Korán ünnepelhetett Magyar Péter – hosszú lehet még az út az uniós források felszabadításáig

Magyar Péter azt kürtölte világgá, hogy az Ursula von der Leyennel tartott találkozója áttörést hozott, de Magyarország még mindig messze van attól, hogy megkapja az eurómilliárdokat, amelyeket Budapest annyira akar – igyekezett hűteni a magyar miniszterelnök által keltett reményeket a zárolt uniós források teljes összegének hazahozatala kapcsán a mindig benfentes brüsszeli információkkal rendelkező Politico pénteki cikkében. Noha a miniszterelnök úgy beszél a mintegy 16,4 milliárd euróról, mintha az már zsebben is lenne, a helyzet ennél jóval összetettebb, ugyanis bizottsági források már korábban utaltak arra, hogy a pénz egy jelentős része különböző okokból már nem megszerezhető.

Magyar Péter pénzért ment, Urusla von der Leyen eredményeket vár.

Számtalan körülmény hátráltatja az uniós pénzek hazahozatalát – az idő csak az egyik

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az új kormány mindössze néhány hete alakult meg, és a minisztériumokban még a szervezeti struktúrák kialakítása zajlik, miközben Brüsszel augusztus 31-i határidőt szabott a legfontosabb reformok végrehajtására. A kodifikációs munkát el kell végezni, intézményi változtatásokat kell elfogadtatni, új szabályozásokat kell megalkotni, majd azokat végre is kell hajtani. Így az idő rövidsége és a felálló új magyar kormányzati struktúra jelenlegi embrionális állapota miatt kétséges, hogy mindez teljesíthető a teljes összeg tekintetében.

A teljes 16 milliárd eurós zárolt összeg a következő forrásokból tevődik össze.

10 milliárd euró a covid-járvány utáni helyreállítási alapból lett zárolva, melyből 4 milliárd euró hitelként, 6 milliárd euró pedig vissza nem térítendő támogatásként hívható le.

Mintegy 4,2 milliárd euró a kohéziós alapból van visszatartva, amely kifejezetten célhozkötötten használható fel; többek közt megújuló energia és energiahatékonysági, hulladék- és vízgazdálkodási, a klímaváltozással kapcsolatos kockázatmegelőzési, illetve tömegközlekedési projektek finanszírozására.

Továbbá van még mintegy 2,2 milliárd eurónyi forrás, melyenek kifizetését a bizottság a migrációs paktumban való részvételhez, az Európai Unió Bíróságának LMBTQ-jogokról szóló áprilisi döntésében foglaltak végrehajtásához, valamint a kekvák teljes átalakításhoz köti.

Kérdéseket vet fel a kekvák megszűntetése

Ez utóbbi kapcsán Magyar Péter miniszterelnök sietett bejelenteni, hogy az egyetemet nem fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat a kormány nyár végéig megszünteti, az egyetemi fenntartók pedig 2027. augusztus 31-ig kapnak időt az átalakulásra. Azonban a képet árnyalja, hogy ezen alapítványok államosítása jogállamisággal kapcsolatos aggályokat vethet fel a későbbiekben, hiszen azok több esetben jelentős magánvagyonnal rendelkeznek, melyek adományozás vagy hagyaték útján kerültek hozzájuk.