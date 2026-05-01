Fordulat jöhet a magyar gázellátásban – leválthatóvá válik az orosz energia?

„Lengyelország továbbra is teljes mértékben készen áll arra, hogy segítse a régió országait, köztük Magyarországot is, az orosz energiaforrásoktól való elszakadásban. Következetesen egy olyan gázellátási diverzifikációs rendszert építünk, amely a nyersanyagimportőr szerepünket hatalmas potenciállal rendelkező regionális energiaközponttá alakítja át” – mondta Milosz Motyka energiaügyi miniszter Dubrovnikban, miután tárgyalt Chris Wright amerikai energiaügyi miniszterrel.
Magyarországnak is szól az ajánlat: új gázútvonalak segítenék a leválást az orosz energiaforrásokról
Az Energiaügyi Minisztérium megemlítette
a swinoujscie-i LNG-terminált, amely a bővítése után évi 8,3 milliárd köbméter gáz importját teszi lehetővé, a Gdanski-öbölben épülő FSRU terminált, amely 2028-tól évi 6,1 milliárd köbméter gázt importálhat, további bővítési lehetőséggel, valamint a Baltic Pipe gázvezetéket és a regionális összekötő vezetékeket
– beleértve a Litvániával, Németországgal és Szlovákiával való összeköttetéseket is – írja a Világgazdaság.
A lengyelek kifogásolják, hogy Magyarország szorosan összekapcsolta energiaszektorát Oroszországgal. Az orosz gáz már az energiaigény 75 százalékát teszi ki, így Magyarország az EU egyik leginkább Oroszországtól függő országa – emelte ki a Money.pl.
Ez persze nem véletlen, hiszen az orosz energia jóval kedvezőbb árú, aminek köszönhetően a rezsicsökkentés is finanszírozható. Mindenesetre Lengyelország most megtette ajánlatát Magyarországnak, kérdés, hogyan reagál rá a májusban hivatalba lépő Tisza-kormány – írja a lap, megemlítve, hogy az egyelőre nem ismert, hogy a lengyel szállítás milyen árszinten történne.
Atommal és kis reaktorokkal erősítene Varsó
Az Egyesült Államok energiaügyi minisztériumának képviselőivel folytatott találkozón a lengyel energiaügyi minisztérium vezetője atomenergia fejlesztéseikről is tárgyalt, beleértve az első atomerőmű megépítését Pomerániában a Westinghouse-szal és a Bechtellel együttműködve, valamint további atomprojektek és beruházásfinanszírozási mechanizmusok előkészítéséről.
„A lengyelországi atomenergia stratégiai fontosságú projekt biztonságunk, gazdasági fejlődésünk és energiarendszerünk stabilitása szempontjából” – jegyezte meg Milosz Motyka, akit az energiaügyi minisztérium idézett. Hozzátette: az Egyesült Államokkal való együttműködésnek ezen a területen nemcsak technológiai dimenziója van Lengyelország számára, hanem geopolitikai is. Mint mondta, energiamixüket nagy atomerőművekre és kis moduláris reaktorokra szeretnék alapozni. Mindkét ügy rendszeresen szerepel a lengyel kormány washingtoni partnereinkkel folytatott megbeszélésein – jelezte.
Amerikai LNG-re épülhet az új közép-európai erőtér
Amerika gázközpontot nyithat Európában, bejelentkezett érte az első ország: innen teríthetik szét az LNG-t a többi államnak – írja a lap. Ahogyan korábban beszámoltak róla, Lengyelország kulcsszerepre tör az amerikai energia európai elosztásában, és Karol Nawrocki elnök azt tervezi, hogy hazája regionális központtá váljon az olaj- és földgázbehozatalban.
Lengyelországot afféle északi kapuként képzelnék el a régió számára, ami alapjaiban alakíthatja át Közép-Európa energiaellátását, megvédve a régiót a piaci bizonytalanságoktól – jelentette ki az elnök. A bejelentés a Három Tenger Kezdeményezés csúcstalálkozóján hangzott el, amely a Balti-, a Fekete- és az Adriai-tenger közötti 13 országot tömöríti. A 2015-ben létrehozott együttműködés célja éppen az, hogy erősítse az infrastruktúrát, az energiafüggetlenséget és a gazdasági kapcsolatokat a térségben. Nawrocki szerint ebben az Egyesült Államok kulcsszereplő.
