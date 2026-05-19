Felállt a hatóság, ami végleg padlóra küldheti a világgazdaság nagyját – valóra váltják a fenyegetést

Irán hivatalos „Perzsa-öböl Szorohatóság” fiókot indított az X-en, és „illegálisnak” minősítette az engedély nélküli hormuzi áthaladást. Az újonnan létrehozott, „PGSA_Iran” néven működő fiók hétfőn mutatkozott be mint a „Perzsa-öböl Szoroshatóság hivatalos X-fiókja”, melyen azt írják az adminisztrátorok: a felület „valós idejű frissítéseket” fog közzétenni a stratégiai jelentőségű vízi útvonalon zajló műveletekről és fejleményekről. A közösségi oldalon létrehozott fióknak ugyanakkor nagyon messzire nyúló következményei is lehetnek.
PGSA – ezt a betűtszót kell megjegyezni a Hormuzi-szoros kapcsán?
Az oldalon megjelent egyik bejegyzésben bejegyzésben a szervezet, illetve a felület úgy határozta meg magát, mint „az Iráni Iszlám Köztársaság jogi szervezete és hivatalos képviselője a Hormuzi-szoroson történő áthaladás és tranzit kezelésében”. A bejegyzés ennél is tovább ment: figyelmeztetett, hogy az iráni hatóságok és az iráni fegyveres erők által kijelölt vizeken való hajózáshoz immár „teljes körű koordinációra” van szükség Teheránnal.
„Az engedély nélküli áthaladás illegálisnak minősül” – áll a fiók bejegyzésében.
A fiók elindítása gyakorlatilag hivatalossá teheti azt, amire a hajózási vállalatok vezetői és a tengeri biztonsági cégek már napok óta figyelmeztetnek:
Irán megpróbál egy de facto engedélyalapú áthaladási rendszert kialakítani a világ egyik legfontosabb energetikai szűk keresztmetszetének számító tengeri útvonalon, a Perzsa-öbölből kivezető Hormuzi-szoroson.
A szervezet X oldalán jelenleg látható egyik bejegyzés:
Bár a szervezet nehezen magyar nyelvre ültethető nevéből nem következik az, hogy Irán a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzésnek kíván azzal valamiféle jogi keretet adni, aligha lehet másra gondolni, mint arra, hogy a teljes forgalmát felügyelni akarja annak az átjárónak, melyen békeidőben a világpiaci olaj- és földgázmennyiség 20-25 százaléka halad át, az egyéb áruféleségekről nem is beszélve.
A Hormuzi-szoros az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti február 28-i konfliktus kirobbanása óta gyakorlatilag megbénult. A kereskedelmi forgalom összeomlott, miközben több száz hajó vesztegel a szoros valamelyik oldalán, vagy kényszerült útvonal-módosításra a rakétatámadások, az aknatelepítési fenyegetések, a biztosítási fedezetek visszavonása és az egyre fokozódó katonai feszültség miatt.
Ha Teherán valóban megvalósítja és tevőlegesen is elindítja a hatóság működését (az X-en szereplő bejegyezések alapján valójában ez már megtörtént), annak pontosan nem, de főbb vonalaiban belátható, és bizonyosan alapvető hatású következményei lesznek a szoros jövőbeni hajóforgalmára. Ezeket foglaljuk össze röviden:
- Már az kérdés, hogy a nemzetközi tengerjogi egyezményekkel és kodifikációkkal mennyire egyeztethető össze a szoros önkéntes, de nyilván saját érdekek mentén bejelentett felügyeleti szándéka Irán részéről. Miként ebben a cikkben bemutattuk, a nemzetközi jogi háttér alapján a szoros szabad útvonal a nemzetközi hajóforgalom számára, de legalábbis annak egy sávja bizonyosan. Teherán azonban – úgy tűnik – ilyen apróságokkal nem foglalkozik, a vonatkozó egyezményeket a mai napig nem ratifikálta, vagyis azokat magára nézve nem ismeri el kötelező érvényűnek.
- Egy forgalomfelügyelet elindítása elméletileg lehetséges pusztán annak szándékával, hogy a szoroson át rendezetten, biztonságosan közlekedhessenek a szállítóhajók, különösen azért, mert az iráni Forradalmi Gárda a szoros egy részét állítólag elaknásította, bár az aknákat az amerikai közlések szerint hadihajóik felszedték, a vizet mentesítették – de az egész víziakna-kérdés körül nagy a bizonytalanság, egy ilyen helyzetben (ha megszűnik a nyílt ellenségeskedés) hasznos lehet, ha a forgalmat rendezetten, biztonságosan terelik át a szoroson. Ám kérdés, hogy Irán miért hozna létre puszta „szívjóságból” egy ilyen hatóságot túl azon, hogy saját olajexportja nagyját is a szoroson át bonyolítja?
