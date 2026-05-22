Őrületesen erős a forint – eljött a pillanat, amikor érdemes euróba fektetni?

A forint olyan erőt mutat az elmúlt hetekben, amire rég volt példa: az euró árfolyama már a 360-as szint közelében jár, így egyre többen dilemmáznak azon, érdemes-e a megtakarításokat átcsoportosítani, és nyerhetnek-e, ha most vásárolnak be euróból. Az első tanács legyen ez: a befektetésekhez érteni kell, a kockáztatási hajlandóság nem elég a sikerhez, mindig kérdezze meg szakértők véleményét. A második: az árfolyamnyereséghez jelentős összegeket kell mozgatni.

A szakértők az új kormány iránt tanúsított bizalommal magyarázzák a forint erősödését, de azt sem árt tudni, a bizalom illékony dolog. A Tisza-kormány még el sem kezdett kormányozni, amibe belekezdett, ott hibák sorára hívták fel a figyelmet neves jogászok. Közgazdászok szerint a befektetők most azt árazzák, hogy: kiszámíthatóbb lehet a gazdaságpolitika, javulhat az ország nemzetközi megítélése, és akár közelebb kerülhet Magyarország az euróövezethez is.

Jönnek a uniós források vagy sem?

Az Akcenta CZ nemzetközi elemző szerint a bizalmat tovább erősítheti, hogy egy-két héten belül eldőlhet a Magyarországnak járó befagyasztott uniós források sorsa. Több forrásból megerősített lapinformációk szerint az Európai Bizottság hajlik arra, hogy feloldja a helyreállítási alap (RRF) teljes, a kedvezményes hitelkerettel együtt 10,4 milliárd eurós összegének zárolását. Az idő sürget, mert a határidő augusztus 31-e, nagy kérdés, hogy milyen tempóban képes megszervezni a közigazgatást a kormány és elvégezni az előírt feladatokat.

Meddig tart ki az erősödés?

Arról megoszlanak a vélemények, hogy meddig tart ki a forint erősödése. Lesz-e visszagyengülés, és ha igen, milyen mértékű? A Magyar Nemzeti Bank mindenesetre a globális kockázatok, az energiaválság miatt óvatos, türelmes politikát folytat. A monetáris tanács a legutóbbi kamatdöntő ülésen egyhangúan szavazott a 6,25 százalékos szint megtartása mellett a fenntartható inflációs cél elérése érdekében – írja az Akcenta CZ. Az exportáló vállalatoknak nem kedvez az erős forint, csökken az árbevételük. Az árfolyamváltozások a Richter gyógyszergyártó óriás eredményére is negatív hatással voltak, ugyanakkor az alaptevékenység továbbra is erős teljesítményt mutatott. Tehát sok jel arra mutat, hogy a 360 forintos árfolyamot korrekciónak kellene követni.