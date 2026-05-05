Duplázódott az oroszok olajbevétele, két nagy játékos már a júniusi szállításaikra licitál

Az ukrajnai háború 2022-es kitörését követően több vezető hatalom, többek között az EU, szigorú kereskedelmi szankciókat vezetett be Moszkvával szemben. Európa és az Egyesült Államok fokozatosan csökkentette függőségét az orosz gáztól és más energiahordozóktól, miközben más országokat is hasonló lépésekre próbált rávenni annak érdekében, hogy pénzügyi nyomást gyakoroljanak Oroszországra – akár azzal kiegészülve, hogy az orosz energiaszállítások helyére az amerikai energiaeladások lépjenek. Ugyanakkor egyes államok – köztük India és Kína – éppen ezekből a szankciókból kovácsoltak előnyt: kedvezményes áron vásárolnak orosz nyersolajat és földgázt (bár a különbség az orosz és a Brent olaj ára között egyre kisebb). Az energiabiztonság erősítését pedig a jelenleg is éles, zajló iráni konfliktus a Perzsa-öbölből induló energiaszállítások szinte teljes elvágásával különösen fontos kérdéssé tette.

A távlati felvételen Lukoil orosz olajipari vállalat finomítója Permben

Fotó: Wikipedia Commons

Az orosz olaj nagy vevői között ott van India és Kína

Miként az Origón megírtuk, Oroszország olaj- és olajtermék-exportból származó bevételei márciusban a februári történelmi mélypont után közel megduplázódtak (bár még mindig jóval a 2021-es szint alatt vannak). Ez nem kis részben a világpiacon az iráni háború miatt bekövetkezett árrobbanásnak köszönhető. Az ország olajbevételei csaknem megduplázódtak, márciusban 19 milliárd dollárra a februári 9,75 milliárd dollárról.

Az orosz olaj a hektikus, és jelenleg is 100 dollár fölötti olajár tükrében még mindig vonzó alternatíva az olyan, elképesztő mennyiségű energiát fogyasztó országok számára, mint Kína és India, különösen úgy, hogy előbbit a venezuelai olajtól vágták el, utóbbi pedig kapott némi rugalmasságot Washingtontól beszerzéseire vonatkozóan. A tendencia pedig nem most indutl: az Oilprice cikkében felidézi, hogy Kína és India orosz olajimportja jelentősen megnőtt 2022 óta:

2024-ben Kína rekordmennyiséget, több mint 100 millió tonna orosz olajat vásárolt, ami energiahordozó-importjának közel 20 százalékát tette ki;

eközben India becslések szerint 140 milliárd dollárt költött orosz energiahordozókra (földgázra is).

Az elmúlt évben mindkét ázsiai ország tovább mélyítette kapcsolatait Moszkvával, részben az Egyesült Államok által bevezetett magas importvámok következtében.