Olcsóbb lehet a magyar paprika és paradicsom, de ehhez a kormánynak tartania kell a kampányígéretet

Kiváló minőségű a paprika- és paradicsomtermés idén a szentesi, mostanra 10 milliárdos vagyont a termelés szolgálatába állító, 450 családot összefogó termelőszövetkezetnél, melynek továbbra is legfontosabb cikkeit jelentik a paradicsom- és paprikafélék. Nem csak a vásárlók fogyasztói döntéseire, hanem a magyar termelők versenyképességére is hatással lehet az, ha a most megalakult új kormány tartja a Tisza Párt kampányban tett ígéretét a zöldség-gyümölcs áfájának csökkentéséről. A szövetkezet szerint számos fejlesztést elvégeznek idén tagjaik, és ha lesz munkaerő, a továbbiakban újabb beruházások is megvalósíthatók. Szentes térségéből egyre több országba jut el a hazai termesztésű zöldségáru.
Zöldség-gyümölcs, s ezen belül persze a paradicsom: ez várható a szezonban
"Nálunk és Egyiptomban, Jordániában, Marokkóban is visszaesett az paradicsomtermelés mennyisége az extrém csapadékos időjárás miatt, ennek is köszönhető, hogy az év eddigi szakaszában kevés paradicsom jelent meg a kínálatban, és az is csak magasabb áron volt elérhető" - adott gyors paradicsompiaci áttekintést Nagypéter Sándor, a szövetkezet elnöke a sajtó képviselőinek szervezett háttérbeszélgetésen.
Az első negyedévben elmaradtak a várt termésmennyiségek, ezért is volt magas eddig a paradicsom ára. Mindenkit megnyugtatok: most már a szezonnak megfelelő áron jutnak hozzá a paradicsomhoz a vásárlók
- fogalmazott Nagypéter Sándor, aki emlékeztetett arra: a korábbi évek erős élelmiszerinflációja is hozzájárult a drágaság érzékeléséhez, miközben az elmúlt években a paprika ára több lépcsőben, 5-10 százalékkal csökkent. Ugyanakkor a paradicsom esetében nem látni jelentős inflációs kockázatot a szövetkezet elnöke szerint.
"Most a paradicsom ára az egyébként szokásos világpiaci tendenciákhoz illeszkedik" - mondta a szövetkezet elnöke. Szerinte ugyanakkor a paprika ára hektikusabb volt az elmúlt években, amit az elmúlt években a hiány és a többlet között ingadozó rendelkezésre álló termésmennyiség tovább mozgatott.
Románia és Bulgária is friss exportpiacunkká vált, főként a paradicsom tekintetében, noha a korábbi fő exportpiacaink, mint Szlovákia és Csehország, továbbra is megmarad - jelezte a szövetkezet exportlehetőségei kapcsán Nagypéter Sándor. Elmondta: Németországba is szállítanak be, a szövetkezet áruja például a Kaufland-áruházakba is eljut, és a német részről van nyitottság a paprika fogadására is. Nagypéter Sándor elmondta: Magyarország régiós szinten paradicsom-nagyhatalommá válhat. Csak a szövetkezetben 10 hektár terület fog rendelkezésre állni paradicsomtermesztésre, ha a mostani tervezett fejlesztések megvalósulnak. További területeken kígyóuborka és más termékek is rendelkezésre állnak majd, az üvegházi termesztés összesen 60-70 hektárral nő.
Az Origo piacvédelemmel kapcsolatos kérdésére Nagypéter Sándor elmondta: minden országban próbálják előnyben részesíteni a hazai termesztésű áruk piacra kerülését. Fontos kimondani, hogy más országokban is nagyon erősen jelen van az áruházláncok versenye, mellyel a cégek a fogyasztói árérzékenységre reagálnak. Németországban például háttérbe szorult az egyébként preferált tartományi termesztés, de a hangsúly valójában az, hogy
az áruházláncok választási lehetőséget tudjanak kínálni a fogyasztóknak.
Ez egész Európában így van. Szerinte már elindult az a folyamat is, ahol a származás feltüntetése nem csak információt ad, hanem pozícionálja is a termékeket, bár talán még erősebb is lehetne ez a kommunikáció. Nagypéter Sándor szerint Dániában a legerősebb a helyi termékek jelölési rendszere, ami nagyon komoly védelmet kölcsönös a helyi áruknak.