- Bár a PGSA egyelőre nem adott ilyen közlést, de aligha lenne meglepő, hogy Irán saját biztonsági megfontolásai mellett a hatóság tranzitdíj bevezetésével is foglalkozna, azaz tarifát vetne ki és útdíjat szedne be a Hormuzi-szorosra. Egyedi, nem igazán hivatalos alkuk keretében már a háború eddigi szakaszában is fizettettek az átkelésért egy-egy hajóval, a hatóság felállásával viszont formális eszköz lenne arra Irán kezében, hogy a tranzitdíjat nyilvánossá tegye és beszedje, amiből korábban 60 milliárd dollárt bevételt remélt egy iráni közgazdász a háború utáni újjáépítésre.
Bármilyen felállásban is működik ez a hatóság (feltételezve, hogy a profil valódi), az új helyzetet hozhat a jövőre nézve. Közvetlen hatása az lehet, hogy Teherán ismét felbőszíti Trump elnököt, aki pedig épp most, hétfő este (itteni idő szerint kedd reggel) ment bele abba a többi öböl-menti állam kérésére, hogy elhalassza az újabb katonai csapásokat Irán ellen, több időt hagyva a diplomáciának. Ha azonban Irán élesíti a hatóságot, az újabb eszkalációhoz vezethet a konfliktusban.
Ha pedig Irán megpróbálja erőltetni a tranzitdíj kérdését, az újabb áremelkedésekhez vezethet a piacokon, amikor a világnak már így is a magas olajárakra kell berendezkednie, hiszen a tranzitdíjak előbb-utóbb beépülnek az olajszállítás egyéb költségeibe kereskedői oldalon.
Egy korábbi elemzői becslés alapján bármilyen tranzitdíj megjelenése a hormuzi átkelésénél legalább 1 dolláros hordónkénti áremelkedést jelent az olaj árában.
A magas olajárak és ellátási nehézségek miatt persze idővel mérséklődik a kereslet, ami fékezi a további áremelkedést, ám összességében az Irán által gründolt hormuzi hatóság az eddigieknél magasabb, akár stabilan 100 dollár fölötti szintre teheti az olajár új normáját.
Az egész iparág bizalmatlan a teheráni koncepcióval szemben
A tengeri átjárók feletti állami ellenőrzés önmagában persze nem ördögtől való, érdemes a Panama- és a Szuezi-csatornára utalni, mint ismert példákra: mindkét mesterséges átjárónál állami szerv felügyeli a csatorna ügyes-bajos dolgait a napi hajóforgalomtól kezdve a tranzítdíjak beszedésén át a karbantartásig. Csakhogy azoknál az átjáróknál ezek a játékszabályok nemzetközileg elfogadottak, alkalmazottak, míg az Irán által erőltetett „Hormuzi Szoroshatóság” még akkor sem bír semmilyen nemzetközi elfogadottsággal, ha éppenséggel a hatóság működésének lehet pozitív hozadéka is – bár a helyzet valójában inkább az, hogy Teheránon kívül senki nem akarja a PGSA-t.
Ami a gCaptain cikke szerint viszont legalább a kommunkikáció szintjén működik, mert már május elején arról érkeztek hírek, hogy a hajótulajdonosokat arra utasítják: közvetlenül a PGSA-hoz forduljanak áthaladási engedélyért. A sajtóhoz eljutott űrlap szerint az üzemeltetőknek részletes adatokat kell megadniuk, többek között a hajó indulási és célállomását, a rakomány értékét, a korábbi lobogó szerinti regisztrációkat és a legénység állampolgárságát. Ez azonnal komoly aggodalmat váltott ki az iparágban.
Több hajótulajdonos és tengeri biztonsági szakember is azt nyilatkozta, hogy továbbra sem hajlandók megkísérelni az áthaladást, annak ellenére sem, hogy Teherán nyilvános kommunikációjában „biztonságos és stabil átkelést” ígér „új protokollok” mellett.
„A hajótulajdonosok, akikkel beszéltem, azt mondják: majd akkor hiszik el, ha látják” – mondta a Bloombergnek Halvor Ellefsen, a londoni székhelyű Fearnleys Shipbrokers igazgatója. „Nem ez az első alkalom, hogy biztató nyilvános nyilatkozatok hangzanak el, amelyekből aztán végül nem lesz semmi” – tette hozzá.
Az iparági aggodalmak túlmutatnak magukon a biztonsági kockázatokon. Az üzemeltetők egyre komolyabb jogi és szankciós kérdésekkel is szembesülnek minden olyan esetben, amikor közvetlen kapcsolatba kerülnek iráni hatóságokkal vagy az iráni Forradalmi Gárdával. Ráadásul a fiók elindítása akkor történt, amikor a tengeri biztonsági figyelmeztetések továbbra is fokozott veszélyre hívják fel a figyelmet a szoros térségében és környékén, beleértve az elszórt támadásokat, a hajózási útvonalak közelében jelentkező aknaveszélyt, valamint a folyamatos GPS-zavarásokat.