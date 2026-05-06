Riadót fújt a Goldman Sachs, a nyárra tovább durvulhat a helyzet az olajpiacon

A hónapok óta tartó iráni háború hatásai egyre inkább begyűrűznek a gazdaságba. A Világgazdaság által ismertetett, május 4-i Goldman Sachs elemzés szerint a bolygó olaj- és olajtermékkészletei aggasztó ütemben csökkennek. Az adatok alapján a globális olajtartalékok nyolcéves mélypontra zuhantak, ami komoly kérdéseket vet fel a következő hónapok ellátásbiztonságával kapcsolatban.

Hiába tűnik úgy, hogy többlet van, az nem feltétlenül tudja ellensúlyozni egy másik régóban kialakult olaj-hiányt. / (illusztráció)

Goldman Sachs: visszaesett a olajkészlet-szint

A jelenlegi készletszint a számítások szerint nagyjából 101 napnyi globális keresletet fedez. A Goldman Sachs előrejelzése szerint ez a szám május végére 98 napra eshet vissza. A szakértők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy ez a hatalmas, összesített adat nem ad teljes képet a valós helyzetről. A globális átlag elfedi a helyi, regionális problémákat, a rendszerben pedig már most látszanak a komoly feszültség jelei.

A helyzetet bonyolítja, hogy az olajpiac működése rendkívül összetett. Hiába van valahol többlet, az nem feltétlenül tudja ellensúlyozni egy másik régióban kialakuló hiányt. A sikerhez rengeteg tényezőnek kell egyszerre passzolnia:

a földrajzi elhelyezkedésnek,

a finomítói kapacitásnak,

a szállítási útvonalaknak

és az adott termék iránti helyi keresletnek.

A háborús helyzet ráadásul tovább ront a helyzeten. A Hormuzi-szoros gyakorlatilag le van zárva, a Brent típusú kőolaj ára pedig a konfliktus kezdete óta közel 60 százalékkal emelkedett.

Három oszlop is dőlhet

A Goldman Sachs szerint a legközvetlenebb hiánykockázat három termékcsoportnál jelentkezik: a naftánál, a cseppfolyósított kőolajgáznál (LNG) és a repülőgép-üzemanyagnál, vagyis a kerozinnál. A nafta és az LNG a vegyipar kulcsfontosságú alapanyagai, így egy esetleges hiány nemcsak az energiapiacon, hanem a komplett ipari termelésben is komoly problémákat okozhat.

Közvetlenül is érinthet minket

A magyar utazók számára a legijesztőbb forgatókönyv a kerozinhiány. A bank elemzése szerint Európa különösen kitett helyzetben van. A kontinens kereskedelmi légiüzemanyag-készletei júniusban akár a kritikus hiányküszöb alá is csökkenhetnek. Ez pont a nyári utazási szezon csúcsán okozhat hatalmas káoszt és elszálló repülőjegyárakat, amikor a kereslet a legerősebb.