Az 5 százalékos mértékű áfa mellett voksolnak a szentesi termelők
„2012-től szerettük volna, ha a zöldség-gyümölcs áfája 5 százalékra csökkenne, és most üdvözöljük, hogy a Tisza-kormány elkötelezte magát ennek bevezetése mellett, információink szerint ez július 1-jével meg is történik, bár ez értesülés, nem kormányzati bejelentés. De az áfacsökkentésnek nem csak a termékértékesítés elősegítését jelenti ez, hanem az ágazat tisztulását, a fejlesztések megvalósulását" - mondta Nagypéter Sándor, aki szerint "a feketegazdaság minden ágazatban mérgezi a helyi termelőket, ennek viszont gátat szabhat az áfacsökkentés is."
Rövid távon az áfacsökkentés biztosan meg fog jelenni a fogyasztói árakban a szövetkezet elnöke szerint.
Ennek azonban van egy sajátos mechanizmusa, melyeket főként az alábbi összetevők befolyásolnak:
- a csökkenő áfatartalom azonnal megjelenhet a fogyasztói árakban,
- ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy szezonális termékekről van, elérhetőségük végső soron továbbra is befolyásolni fogja a fogyasztói árakat,
- s mindebbe még beleszól az áruházak egymás közötti versenye, mert a fogyasztók továbbra is árérzékenyek.
A mostani, a paprikára és paradicsomra is érvényes árrésstopot Nagypéter Sándor szerint ki kellene vezetni, helyette a francia modellt tartják követendőnek. Ebben a francia árrésmodellben van egy minimum és egy maximum árrés, azaz van egy kijelölt árréstartomány, ami "kordában tart minden szereplőt." Ez a szövetkezeti elnök szerint segíti azt, hogy
az áfacsökkentés hatása ne tűnjön el a szereplők között, és visszafoghatja a szélsőséges áruházlánci akciókat.
A túlzó mértékű áruházlánci akciózás ugyanis nem tesz jött a friss szedésű szezonális termékek eladhatóságának, ugyanis a vásárlókat ez arra ösztönzi, hogy csak akcióban vegyék meg azokat - vagyis akkor, amikor azok már nem annyira frissek.
Nagypéter Sándor elmondta: szerinte július 1-gyel vagy szeptember 1-jével lenne praktikus kivezetni a mostani árrésstopot, mert azt össze lehet kapcsolni az áfacsökkentéssel. Úgy véli, az említett a francia modell adja azt az irányt, ami a termelőnek, fogyasztónak, és a kereskedőnek is jó és eredményes lehet a részvétel ebben a folyamatban, ráadásul erősítheti a termelési együttműködést is.
Vendégmunkások, munkaerő és elmaradó fejlesztések
Szoros határidőt adott a Tisza-kormány arra, hogy az ágazatok felmérjék munkavállalói igényeiket a harmadik országokból érkező munkavállalók tekintetében (jelenleg Magyarországon 3 százalék ezen munkavállalók aránya). Ez természetesen mélyen érinti az agráriumot is, noha épp a szentesi szövetkezetnél nem - vagy nem a korlátozás tekintetében - aktuális kérdése, mert a tagok talán ha 1-2 százalékánál áll foglalkoztatásban EU-n kívüli munkavállaló.
Ugyanakkor a szövetkezeti elnök szerint
a termelők egy része azért nem fejlesztett az elmúlt években, mert nem talált munkaerőt ahhoz, hogy a fejlesztést ki is lehessen használni
Ha lenne munkaerő, a közepes termelők valószínűleg meg tudnának egy újabb szintet lépni fejlesztéseikkel.
Nagypéter Sándor szerint érdemes felülvizsgálni a harmadik országbeli munkaerő kérdését, különösen a munkaerő-kölcsönzőknél, de a munkaerőre egyébként szükség van, tehát nem a rendszert kellene eltörölni. A dél-alföldi régióban - ezt Nagypéter Sándor mint a FruitVeB alelnöke fogalmazta meg, a szentesi szövetkezeti teremlés határain túlra tekintve -
több olyan termelő van, aki csak külső munkaerővel tudja fenntartani a termelést.
Például a gombatermesztőknek naponta, pontos időrend szerint kell elvégezni egyes munkafolyamatokat, ehhez pedig rendelkezésre kell állnia a munkaerőnek, különben mennyiségi elmaradás és minőségi romlás következik be.
