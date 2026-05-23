Vészesen fogy a kőolaj, nemsokára végleg elapadhat – mire vonatkozik valójában a jóslat?

Az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása miatt gyors ütemben csökkennek a globális kereskedelmi olajkészletek, amelyek a jelenlegi felhasználás mellett már csak néhány hétre elegendőek – figyelmeztetett még a hét elején Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezérigazgatója Párizsban. Birol a G7 pénzügyi találkozójának helyszínén újságíroknak nyilatkozva elmondta: a stratégiai olajtartalékok felszabadítása napi 2,5 millió hordóval növelte a globális olajkínálatot, de ezek a készletek nem korlátlanok. Hozzátette: az északi féltekén induló tavaszi vetési és a nyári utazási szezon tovább gyorsíthatja a kereskedelmi készletek csökkenését, mivel növekszik a dízel, a műtrágya, a repülőgép-üzemanyag és a benzin iránti kereslet. Mit jelent ez a „néhány hétre elegendőek” kijelentés? Valóban elfogyhat az olaj a világból?
Olajkészletek: túlkínálatból jutottunk el a hiányig
Mielőtt a kérdést részleteiben is megválaszolnánk, érdemes felidézni, hogy 2026-nak nem készlethiánnyal, hanem ellenkezőleg: túlkínálattal vágott neki a világ. Miként az IEA is jelezte: az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásai előtt még jelentős túlkínálat jellemezte az olajpiacot, a kereskedelmi készletek is magas szinten álltak, a háború azonban gyorsan megváltoztatta a piaci helyzetet. Jelenleg jelentős eltérés látható a tényleges olajpiaci helyzet és a pénzügyi piacok árazása között.
Az IEA múlt héten közzétett havi olajpiaci jelentésében arra figyelmeztetett, hogy
a közel-keleti konfliktus miatt idén a globális olajkínálat elmaradhat a kereslettől, miközben a készletek rekordütemben csökkennek.
Az IEA adatai szerint a globális olajkészletek márciusban és áprilisban szédületes tempóban, összesen 246 millió hordóval csökkentek. A 32 tagországot tömörítő szervezet márciusban története legnagyobb stratégiai készletfelszabadításáról döntött az iráni konfliktus hatásainak tompítása érdekében: összesen 400 millió hordó piacra engedésével igyekezett stabilizálni az olajpiacot. Később az Egyesült Államokan is döntés született arról, a stratégiai készlet egy részét elérhetővé teszik még Európa számára is. A válság azonban nem enyhül, és ha időnként mérséklődik is az olaj ára, a kínálati sokk állandósulni látszik. Azaz a kereskedelmi készletek további apadására kell felkészülni.
Mi fogy el valójában „néhány hét alatt”?
A „néhány hét alatt elfogy” kifejezés elég apokaliptikusnak hangzik, de – hogy gyorsan meg is adjuk a konklúziót – ez nem azt jelenti, hogy teljesen kiürül az olajpiac, eltűnik az összes kínálat. A helyzet ennél árnyaltabb. Az utóbbi hetekben sokat emlegetett Hormuzi-szoroson normál esetben a világ tengeri olajkereskedelmének kb. 20-25 százaléka halad át, ez a konfliktus miatt szinte teljesen lenullázódott. A regionális termeléscsökkenéssel együtt átlagosan napi 14 millió hordó körüli kínálat esett ki a piacról. Viszont a „már csak néhány hétre elegendőek” állítás könnyen félreérthető.
A gyakorlatban nem arról van szó, hogy a világ teljesen kifogy az olajból pár héten belül, hanem arról, hogy a könnyen hozzáférhető kereskedelmi puffertartalékok gyorsan apadnak, és bizonyos régiókban vagy olajipari termékeknél (pl. dízel, kerozin) előbb jelentkezhet fizikai hiány vagy extrém árrobbanás.
Az IEA inkább „kritikus készletszintre” utal, de nem abban az értelemben, hogy globálisan kifogyhatunk az olajból. Faith Birol megjegyzése a pénzügyi és a fizikai piac közti eltérésről ezért inkább a következő két, egyébként valóban jelentős következményekre mutat rá:
- a határidős piacok és a befektetők még nem árazzák teljes mértékben a fizikai ellátási problémákat;
- miközben a valós készletek és szállítási kapacitások már feszesek.
Ez pedig gyakran előjele annak, hogy vagy az árak ugranak később nagyot, vagy a kereslet csökken, részben épp az emelkedő olajárak miatt, paradox módon ezzel némileg segítve a visszabillenést a piaci egyensúlyi helyzetbe.
A „kereskedelmi olaj elfogy” kifejezés kicsit megtévesztő, mert a valóságban nem úgy működik az olajpiac, hogy egy borús napon egyszerűen nem jut olaj úgy általában „mindenkinek”. Inkább egy fokozatosan romló ellátási helyzetről beszélhetünk, ami előbb árakban és zavarokban jelenik meg, nem teljes készletkiürülésben.
A kereskedelmi készletek (tankerekben, finomítóknál, kereskedőknél tárolt olaj) ugyanis pufferekként működnek. Ezek a valóságban nagyon jelentős készletek, összességében kisebb-nagyobb országokat hetekre-hónapokra (felhasználástól függően) ellátni képes mennyiség úszkál például most is a tengereken. A tankermennyiség jelentőségét
az orosz tengeri olajra kivetett amerikai szankciók korábbi feloldása és feloldás június 17-ig tartó meghosszabbítása mutatja, és a további pufferfajták ezen felül értendők (finomítói tartalékok, vagy éppen Irán piacra nem jutó olaja).
