Veszélyes popcorn miatt adtak ki riasztást

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján tej allergén jelölés hiányát állapították meg Dél-Koreából származó popcorn címkéjéről. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.
Visszahívták a Wasabi Mayo Flavor Popcornt
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: Wasabi Mayo Flavor Popcorn
- Márka: HBAF
- Kiszerelés: 80 g
- LOT szám: 04122026
- MMI: 04.12.2026
- Gyártó: Han & Global Co., Ltd (Dél-Korea)
- Importőr: Hanjo International B.V. (Hollandia)
Termékvisszahívás oka: hiányzó tej allergén jelölés
A termék fogyasztása az arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet. Kérik, amennyiben a fenti azonosító adatokkal rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!