Nyugdíj előtt áll? Erről mindenképpen tudnia kell!

A nyugdíjelőleg egy olyan időszakos pénzbeli ellátás, amelyet a nyugdíjigénylő kap addig, amíg a végleges öregségi nyugdíjának összege nem állapítható meg. Célja, hogy a jogosult ne maradjon jövedelem nélkül a 30-60 napos elbírálási idő alatt, így a korhatár betöltése és a szolgálati idő megléte esetén a megélhetés folyamatos legyen.
Milyen esetekben jár nyugdíjelőleg?
Az alapszabály szerint ha a nyugdíj összege
- a valorizációs szorzószámok hiánya,
- adathiány
- vagy egyéb ok miatt
az eljárás megindulásától számított harminc napon belül nem határozható meg, abban az esetben nyugdíjelőleget kell megállapítani.
Vagyis akkor állapítják meg, ha a nyugdíjra való jogosultság már biztosnak tűnik, de a nyugdíj kiszámítása még nem zárult le. Összegét általában a várható nyugdíjösszeg alapján becsülik meg, a végleges nyugdíj megállapításakor pedig a kifizetett előleget beszámítják. Az ügyintézés elhúzódása esetén pedig automatikusan megállapítják a nyugdíjelőleget.
Nyugdíjelőleget a legtöbb esetben azok kapnak, akik az év elején, vagyis január 1-je után, de még a valorizációs szorzószámok márciusi közzététele előtt nyújtják be a nyugdíjigényüket. A fentiek szerint ebben az időszakban ugyanis még nem állnak rendelkezésre azok az aktuális szorzószámok, amelyek szükségesek a végleges nyugdíjösszeg kiszámításához.
Azokban az ügyekben, melyek a tárgyévi valorizációs szorzószámok megjelenésére várnak, az ügyintézési határidő a valorizációs szorzószámok közzétételét követő tizenötödik napon jár le, tehát eddig az időpontig a végleges nyugdíj megállapítás megtörténik.
Nyugdíjelőleget olyan esetekben is megállapíthatnak, ha az ügyintézés elhúzódik, mert nem állnak rendelkezésre teljes körűen a kereseti adatok. Ez különösen akkor fordulhat elő, ha a korábbi munkáltató már megszűnt, és emiatt nehéz beszerezni a szükséges jövedelemigazolásokat.
A nyugdíj összegének kiszámításánál egyébként az 1988. január 1-jétől a nyugdíj megállapításának napjáig terjedő időszak kereseti adatait veszik alapul.
Ha a jogosultság megállapítható, a fentiekben említett helyzetekben megkezdődhet a nyugdíjelőleg folyósítása.
Jogszabályi változások
2024 januárjától egy olyan változás lépett életbe, amelynek értelmében a nyugdíjelőlegről már nem határozatban, hanem végzésben döntenek. Ez a változás természetesen nem érinti az előleg célját vagy tartalmát, vagyis nem magának az ellátásnak a lényege változott meg, hanem az eljárási formára, az eljárás jogi természetére vonatkozik.
Ez, a nyugdíjjogosultság megállapításáról szóló hatósági döntés egyrészt igazolja, hogy a nyugdíjjogosultság fennáll, és nyugdíjelőleg fizetendő, másrészt több olyan kérdés rendezésére is lehetőséget ad, amely az igénylő számára fontos lehet.
Az egyik ilyen nagyon lényeges mozzanat az „egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság nyugdíjasként” információ továbbítása az egészségbiztosítási feladatokat ellátó igazgatási szerv felé.
A másik fontos intézkedés az Ellátottak utazási utalványának megküldése a nyugdíjigénylő, immár nyugdíjjogosult részére.
Ezzel a dokumentummal utazási kedvezményekre lesz jogosult nevezett személy. Ez a lehetőség azért is lényeges, mert nyugellátásban nemcsak az öregségi nyugdíjra jogosultak részesülhetnek, akik életkoruk alapján is különböző utazási kedvezményekkel élhetnek, hanem például a hozzátartozói nyugellátásokat igénybe vevők is, akik önmagukban az életkoruk alapján nem kedvezményezettek.
Az utazási utalvány évente 16 alkalommal 50 százalékos, továbbá két alkalommal 90 százalékos kedvezmény igénybevételét teszi lehetővé a közösségi közlekedésben. Ezek a kedvezmények akár összevonva is felhasználhatók. Az utalvány kézhezvétele után a helyi kedvezményes bérlet kiváltására is lehetőség nyílik.
A nyugdíjelőleg megállapításáról szóló döntés szerint pedig megkezdődik annak folyósítása, és a folyósítási törzsszám is kiadásra kerül.
Ez utóbbi rendkívül fontos azonosító a nyugdíj szempontjából.
A Tny. 73.§ 2024. január 1-jétől hatályba lépett (3) bekezdése emellett új lehetőséget jelent a nyugdíjt igénylők számára a hosszabb ügyintézési időt igénylő nyugdíjügyeknél.
A rendelkezés szerint, ha a nyugellátás iránti igényt az eljárás megindításától számított négy hónap alatt nem bírálják el, az időközben beszerzett adatokra hivatkozva az igénylő kérheti a nyugdíjelőleg összegének módosítását.
A módosítás iránti kérelem az esetek túlnyomó részében természetesen magasabb összegű nyugdíjelőleg megállapítására irányul, de ritkább esetben ennek a fordítottja is előfordulhat.
A nyugdíj végleges összegének megállapításakor ugyanis a nyugellátás összegébe a folyósított előleg összegét be kell számítani, így a korábbi adatok alapján meghatározott előleg összeg a további adatok alapján kevesebb lehet, ami az előleg módosításkor a későbbi különbözet nagyságrendjét javíthatja.
Amint valamennyi adat rendelkezésre áll a nyugdíj összegének végleges kiszámításához, haladéktalanul sor kerül az erről szóló határozat kiadására.