Itt a PB-gázpalackok ellenőrzésének eredménye – ezeknek a vásárlóknak lehet tennivalójuk

Miként megírtuk, a Flaga Kft. biztonsági intézkedések miatt adott ki figyelmeztetést PB-gázpalackjaira vonatkozóan - cikkünket itt találja. Most a vállalat arról adott tájékoztatást, hogy az összes potenciálisan érintett palackot ellenőrizték, hitelesítették és szükség szerint kezelték. A befejezett ellenőrzések alapján a vállalat nem lát biztonsági kockázatot a gyártási és viszonteladói hálózatán keresztül jelenleg forgalomban lévő palackok tekintetében.

Ellenőriztek valamennyi PB-gázpalackot, de vannak fogyasztók, akiknek figyelniük kell

A vállalat tájékoztatásában a következőt írta:

kizárólag azon fogyasztók részéről indokolt továbbra is bármilyen fokozott figyelem, akiknek otthonukban vagy birtokukban olyan, még használatba nem vett Flaga fóliával ellátott gázpalack van, amelyet 2026. május 18. előtt vásároltak.

A korábbi tájékoztatásnak megfelelően, ha a gázpalackot már legalább 30 percig használták egy készülékhez csatlakoztatva, és nem mutatott rendellenes működést, nincs szükség további intézkedésre.

Azokat az ügyfeleket, akik 2026. május 18. előtt vásároltak Flaga fóliával ellátott gázpalackot, és még nem használták, vagy nem biztosak abban, hogy az ő palackjuk érintett-e, továbbra is arra kéri a cég, hogy végezzék el a Flaga honlapján ismertetett súlyellenőrzést, vagy vegyék fel a vállalattal a kapcsolatot.

Amennyiben a palack ellenőrzése során kapott töltési tömeg meghaladja a zsugorfólián szereplő maximális töltési tömeget, a cég azt kéri, az alábbi elérhetőségek valamelyikén jelentsék azt be feléjük:

24 órás segélyvonal: +36 1 999 1835

e-mail cím: center@flaga.hu

weboldal elérhetősége: www.flaga.hu

A cég ugyanakkor azt kéri, hogy sürgős esetben, vagy ha a gázpalack szokatlan jelet mutat – mint például sziszegő hang, gázszag, látható szivárgás vagy sérülés, dagadás a palacktesten, vagy bármi közvetlen veszélyre utaló jel –

azonnal hagyják abba a használatot, távolodjanak el a palacktól és hívják a tűzoltóságot a 112-n.

„A biztonság továbbra is az elsődleges és a legfontosabb számunkra. Befejeztük a gyártási folyamatok és a viszonteladói készletek ellenőrzését, és a jelenlegi állományban semmilyen problémát nem találtunk. Az értékesítés és a forgalmazás ezért zavartalanul folytatódhat. Jelen esetben kizárólag azokat a fogyasztókat igyekszünk elérni, akiknél előfordulhat, hogy még mindig van korábban vásárolt, használatban nem vett gázpalack” – közölte a vállalat.