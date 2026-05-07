Riasztott az ország egyik legnagyobb PB-gázpalack-gyártója: biztonsági intézkedésekre van szükség

A vállalat a rendszeres minőség-ellenőrzési vizsgálatok során potenciális eltérést azonosított a palackok töltési folyamatában. Ennek eredményeként egy nagyon kis mennyiségű PB-gázpalack esetén előfordulhat, hogy a töltési tömeg meghaladja az előírt értéket.
Flaga PB-gázpalackok: ezek a biztonsági ellenőrzés lépései
A cég kiadott tájékoztatásában arról ír, hogy a biztonságot szem előtt tartva elővigyázatossági intézkedéseket tesz, és
arra kéri vásárlóit, illetve viszonteladó partnereit, hogy ellenőrizzék és jelentsék be az esetlegesen érintett palackokat.
A vállalat az érintett palackok ellenőrzését biztonságosan megszervezi.
A bejelentés kizárólag a Flaga által töltött PB-gázpalackokra vonatkozik, amelyek töltet tömege meghaladja a megengedett maximális töltési tömeget.
A Flaga tájékoztatójában a következőket írja:
Ha a palack még nincs használatban, vagy kevesebb, mint 30 perce lett csatlakoztatva, ellenőrizni kell.
- Ha legalább 30 perce működik rendellenesség nélkül, nincs szükség további intézkedésre.
- Az ügyfeleket és a viszonteladókat arra kérik, hogy ellenőrizzék, hogy egy palack érintett lehet-e (azaz túl lett-e töltve).
Az ellenőrzés lépései:
- A 11,5 kg-os palack esetén a mérés előtt távolítsa el a palacksapkát. Más típusú palackoknál nincs alumínium sapka.
- Ellenőrizze a zsugorfóliát a szelepen (csak Flaga fólia esetében kell eljárni).
- Keresse meg a palackon az ürestömeg (TARA) jelölést (a dombornyomott számot – nem a matricán lévőt).
- Mérje meg a palackot sapka nélkül – amelyhez bármilyen fürdőszobai vagy konyhai mérleg használható.
- Vonja le a mért tömegből az ürestömeget (TARA).
- Hasonlítsa össze az így kapott értéket a palack zsugorfóliáján feltüntetett töltési tömeggel.
Ha az eredmény meghaladja a zsugorfólián szereplő töltési tömeget, a palack túltöltött, és azonnal be kell jelenteni a +36 1 999 1835 telefonszámon vagy a center@flaga.hu e-mail címen.
A cég azt kéri mindenkitől, hogy körültekintően járjon el, és kövesse a biztonsági előírásokat.
A potenciálisan érintett palackot tilos használni, értékesíteni, forgalmazni, szállítani, kiüríteni vagy javítani.
A gázpalackokra vonatkozó általános kezelési szabályokat is be kell tartani: a palackot a napsugárzától távol kell tartani, ahogy távol kell tartani hőforrásoktól, nyílt lángtól, szikráktól, elektromos készülékektől és egyéb gyújtóforrástól. Hűvös, jól szellőző helyre, emberektől távol kell elhelyezni – lehetőség szerint épületen kívülre.
A Flaga megtette az illetékes hatóságok tájékoztatását, a hatóságokkal továbbra is mindenben együttműködik. A vállalat továbbá felvette a kapcsolatot viszonteladó partnereivel és megszervezi az ellenőrzéseket.
A cég a kapcsolódó információkat és az érintett palackok fotóit saját weboldalán tette elérhetővé. Sürgős estekre a tűzoltóság ismert, 112-es hívószámát ajánlják.
A cég szerint azok a vásárlók és partnerek, akik megbizonyosodnak arról, hogy túltöltött palackjuk lehet, vagy az ellenőrzés elvégzése után nem biztosak a helyzetben, a következő elérhetőségeken vehetik fel velük a kapcsolatot:
24 órás segélyvonal: +36 1 999 1835
E-mail: center@flaga.hu