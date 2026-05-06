Megfejtették, melyik sorba kell beállni a bolti pénztáraknál, hogy a leghamarabb sorra kerüljünk

Egy végtelenbe nyúló munkanap után a legkevésbé sem hiányzik, hogy a boltban töltsük a fél esténket. Murphy törvénye persze ilyenkor csap le: előttünk valaki aprópénzzel szöszmötöl, elfelejti bankkártyája PIN-kódját, vagy éppen akkor fogy ki a szalag a pénztárgépből, amikor mi kerülünk sorra. Bár a várakozás elkerülhetetlennek tűnik, matematikusok kiszámolták, hogyan csökkenthetjük minimálisra a stresszt. Sőt, arra is javaslatot tesznek, melyik pénztári sorba érdemes beállni, hogy ha nem is száz százalékos garanciával, de hamarabb kerüljünk sorra.

Tudományos alapja van annak, melyik pénztári sorba érdemes állni

A látszat néha csal: miért lassú a pénztári rövid sor?

Miként az Origón azzal korábbi cikkünkben foglalkoztunk, a pénztári várakozásnál sokan elkövetik azt a hibát, hogy kizárólag a sor hosszúsága alapján döntenek arról, hova álljanak be. A szakértők szerint azonban a legrövidebb sor gyakran a leglassabb. Ha egy sorban csak kevesen állnak, annak sokszor oka van – például egy problémás vásárló vagy egy lassabb pénztáros –, így érdemes résen lenni.

Talán nem meglepő, hogy mindennek megvan a maga tudományos alapja. A matematikai értelemben vett „pénztári sorok” és várakozási folyamatok elméletének alapkövét Agner Krarup Erlang dán matematikus és mérnök fektette le. Az eredeti, úttörő tanulmány 1909-ben jelent meg dán nyelven, majd később angolra is lefordították. Erlang a koppenhágai telefonközpont mérnökeként kereste a választ arra, hány telefonvonalra és kezelőre van szükség ahhoz, hogy a várakozási idő elfogadható maradjon. Kidolgozta a forgalom mérésére szolgáló képleteket (pl. Erlang-C), amelyeket ma is használnak a call centerek és pénztárak tervezésénél. A sorbanállás-elmélet (Queuing Theory) jelentősége az, hogy ez a munka alapozta meg a modern operációkutatás egyik legfontosabb ágát, amely a várakozási sorok hosszát és a kiszolgálási időt modellezi. A téma magyarországi tekintélye Dr. Sztrik János professzor.

A sorban állási elmélet szakértői szerint a leghatékonyabb megoldás az úgynevezett szerpentin sor.

Ez az a rendszer, ahol egyetlen hosszú sor kígyózik több kasszához (ezt láthatjuk például a postákon vagy nagyobb ruházati üzletekben).

Bár ez a tömeg elsőre ijesztőnek és hosszúnak tűnhet, valójában ez a leggyorsabb opció. Mivel a sor folyamatosan halad a következő szabad kasszához, egyetlen lassabb vásárló sem tudja blokkolni a teljes rendszert.