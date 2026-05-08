Máris itt az első májusi bankszünnap az OTP-nél, a kártyás fizetéseknél sem fog minden működni

Előre tervezett bankszünnapokról ad tájékoztatást az OTP az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) alapján. A tervezett bankszünnapok ez alkalommal is digitális fejlesztések megvalósításához kötődnek, melyek miatt átmeneti kiesés várható egyes szolgáltatások elérhetőségében.

Bankszünnapot jelentett be az OTP Bank, több digitális szolgáltatás átmenetileg nem lesz elérhető (illusztráció)

Fotó: Vendel Lajos

Ezeket az szolgáltatásokat érintik az OTP közelgő bankszünnapjai

Fejlesztési okokból

2026. május 9-én,

május 30-án, és

június 6-án 0 órától várhatóan két órán keresztül

nem lesznek elérhetőek az üzleti ügyfeleket kiszolgáló digitális alkalmazások (eBIZ szolgáltatás, Electra rendszer, Vámpénztár rendszer, Webshop), illetve az SMS-szolgáltatások, valamint az internetes kártyás fizetések jóváhagyása.

Ugyanebben a hajnali időpontban előfordulhat, hogy egyes internet- és mobilbanki funkciók ideiglenesen nem lesznek elérhetőek

– írja a pénzintézet.

A bankszünnapokkal kapcsolatban a pénzintézeteknek különböző kötelezettségei vannak, többek között az ügyfelek tájékoztatására vonatkozóan. Ez utóbbi részleteiről ebben a cikkben olvashat.