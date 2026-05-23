Budapesten is megáll a káprázatos luxusvonat, amelyre 7 millió forinttól kezdődnek a jegyek – fotók

Ősztől különleges luxusvonat közlekedik Róma és Isztambul között. Az utazók öt napot és négy éjszakát tölthetnek az Orient Express fedélzeten, ahol Michelin-csillaggal elismert séf ételei, pezsgő és lenyűgöző tájak teszik felejthetetlenné az élményt számukra. Mindezt azonban meglehetősen borsos áron: a jegyek ugyanis 20 ezer eurótól, azaz több mint 7 millió forintól érhetők el.
Október 22-én indul útnak a La Dolce Vita Orient Express a Róma- Isztambul szakaszon, amelyet a 140 évvel ezelőtti, eredeti útvonal ihletett. A szerencsés vendégek a Róma Ostiense pályaudvaron kezdik a luxusutazást, és a lélegzetelállító olasz tájak után, többek közt Budapest nevezetességeit is felfedezik.

Az Orient Express története már több mint egy évszázados múltra tekint vissza. Fotó: Northfoto / 00701500

A Georges Nagelmacker által az 1800-as évek végén elindított első szerelvény elegáns kocsijait sokáig csak az uralkodócsaládok és a társadalmi elit tagjai engedhették meg maguknak. A luxusvonatokat manapság a francia Accor vendéglátó csoport üzemelteti, de 2024-ben az Accor és az LVMH stratégiai partnerséget kötött, így a páratlan eleganciáról a Louis Vuitton márka mögött is álló konglomerátum utazási leányvállalata is kezeskedik.

Az étteremben a három Michelin-csillaggal elismert séf, Heinz Beck által készített menükkel ötcsillagos étkezést kínálnak. A vonat belső kialakítását a Dimorestudio tervezte, amely az 1960-as évek olasz Dolce Vita korszakából merítve ihletet.

A budapesti megálló után a vonat átszeli a Kárpátokat, és két romániai ékkőnél áll meg: a hangulatos, középkori Brassóban és a hegyvidéki Sinaia városában.Végül az Orient Express történelmi útvonalának utolsó állomásán Isztambulban áll meg –  írta az Euronews.

A nosztalgikus luxusutazásra a jegyek fejenként 20 ezer eurótól (7,2 millió forint) kezdődnek.

