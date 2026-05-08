Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Véget értek a találgatások: pont került Dudás Miklós halálának ügyére

Ezt látnia kell!

Sokkot kaptak a tudósok: kiderült, mi volt a 3I/ATLAS rejtélyes szállítmánya

kiesés

Máris itt az első májusi bankszünnap az OTP-nél, a kártyás fizetéseknél sem fog minden működni

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Előre tervezett bankszünnapokról adott ki tájékoztatást májusra, valamint június első napjaira vonatkozóan az egyik hazai nagybank. Az OTP tájékoztatása szerint több elektronikus szolgáltatás kapcsán átmeneti kiesés várható.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kiesésotptájékoztatásszolgáltatás

Előre tervezett bankszünnapokról ad tájékoztatást az OTP az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) alapján. A tervezett bankszünnapok ez alkalommal is digitális fejlesztések megvalósításához kötődnek, melyek miatt átmeneti kiesés várható egyes szolgáltatások elérhetőségében.

20250321 Szécsény Bezár az OTP bank helyi fiókja a városban. Fotó: Vendel Lajos VL Nógrád Megyei Hírlap
Bankszünnapot jelentett be az OTP Bank, több digitális szolgáltatás átmenetileg nem lesz elérhető (illusztráció)
Fotó: Vendel Lajos

Ezeket az szolgáltatásokat érintik az OTP közelgő bankszünnapjai

Fejlesztési okokból 

  • 2026. május 9-én, 
  • május 30-án, és
  • június 6-án 0 órától várhatóan két órán keresztül 

nem lesznek elérhetőek az üzleti ügyfeleket kiszolgáló digitális alkalmazások (eBIZ szolgáltatás, Electra rendszer, Vámpénztár rendszer, Webshop), illetve az SMS-szolgáltatások, valamint az internetes kártyás fizetések jóváhagyása. 

Ugyanebben a hajnali időpontban előfordulhat, hogy egyes internet- és mobilbanki funkciók ideiglenesen nem lesznek elérhetőek 

– írja a pénzintézet.

A bankszünnapokkal kapcsolatban a pénzintézeteknek különböző kötelezettségei vannak, többek között az ügyfelek tájékoztatására vonatkozóan. Ez utóbbi részleteiről ebben a cikkben olvashat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!