Riasztott az ország egyik legnagyobb PB-gázpalack-gyártója: biztonsági intézkedésekre van szükség

A vállalat a rendszeres minőség-ellenőrzési vizsgálatok során potenciális eltérést azonosított a palackok töltési folyamatában. Ennek eredményeként egy nagyon kis mennyiségű PB-gázpalack esetén előfordulhat, hogy a töltési tömeg meghaladja az előírt értéket.

A Flaga riasztást adott ki PB-gázpalackokra (képünk illusztráció)

Flaga PB-gázpalackok: ezek a biztonsági ellenőrzés lépései

A cég kiadott tájékoztatásában arról ír, hogy a biztonságot szem előtt tartva elővigyázatossági intézkedéseket tesz, és

arra kéri vásárlóit, illetve viszonteladó partnereit, hogy ellenőrizzék és jelentsék be az esetlegesen érintett palackokat.

A vállalat az érintett palackok ellenőrzését biztonságosan megszervezi.

A bejelentés kizárólag a Flaga által töltött PB-gázpalackokra vonatkozik, amelyek töltet tömege meghaladja a megengedett maximális töltési tömeget.

A Flaga tájékoztatójában a következőket írja:

Ha a palack még nincs használatban, vagy kevesebb, mint 30 perce lett csatlakoztatva, ellenőrizni kell.

Ha legalább 30 perce működik rendellenesség nélkül, nincs szükség további intézkedésre.

Az ügyfeleket és a viszonteladókat arra kérik, hogy ellenőrizzék, hogy egy palack érintett lehet-e (azaz túl lett-e töltve).

Az ellenőrzés lépései:

A 11,5 kg-os palack esetén a mérés előtt távolítsa el a palacksapkát. Más típusú palackoknál nincs alumínium sapka.

Ellenőrizze a zsugorfóliát a szelepen (csak Flaga fólia esetében kell eljárni).

Keresse meg a palackon az ürestömeg (TARA) jelölést (a dombornyomott számot – nem a matricán lévőt).

Mérje meg a palackot sapka nélkül – amelyhez bármilyen fürdőszobai vagy konyhai mérleg használható.

Vonja le a mért tömegből az ürestömeget (TARA).

Hasonlítsa össze az így kapott értéket a palack zsugorfóliáján feltüntetett töltési tömeggel.

Ha az eredmény meghaladja a zsugorfólián szereplő töltési tömeget, a palack túltöltött, és azonnal be kell jelenteni a +36 1 999 1835 telefonszámon vagy a center@flaga.hu e-mail címen.

A cég azt kéri mindenkitől, hogy körültekintően járjon el, és kövesse a biztonsági előírásokat.

A potenciálisan érintett palackot tilos használni, értékesíteni, forgalmazni, szállítani, kiüríteni vagy javítani.

A gázpalackokra vonatkozó általános kezelési szabályokat is be kell tartani: a palackot a napsugárzától távol kell tartani, ahogy távol kell tartani hőforrásoktól, nyílt lángtól, szikráktól, elektromos készülékektől és egyéb gyújtóforrástól. Hűvös, jól szellőző helyre, emberektől távol kell elhelyezni – lehetőség szerint épületen kívülre.