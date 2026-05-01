Fordulat jöhet a magyar gázellátásban – leválthatóvá válik az orosz energia?

„Lengyelország továbbra is teljes mértékben készen áll arra, hogy segítse a régió országait, köztük Magyarországot is, az orosz energiaforrásoktól való elszakadásban. Következetesen egy olyan gázellátási diverzifikációs rendszert építünk, amely a nyersanyagimportőr szerepünket hatalmas potenciállal rendelkező regionális energiaközponttá alakítja át” – mondta Milosz Motyka energiaügyi miniszter Dubrovnikban, miután tárgyalt Chris Wright amerikai energiaügyi miniszterrel.

Amerika gázközpontot nyithat Európában, innen teríthetik szét az LNG-t a többi államnak, amelyek számára így nélkülözhetővé válnának az orosz energiaforrások / Fotó: Wikipedia Commons

Magyarországnak is szól az ajánlat: új gázútvonalak segítenék a leválást az orosz energiaforrásokról

Az Energiaügyi Minisztérium megemlítette

a swinoujscie-i LNG-terminált, amely a bővítése után évi 8,3 milliárd köbméter gáz importját teszi lehetővé, a Gdanski-öbölben épülő FSRU terminált, amely 2028-tól évi 6,1 milliárd köbméter gázt importálhat, további bővítési lehetőséggel, valamint a Baltic Pipe gázvezetéket és a regionális összekötő vezetékeket

– beleértve a Litvániával, Németországgal és Szlovákiával való összeköttetéseket is – írja a Világgazdaság.

A lengyelek kifogásolják, hogy Magyarország szorosan összekapcsolta energiaszektorát Oroszországgal. Az orosz gáz már az energiaigény 75 százalékát teszi ki, így Magyarország az EU egyik leginkább Oroszországtól függő országa – emelte ki a Money.pl.

Ez persze nem véletlen, hiszen az orosz energia jóval kedvezőbb árú, aminek köszönhetően a rezsicsökkentés is finanszírozható. Mindenesetre Lengyelország most megtette ajánlatát Magyarországnak, kérdés, hogyan reagál rá a májusban hivatalba lépő Tisza-kormány – írja a lap, megemlítve, hogy az egyelőre nem ismert, hogy a lengyel szállítás milyen árszinten történne.

Atommal és kis reaktorokkal erősítene Varsó

Az Egyesült Államok energiaügyi minisztériumának képviselőivel folytatott találkozón a lengyel energiaügyi minisztérium vezetője atomenergia fejlesztéseikről is tárgyalt, beleértve az első atomerőmű megépítését Pomerániában a Westinghouse-szal és a Bechtellel együttműködve, valamint további atomprojektek és beruházásfinanszírozási mechanizmusok előkészítéséről.