban nemcsak az öregségi nyugdíjra jogosultak részesülhetnek, akik életkoruk alapján is különböző utazási kedvezményekkel élhetnek, hanem például a hozzátartozói nyugellátásokat igénybe vevők is, akik önmagukban az életkoruk alapján nem kedvezményezettek.

Az utazási utalvány évente 16 alkalommal 50 százalékos, továbbá két alkalommal 90 százalékos kedvezmény igénybevételét teszi lehetővé a közösségi közlekedésben. Ezek a kedvezmények akár összevonva is felhasználhatók. Az utalvány kézhezvétele után a helyi kedvezményes bérlet kiváltására is lehetőség nyílik.

A nyugdíjelőleg megállapításáról szóló döntés szerint pedig megkezdődik annak folyósítása, és a folyósítási törzsszám is kiadásra kerül. 

Ez utóbbi rendkívül fontos azonosító a nyugdíj szempontjából.

A Tny. 73.§ 2024. január 1-jétől hatályba lépett (3) bekezdése emellett új lehetőséget jelent a nyugdíjt igénylők számára a hosszabb ügyintézési időt igénylő nyugdíjügyeknél.

A rendelkezés szerint, ha a nyugellátás iránti igényt az eljárás megindításától számított négy hónap alatt nem bírálják el, az időközben beszerzett adatokra hivatkozva az igénylő kérheti a nyugdíjelőleg összegének módosítását.

A módosítás iránti kérelem az esetek túlnyomó részében természetesen magasabb összegű nyugdíjelőleg megállapítására irányul, de ritkább esetben ennek a fordítottja is előfordulhat.

A nyugdíj végleges összegének megállapításakor ugyanis a nyugellátás összegébe a folyósított előleg összegét be kell számítani, így a korábbi adatok alapján meghatározott előleg összeg a további adatok alapján kevesebb lehet, ami az előleg módosításkor a későbbi különbözet nagyságrendjét javíthatja.

Amint valamennyi adat rendelkezésre áll a nyugdíj összegének végleges kiszámításához, haladéktalanul sor kerül az erről szóló határozat kiadására.

 

