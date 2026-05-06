Rejtett költségek miatt került célkeresztbe a One Magyarország – fogyasztók tömegeit érintheti az ügy

A Gazdasági Versenyhivatal vizsgálatot indított ismét. Ezúttal a One Magyarország ellen, mert a gyanú szerint a cég nem tájékoztatta egyértelműen ügyfeleit a Világ Napijegy automatikus aktiválásáról és az ebből adódó pluszköltségekről. A hatóság szerint a szolgáltatás kommunikációja félreérthető lehetett, így a fogyasztókat váratlan díjak érhették külföldi mobilhasználat során.
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a One Magyarország Zrt.-vel szemben - közölték szerdán. A versenyhatóság gyanúja szerint a telekommunikációs vállalkozás Világ Napijegy szolgáltatásával kapcsolatos kereskedelmi kommunikációja nem megfelelően tájékoztat annak egyes fontos jellemzőit illetően, illetve arról, hogy ez váratlan költségeket okozhat a fogyasztók számára.
Mit vizsgál a hivatal a One Magyarország gyakorlatában?
A Gazdasági Versenyhivatal azért indított versenyfelügyeleti eljárást a One Magyarországgal szemben, mivel a cég Világ Napijegy szolgáltatásával kapcsolatos kereskedelmi kommunikációja megtévesztheti a fogyasztókat. A GVH gyanúja szerint
- a kommunikáció homályos,
- egymásnak ellentmondó,
- ezért félreérthető tájékoztatást nyújt a szolgáltatás egyes érdemi jellemzői kapcsán,
- így nem teszi felismerhetővé, hogy a Világ Napijegy egyes előfizetői szolgáltatási szerződések esetében automatikusan aktiválódik.
Az automatikus aktiválás esetén a telefonszolgáltatás, illetve a hang- vagy internethozzáférési szolgáltatás igénybevétele díjköteles, valamint, hogy ez a díjkötelesség pontosan milyen mértékű fizetési kötelezettséggel jár.
A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. A vizsgálat három hónapig tart - közölte a GVH.