Luxus lenne megengedni ezt például a paradicsomtermelésnél, amiben egész Európában verseny van
- fogalmazott. Szerinte már nem a helyi munkaerő rendelkezésre állása a kérdés, hiszen már a régión is túl vagyunk ebben a tekintetben. "Ha tíz munkavállalóból csak négy jelenik meg, és az sem mind alkalmas munkavégzésre, annak áttételesen a termelő versenyképessége látja kárát" - érzékeltette ennek jelentőségét.
2025 januártól egyébként a vendégmunkások munkabére nem is lehet alacsonyabb mint a magyar munkavállalóké. Például a hajtatásban dolgozók bruttó 600-700 ezer forintot keresnek úgy, hogy szakképesítést nem igényel a munkakör, miközben a régiónkban 80-100 milliárd forint termelési értéket állítanak elő közösen. Szerinte ezek nem tekinthetők "rossz" bérnek, a hangsúly inkább az, hogy elfogyott a rendelkezésre álló munkaerő.
Jön a lecsó-vonal - a feldolgozott termékek fele nyitnának a termelők
Az áruházi frisspiaci elvárásoknak nem megfelelő árukkal a késztermékek felé nyit a szövetkezet. Már a területen működő vállalkozásokkal közösen kezdték meg a Lecsó-brand alatt futó, zöldségekből készült termékek gyártását, feldolgozott áruként juttatva el az árukat a fogyasztókhoz. Nagypéter Sándor szerint a termékekkel kifejezetten a prémiumszegmenst célozzák meg, ez nem csak bevételi lehetőség a termelőknek, hanem a feldolgozottsági szinttel az élelmiszerpazarlást is képesek csökkenteni.
Kérdésre válaszolva Nagypéter Sándor elmondta, hogy az így felhasznált termésmennyiség a teljes 2-3 százaléka, ez megfelel az EU-s szabványoknak. Természetesen feldolgozásra is csak az egyébként ép, egészséges, fogyasztható termés kerül, azzal együtt, hogy az előbbi arányon belül is van egy bizonyos mennyiség, amit innen is ki kell szórni, mert a feldolgozási kritériumoknak sem felelnek meg- ismertette.
Lapunk kérdésére válaszolva Nagypéter Sándor elmondta: a zöldség-gyümölcs vonalon nincs ukránfenyegetés, míg az agrárium más szektorai persze jobban érintettek lehetnek azzal, hogy megszűnt az ukrán agrártermékek importjának korlátja. A friss paprika-paradicsom 90 százaléka Albániából, észak-afrikai országokból jön be, az ukrán beszállítás csak "hab a tortán".
Inkább a kínai feldolgozott termékek, például a kínai gyártmányú kukorica és sűrítettparadicsom-konzervek jelentenek veszélyt a magyar agráripari feldolgozásra olcsó fogyasztói árakkal, méghozzá úgy, hogy utóbbi egy része olaszként van eladva, holott egy része kínai feldolgozással készül.
Az európai termelést védeni kellene általánosságban, hiszen nem véletlenül olcsóbb a harmadik országokból érkező termelés. De nem a minőséggel vagy megbízhatósággal van baj, hanem azzal, hogy olyan szereket használnak és olyan, lazább munkavédelmi előírások szerint termelnek, vagy olyan enyhébb hulladékkezelési megoldások is elegendőek, amiket Európában már tiltanak. Ennek köszönhető szerintem, hogy az európai élelmiszer a legbiztonságosabb élelmiszer, csak a fogyasztó persze az árat nézi - összegezte.
Ha az európai közösség nem írja elő azt, hogy a harmadik országból érkező termények termelése ugyanolyan feltételek szerint történjen, mint a kontinensen, soha nem lehet versenyképessé tenni az európai agrártermelést, és nem lehet elérni, hogy az európai termelést preferáljuk
- mondta Nagypéter Sándor.
Szerinte a hormuzi válság a termelők költségeinek növekedése irányába mutat, ellenben az erős, és lehetőleg stabil forint, ami a kiszámíthatóságot segíti, fékezni a termelési költségek növekedését. Nagypéter Sándor szerint ha a forint árfolyama a mostani szinten stabilizálódik, a jegybanknak hozzá kell nyúlnia az alapkamathoz, hogy csökkentésével segíteni tudja a beruházásokat a hitelezés felpörgetésével. A DélKerTÉSZ képvislője pedig azt is támogatja, hogy a mostani kormány vizsgálja fel a vállalatok energiával kapcsolatos költségeit.