Ha ezek a pufferszintek kritikusan alacsonyak, az árak nagyon gyorsan elszállnak, ami a következőkben nyilvánul meg
- a vevők versenyeznek a maradék szállítmányokért (ennek konkrét jele, amikor egy olajtankert menet közben irányítanak át másik célállomásra);
- a spot ár (azonnali fizikai olaj) elszakad a tőzsdei áraktól;
- a benzin, dízel, repülőjegy mind drágul.
Ezt persze finomítói és logisztikai zavarok követik, de inkább bizonyos típusú olajtermékek fogyhatnak el először (a szállításban és mezőgazdaságban kritikus fontosságú dízel), ám elsősorban regionálisan. Egyes finomítók leállhatnak, mert nem megfelelő minőségű olajhoz jutnak, miközben a szállítási láncok lassulnak. Ennél a pontnál szokott kormányzati beavatkozás történni a stratégiai készletek egy részének felszabadításaként, már csak azért is, mert a készlethiány a gazdaságot is fékezi, hiszen kevesebb lesz a termelőmunka, csökken a turizmus és más iparágak teljesítménye, ami az államokat és a piaci szereplőket bevételtől fosztja meg.
„Nulla készlet” szinte sosem létezett
Az olajpiac sajátos tradíciója az, hogy mindig van valamennyi tartalék, ráadásul a termelés és a fogyasztás folyamatosan igazodik egymáshoz (elegendő csak az OPEC kitermelési döntéshozatalaira utalni, bár hatásuk most logisztikailag korlátozottabb), a hiány pedig inkább árrobbanásban és lokális ellátási zavarokban mutatkozik meg, nem teljes „kifogyásban”.
Még a legsúlyosabb olajválságokban (pl. 1973, 1979, 2022 energiaválságai) sem az történt, hogy „nem volt olaj”, hanem volt, csak drágább lett, korlátozták a felhasználást, és egyes helyeken átmeneti hiányok alakultak ki, amik később megszűntek
A „néhány hétre elegendő” állítás tipikusan nem azt jelenti, hogy a világ ténylegesen ennyi idő alatt kifogyna olajból, hanem egy nagyon konkrét, kereskedelmi-logisztikai mutatóból jön: a készletfedezeti időből. Hogyan számolják ezt? A következő módon: készletfedezet (napokban) = kereskedelmi olajkészlet / napi fogyasztás
A gyakorlatban az elvi képletet több dolog hangolja:
- nem a teljes „olajkészletet” veszik alapul, hanem a kereskedelmi készletek egy részét;
- levonják a „nem könnyen hozzáférhető” készleteket (például amelyek szállítása logisztikailag nagy kihívás);
- figyelembe veszik a finomíthatóságot és szállíthatóságot;
- sokszor regionális átlagból számolnak globális becslést.
Ha egy elemzés azt mondja, hogy pl. „3-5 hétnyi fedezet”, az általában azt jelenti, hogy
a globális kereskedelmi készletek a jelenlegi fogyasztási ütem mellett ennyi ideig fedeznék a hiányt, ha semmi nem termelődne és nem érkezne új szállítmány.
Ez egy elméleti jellegű „puffer idő”, nem valós el- vagy kifogyási dátum.
A pufferek leapadását jelenti valójában az olaj elfogyása
Mindez persze azért tűnik drámainak, mert az olajpiac rendszere normálisan nem engedi, hogy a készletek ilyen alacsonyra csökkenjenek, mivel folyamatosan pótolják őket kitermelésből és a kereskedelemből. Az IEA és hasonló szervezetek inkább „biztonsági szinthez” viszonyítanak. Tehát a „csak néhány hétre elegendő” valójában azt jelenti: a puffer már nagyon vékony, és egy újabb sokk már ellátási zavarokat okozhat.
Az is világos, hogy a készletfedezeti idő regionális eltéréseket mutathat a globális átlaghoz képest. Például az ázsiai régióban azért nagyok az aggodalmak, mert az országok jobban kitettek a közel-keleti kőolaj-szállításoknak, míg az Egyesült Államokban, bár az ottani viszonyokhoz képest drasztikusan emelkedik az üzemanyagár, a bődületes kitermelési volumen miatt egyelőre nem látni ellátási kihívásokat.
Összességében tehát a készletfedezeti idő csökkenése nem azt jelenti, hogy adott nap múlva nem lesz olaj, hanem azt, hogy ennyi ideig bírná ki a rendszer nagy sokk nélkül, ha nem reagálna – ám mint a fentiekben láttuk, az olajpiac mindig reagál. Példaként említethető az iráni válság kapcsán a legnagyobb OPEC-tag kitermelő Szaúd-Arábia, mely olajexportjának jelentős részét sikeresen átterelte a szárazföldre.
A legfontosabb kérdés most valójában nem az, hogy „van-e olaj”, hanem az, hogy meddig marad korlátozott a Hormuzi-szoros forgalma.
A JPMorgan előrejelzése szerint az olajkészletek szeptemberre kritikusan alacsony, 6,8 milliárd hordós szintre csökkennének, ha a szoros akkoriban még mindig zárva lesz – a kritikus szint szint itt történeti távlatban értendő, úgy, hogy ezen a szinten már nagyon nagy erőfeszítések kellenek a visszapótláshoz és a viszonylagos piaci egyensúly megtartásához.
A Rapidan Energy szerint a termékkészletek hamarabb, júliusban vagy augusztusban érnék el a kritikus szintet.
A Kpler áprilisi elemzése pedig azt vetíti előre, hogy amennyiben a zárás hónapokon át fennmarad, úgy a nyár végére egyes ázsiai országokban tényleges készlethiány állandósulhat. Ezt valószínűleg az emelkedő árak miatt jelentkező keresletcsökkenés sem tudja megváltoztatni.