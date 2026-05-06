Megfejtették, melyik sorba kell beállni a bolti pénztáraknál, hogy a leghamarabb sorra kerüljünk

Bizonyára sokak számára ismerős a tapasztalat, amikor a legrövidebb, azaz legkevesebb várakozóval bíró sort választja a kasszánál, mégis mindenki más hamarabb végez a szomszédos sorokban. Nem csak a balszerencse kérdése ez: matematikusok szerint létezik egy viszonylag megbízható módszer arra, hogyan válasszunk pénztári sort, ha nem akarunk ott gyökeret ereszteni.
Egy végtelenbe nyúló munkanap után a legkevésbé sem hiányzik, hogy a boltban töltsük a fél esténket. Murphy törvénye persze ilyenkor csap le: előttünk valaki aprópénzzel szöszmötöl, elfelejti bankkártyája PIN-kódját, vagy éppen akkor fogy ki a szalag a pénztárgépből, amikor mi kerülünk sorra. Bár a várakozás elkerülhetetlennek tűnik, matematikusok kiszámolták, hogyan csökkenthetjük minimálisra a stresszt. Sőt, arra is javaslatot tesznek, melyik pénztári sorba érdemes beállni, hogy ha nem is száz százalékos garanciával, de hamarabb kerüljünk sorra.

Tudományos alapja van annak, melyik pénztári sorba érdemes állni (illusztráció)
Fotó: Hans Lucas via AFP

A látszat néha csal: miért lassú a pénztári rövid sor?

Miként az Origón azzal korábbi cikkünkben foglalkoztunk, a pénztári várakozásnál sokan elkövetik azt a hibát, hogy kizárólag a sor hosszúsága alapján döntenek arról, hova álljanak be. A szakértők szerint azonban a legrövidebb sor gyakran a leglassabb. Ha egy sorban csak kevesen állnak, annak sokszor oka van – például egy problémás vásárló vagy egy lassabb pénztáros –, így érdemes résen lenni.

Talán nem meglepő, hogy mindennek megvan a maga tudományos alapja. A matematikai értelemben vett „pénztári sorok” és várakozási folyamatok elméletének alapkövét Agner Krarup Erlang dán matematikus és mérnök fektette le. Az eredeti, úttörő tanulmány 1909-ben jelent meg dán nyelven, majd később angolra is lefordították. Erlang a koppenhágai telefonközpont mérnökeként kereste a választ arra, hány telefonvonalra és kezelőre van szükség ahhoz, hogy a várakozási idő elfogadható maradjon. Kidolgozta a forgalom mérésére szolgáló képleteket (pl. Erlang-C), amelyeket ma is használnak a call centerek és pénztárak tervezésénél. A sorbanállás-elmélet (Queuing Theory) jelentősége az, hogy ez a munka alapozta meg a modern operációkutatás egyik legfontosabb ágát, amely a várakozási sorok hosszát és a kiszolgálási időt modellezi. A téma magyarországi tekintélye Dr. Sztrik János professzor.

A sorban állási elmélet szakértői szerint a leghatékonyabb megoldás az úgynevezett szerpentin sor. 

Ez az a rendszer, ahol egyetlen hosszú sor kígyózik több kasszához (ezt láthatjuk például a postákon vagy nagyobb ruházati üzletekben).

Bár ez a tömeg elsőre ijesztőnek és hosszúnak tűnhet, valójában ez a leggyorsabb opció. Mivel a sor folyamatosan halad a következő szabad kasszához, egyetlen lassabb vásárló sem tudja blokkolni a teljes rendszert. 

Ha több pénztári sor közül kell választani

Ugyanakkor a legtöbb élelmiszerboltban még mindig a hagyományos, párhuzamos sorok dominálnak. Ebben az esetben a kutatók egy egyszerű pszichológiai trükköt javasolnak: 

érdemes a bal szélső sort választani ahhoz, hogy potenciálisan a lehető legrövidebb időt töltsük várakozással a sorban.

Ennek oka, hogy mivel az emberek többsége jobbkezes, ösztönösen jobbra indulnak el, és a jobb oldali kasszákat töltik fel először. A bal oldali sorok így statisztikailag gyakran rövidebbek és gyorsabbak maradnak.

Ha minden tudományos módszer ellenére mégis a leglassabb pénztárost, a legtöbb várakozást jelentő pénztári sort fogjuk ki, érdemes annak a jó oldalát nézni. Társadalomkutatók és pszichológusok szerint ilyenkor ugyanis

  • jobban értékeljük a vásárolt árut, mert hajlamosak vagyunk azt a terméket értékesebbnek érezni, amiért „megküzdöttünk” (vagyis többet vártunk rá);
  • fejleszti a türelmet: a kényszerpihenő kiváló alkalom a stressztűrésünk és a türelmünk tudatos fejlesztésére.

Így tehát a legközelebbi vásárlásnál a kosár tartalma mellett érdemes lehet tudatosabban pénztári sort választani.

 

