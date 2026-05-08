Új tulajdonosa lesz a hírhedt pornóoldalnak, brutális a cég nyeresége

A 42 éves Jekatyerina Csudnovszkij az OnlyFans anyavállalata, a Fenix részvényeinek és szavazati jogainak legalább 75 százalékát birtokolja, valamint jogosult a Fenix ​​igazgatótanácsának többségét kinevezni, illetve leváltani.

A nemrég elhunyt Leonyid Radvinszkij helyett özvegye veszi át az OnlyFans vezetését

A Northwestern Egyetemen és a DePaul Egyetemen végzett, jogi diplomával rendelkező Csudnovszkij hivatalosan eddig nem vett részt az OnlyFans tevékenységében, bár egy, a párhoz közel álló forrás korábban a Forbesnak azt nyilatkozta, hogy a férjének „de facto üzleti partnere”.

Vállalati jogászként dolgozik egy magántulajdonban lévő techcégnél, és tagja az Elicio Therapeutics, valamint az Immix Biopharma igazgatótanácsának, emellett tanácsadóként dolgozik egy rákkutatási alapítványnál, derül ki az említett szervezetek weboldalain található életrajzaiból.

A márciusban végstádiumú rákban, 43 éves korában elhunyt férjével 2008 óta voltak házasok, és négy közös gyermekük van.

Rendkívül nyereséges az OnlyFans

A különösen a felnőtt szórakoztatóipar körében népszerű OnlyFans közösségi oldal tavaly körülbelül 1,5 milliárd dolláros bevételt és több mint 700 millió dolláros profitot termelt.

A Forbes az üzletember vagyonát halálakor 4,7 milliárd dollárra becsülte, elsősorban a Fenix ​​Internationalban lévő részesedésének köszönhetően. Radvinszkij 2018-ban 75 százalékos üzletrészt vásárolt a Fenixben Tim Stokely alapítótól és édesapjától, Guy Stokelytől, állítólag 30 millió dollárért.

Majd, amikor felvásárolta a Fenixet, erősen a felnőtt tartalmak felé terelte a céget, és a portál a világjárvány alatt igencsak kifizetődőnek bizonyult, amikor szexmunkások, felnőtt előadóművészek és számos mainstream alkotó özönlött az oldalra.

Az OnlyFans fiókjai 2024-ben 7,2 milliárd dolláros bruttó forgalmat könyvelhettek el, és az oldal jelenleg 4,6 millió fiókot üzemeltet. A platform a tartalomgyártói bevételek 20 százalékát kapja.

Az OnlyFans nyeresége szinte teljes egészében osztalék formájában a Radvinszkij bankszámláját gazdagította, ami négy év alatt közel 1,8 milliárd dollárt tett ki.