Vészesen fogy a kőolaj, nemsokára végleg elapadhat – mire vonatkozik valójában a jóslat?

Az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása miatt gyors ütemben csökkennek a globális kereskedelmi olajkészletek, amelyek a jelenlegi felhasználás mellett már csak néhány hétre elegendőek – figyelmeztetett még a hét elején Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezérigazgatója Párizsban. Birol a G7 pénzügyi találkozójának helyszínén újságíroknak nyilatkozva elmondta: a stratégiai olajtartalékok felszabadítása napi 2,5 millió hordóval növelte a globális olajkínálatot, de ezek a készletek nem korlátlanok. Hozzátette: az északi féltekén induló tavaszi vetési és a nyári utazási szezon tovább gyorsíthatja a kereskedelmi készletek csökkenését, mivel növekszik a dízel, a műtrágya, a repülőgép-üzemanyag és a benzin iránti kereslet. Mit jelent ez a „néhány hétre elegendőek” kijelentés? Valóban elfogyhat az olaj a világból?

A kelet-németországi PCK finomító olajtárolói - meddig elegendők az olajkészletek?

Olajkészletek: túlkínálatból jutottunk el a hiányig

Mielőtt a kérdést részleteiben is megválaszolnánk, érdemes felidézni, hogy 2026-nak nem készlethiánnyal, hanem ellenkezőleg: túlkínálattal vágott neki a világ. Miként az IEA is jelezte: az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásai előtt még jelentős túlkínálat jellemezte az olajpiacot, a kereskedelmi készletek is magas szinten álltak, a háború azonban gyorsan megváltoztatta a piaci helyzetet. Jelenleg jelentős eltérés látható a tényleges olajpiaci helyzet és a pénzügyi piacok árazása között.

Az IEA múlt héten közzétett havi olajpiaci jelentésében arra figyelmeztetett, hogy

a közel-keleti konfliktus miatt idén a globális olajkínálat elmaradhat a kereslettől, miközben a készletek rekordütemben csökkennek.

Az IEA adatai szerint a globális olajkészletek márciusban és áprilisban szédületes tempóban, összesen 246 millió hordóval csökkentek. A 32 tagországot tömörítő szervezet márciusban története legnagyobb stratégiai készletfelszabadításáról döntött az iráni konfliktus hatásainak tompítása érdekében: összesen 400 millió hordó piacra engedésével igyekezett stabilizálni az olajpiacot. Később az Egyesült Államokan is döntés született arról, a stratégiai készlet egy részét elérhetővé teszik még Európa számára is. A válság azonban nem enyhül, és ha időnként mérséklődik is az olaj ára, a kínálati sokk állandósulni látszik. Azaz a kereskedelmi készletek további apadására kell felkészülni.