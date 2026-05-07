pb gázpalack

Riasztott az ország egyik legnagyobb PB-gázpalack-gyártója: biztonsági intézkedésekre van szükség

A Flaga Hungária Kft elővigyázatossági közleményt ad ki bizonyos, még használatba nem vett vagy frissen csatlakoztatott PB-gázpalackok biztonsági ellenőrzéséről. A cég tájékoztatója a magyarországi vásárlóknak és viszonteladó partnereknek szól: a vállalat elővigyázatossági biztonsági intézkedést kezdeményez bizonyos Flaga-töltésű PB-gázpalackokra vonatkozóan.
A vállalat a rendszeres minőség-ellenőrzési vizsgálatok során potenciális eltérést azonosított a palackok töltési folyamatában. Ennek eredményeként egy nagyon kis mennyiségű PB-gázpalack esetén előfordulhat, hogy a töltési tömeg meghaladja az előírt értéket.

A Flaga riasztást adott ki PB-gázpalackokra (képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash

Flaga PB-gázpalackok: ezek a biztonsági ellenőrzés lépései

A cég kiadott tájékoztatásában arról ír, hogy a biztonságot szem előtt tartva elővigyázatossági intézkedéseket tesz, és 

arra kéri vásárlóit, illetve viszonteladó partnereit, hogy ellenőrizzék és jelentsék be az esetlegesen érintett palackokat. 

A vállalat az érintett palackok ellenőrzését biztonságosan megszervezi.

A bejelentés kizárólag a Flaga által töltött PB-gázpalackokra vonatkozik, amelyek töltet tömege meghaladja a megengedett maximális töltési tömeget.

A Flaga tájékoztatójában a következőket írja: 

Ha a palack még nincs használatban, vagy kevesebb, mint 30 perce lett csatlakoztatva, ellenőrizni kell. 

  • Ha legalább 30 perce működik rendellenesség nélkül, nincs szükség további intézkedésre.
  • Az ügyfeleket és a viszonteladókat arra kérik, hogy ellenőrizzék, hogy egy palack érintett lehet-e (azaz túl lett-e töltve).

Az ellenőrzés lépései:

  • A 11,5 kg-os palack esetén a mérés előtt távolítsa el a palacksapkát. Más típusú palackoknál nincs alumínium sapka.
  • Ellenőrizze a zsugorfóliát a szelepen (csak Flaga fólia esetében kell eljárni).
  • Keresse meg a palackon az ürestömeg (TARA) jelölést (a dombornyomott számot – nem a matricán lévőt).
  • Mérje meg a palackot sapka nélkül – amelyhez bármilyen fürdőszobai vagy konyhai mérleg használható.
  • Vonja le a mért tömegből az ürestömeget (TARA).
  • Hasonlítsa össze az így kapott értéket a palack zsugorfóliáján feltüntetett töltési tömeggel.

Ha az eredmény meghaladja a zsugorfólián szereplő töltési tömeget, a palack túltöltött, és azonnal be kell jelenteni a +36 1 999 1835 telefonszámon vagy a center@flaga.hu e-mail címen.

A cég azt kéri mindenkitől, hogy körültekintően járjon el, és kövesse a biztonsági előírásokat. 

A potenciálisan érintett palackot tilos használni, értékesíteni, forgalmazni, szállítani, kiüríteni vagy javítani.

A gázpalackokra vonatkozó általános kezelési szabályokat is be kell tartani: a palackot a napsugárzától távol kell tartani, ahogy távol kell tartani hőforrásoktól, nyílt lángtól, szikráktól, elektromos készülékektől és egyéb gyújtóforrástól. Hűvös, jól szellőző helyre, emberektől távol kell elhelyezni – lehetőség szerint épületen kívülre.

A Flaga megtette az illetékes hatóságok tájékoztatását, a hatóságokkal továbbra is mindenben együttműködik. A vállalat továbbá felvette a kapcsolatot viszonteladó partnereivel és megszervezi az ellenőrzéseket.

A cég szerint azok a vásárlók és partnerek, akik megbizonyosodnak arról, hogy túltöltött palackjuk lehet, vagy az ellenőrzés elvégzése után nem biztosak a helyzetben, a következő elérhetőségeken vehetik fel velük a kapcsolatot:

24 órás segélyvonal: +36 1 999 1835

E-mail: center@flaga.hu

A cég a kapcsolódó információkat és az érintett palackok fotóit saját weboldalán tette elérhetővé. Sürgős estekre a tűzoltóság ismert, 112-es hívószámát ajánlják.

 

