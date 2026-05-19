Felállt a hatóság, ami végleg padlóra küldheti a világgazdaság nagyját – valóra váltják a fenyegetést

Irán hivatalos „Perzsa-öböl Szorohatóság” fiókot indított az X-en, és „illegálisnak” minősítette az engedély nélküli hormuzi áthaladást. Az újonnan létrehozott, „PGSA_Iran” néven működő fiók hétfőn mutatkozott be mint a „Perzsa-öböl Szoroshatóság hivatalos X-fiókja”, melyen azt írják az adminisztrátorok: a felület „valós idejű frissítéseket” fog közzétenni a stratégiai jelentőségű vízi útvonalon zajló műveletekről és fejleményekről. A közösségi oldalon létrehozott fióknak ugyanakkor nagyon messzire nyúló következményei is lehetnek.

A Tasnim iráni hírügynökség által április 21-én kiadott képen az iráni Forradalmi Gárda hajója közelít egy szállítóhajóhoz a Hormuzi-szorosban – Teherán szerint a PGSA felügyeli a szoros forgalmát

PGSA – ezt a betűtszót kell megjegyezni a Hormuzi-szoros kapcsán?

Az oldalon megjelent egyik bejegyzésben bejegyzésben a szervezet, illetve a felület úgy határozta meg magát, mint „az Iráni Iszlám Köztársaság jogi szervezete és hivatalos képviselője a Hormuzi-szoroson történő áthaladás és tranzit kezelésében”. A bejegyzés ennél is tovább ment: figyelmeztetett, hogy az iráni hatóságok és az iráni fegyveres erők által kijelölt vizeken való hajózáshoz immár „teljes körű koordinációra” van szükség Teheránnal.

„Az engedély nélküli áthaladás illegálisnak minősül” – áll a fiók bejegyzésében.

A fiók elindítása gyakorlatilag hivatalossá teheti azt, amire a hajózási vállalatok vezetői és a tengeri biztonsági cégek már napok óta figyelmeztetnek:

Irán megpróbál egy de facto engedélyalapú áthaladási rendszert kialakítani a világ egyik legfontosabb energetikai szűk keresztmetszetének számító tengeri útvonalon, a Perzsa-öbölből kivezető Hormuzi-szoroson.

A szervezet X oldalán jelenleg látható egyik bejegyzés:

In the Name of God



The official X account of the Persian Gulf Strait Authority (#PGSA) is now live.

Follow us for real‑time updates on the #Hormuz_Strait operations and latest developments. — PGSA | نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس (@PGSA_IRAN) May 18, 2026

Bár a szervezet nehezen magyar nyelvre ültethető nevéből nem következik az, hogy Irán a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzésnek kíván azzal valamiféle jogi keretet adni, aligha lehet másra gondolni, mint arra, hogy a teljes forgalmát felügyelni akarja annak az átjárónak, melyen békeidőben a világpiaci olaj- és földgázmennyiség 20-25 százaléka halad át, az egyéb áruféleségekről nem is beszélve.

A Hormuzi-szoros az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti február 28-i konfliktus kirobbanása óta gyakorlatilag megbénult. A kereskedelmi forgalom összeomlott, miközben több száz hajó vesztegel a szoros valamelyik oldalán, vagy kényszerült útvonal-módosításra a rakétatámadások, az aknatelepítési fenyegetések, a biztosítási fedezetek visszavonása és az egyre fokozódó katonai feszültség miatt.