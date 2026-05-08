Máris itt az első májusi bankszünnap az OTP-nél, a kártyás fizetéseknél sem fog minden működni

Előre tervezett bankszünnapokról ad tájékoztatást az OTP az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) alapján. A tervezett bankszünnapok ez alkalommal is digitális fejlesztések megvalósításához kötődnek, melyek miatt átmeneti kiesés várható egyes szolgáltatások elérhetőségében.
Ezeket az szolgáltatásokat érintik az OTP közelgő bankszünnapjai
Fejlesztési okokból
- 2026. május 9-én,
- május 30-án, és
- június 6-án 0 órától várhatóan két órán keresztül
nem lesznek elérhetőek az üzleti ügyfeleket kiszolgáló digitális alkalmazások (eBIZ szolgáltatás, Electra rendszer, Vámpénztár rendszer, Webshop), illetve az SMS-szolgáltatások, valamint az internetes kártyás fizetések jóváhagyása.
Ugyanebben a hajnali időpontban előfordulhat, hogy egyes internet- és mobilbanki funkciók ideiglenesen nem lesznek elérhetőek
– írja a pénzintézet.
