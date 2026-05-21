Olcsóbb lehet a magyar paprika és paradicsom, de ehhez a kormánynak tartania kell a kampányígéretet

Kiváló minőségű a paprika- és paradicsomtermés idén a szentesi, mostanra 10 milliárdos vagyont a termelés szolgálatába állító, 450 családot összefogó termelőszövetkezetnél, melynek továbbra is legfontosabb cikkeit jelentik a paradicsom- és paprikafélék. Nem csak a vásárlók fogyasztói döntéseire, hanem a magyar termelők versenyképességére is hatással lehet az, ha a most megalakult új kormány tartja a Tisza Párt kampányban tett ígéretét a zöldség-gyümölcs áfájának csökkentéséről. A szövetkezet szerint számos fejlesztést elvégeznek idén tagjaik, és ha lesz munkaerő, a továbbiakban újabb beruházások is megvalósíthatók. Szentes térségéből egyre több országba jut el a hazai termesztésű zöldségáru.

Kiváló minőségű az idei paradicsomtermés Szrentes körzetében, visszabillenhet az ár (illusztráció)

Zöldség-gyümölcs, s ezen belül persze a paradicsom: ez várható a szezonban

"Nálunk és Egyiptomban, Jordániában, Marokkóban is visszaesett az paradicsomtermelés mennyisége az extrém csapadékos időjárás miatt, ennek is köszönhető, hogy az év eddigi szakaszában kevés paradicsom jelent meg a kínálatban, és az is csak magasabb áron volt elérhető" - adott gyors paradicsompiaci áttekintést Nagypéter Sándor, a szövetkezet elnöke a sajtó képviselőinek szervezett háttérbeszélgetésen.

Az első negyedévben elmaradtak a várt termésmennyiségek, ezért is volt magas eddig a paradicsom ára. Mindenkit megnyugtatok: most már a szezonnak megfelelő áron jutnak hozzá a paradicsomhoz a vásárlók

- fogalmazott Nagypéter Sándor, aki emlékeztetett arra: a korábbi évek erős élelmiszerinflációja is hozzájárult a drágaság érzékeléséhez, miközben az elmúlt években a paprika ára több lépcsőben, 5-10 százalékkal csökkent. Ugyanakkor a paradicsom esetében nem látni jelentős inflációs kockázatot a szövetkezet elnöke szerint.

"Most a paradicsom ára az egyébként szokásos világpiaci tendenciákhoz illeszkedik" - mondta a szövetkezet elnöke. Szerinte ugyanakkor a paprika ára hektikusabb volt az elmúlt években, amit az elmúlt években a hiány és a többlet között ingadozó rendelkezésre álló termésmennyiség tovább mozgatott.

Románia és Bulgária is friss exportpiacunkká vált, főként a paradicsom tekintetében, noha a korábbi fő exportpiacaink, mint Szlovákia és Csehország, továbbra is megmarad - jelezte a szövetkezet exportlehetőségei kapcsán Nagypéter Sándor. Elmondta: Németországba is szállítanak be, a szövetkezet áruja például a Kaufland-áruházakba is eljut, és a német részről van nyitottság a paprika fogadására is. Nagypéter Sándor elmondta: Magyarország régiós szinten paradicsom-nagyhatalommá válhat. Csak a szövetkezetben 10 hektár terület fog rendelkezésre állni paradicsomtermesztésre, ha a mostani tervezett fejlesztések megvalósulnak. További területeken kígyóuborka és más termékek is rendelkezésre állnak majd, az üvegházi termesztés összesen 60-70 hektárral nő.