Veszélyes popcorn miatt adtak ki riasztást

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszere (RASFF,) szerint egy Dél-Koreából érkező popcorn termék csomagolásáról hiányzik a tej allergén feltüntetése. A popcorn egy holland importőrön keresztül Magyarországra is bekerült.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján tej allergén jelölés hiányát állapították meg Dél-Koreából származó popcorn címkéjéről. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.

Wasabi Mayo Flavor Popcorn termékvisszahívás/Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Visszahívták a Wasabi Mayo Flavor Popcornt

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Wasabi Mayo Flavor Popcorn
  • Márka: HBAF
  • Kiszerelés: 80 g
  • LOT szám: 04122026
  • MMI: 04.12.2026
  • Gyártó: Han & Global Co., Ltd (Dél-Korea)
  • Importőr: Hanjo International B.V. (Hollandia)

Termékvisszahívás oka: hiányzó tej allergén jelölés

A termék fogyasztása az arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet. Kérik, amennyiben a fenti azonosító adatokkal rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

