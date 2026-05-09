Rendkívüli lépést jelentett be a leendő pénzügyminiszter: pótköltségvetést készítene

Az új kormány megvizsgálja a helyzetet, aztán egy "új, felelős pótköltségvetést" terjeszt be az idei évre – nyilatkozta a pénzügyi tárca várományosa szombaton.

Pótköltségvetés: alapvetően két dolog lehet a háttérben

Pótköltségvetést alkotni drasztikus lépés, normál menetben a változtatások megoldhatók az eredeti költségvetés módosításával.

A részletek egyelőre hiányoznak. A motiváció alapvetően kétféle lehet:

Az új kormány radikálisan és gyorsan vissza kívánja vonni elődje bizonyos intézkedéseit. Ezekkel kapcsolatban az áprilisi választáson győztes Tisza Párt azt ígérte hogy ami jó belőlük, azt megtartják – egy pótköltségvetésből legalább részben kiderülhet, ugyanaz tartják-e jónak, mint a magyar háztartások. A másik lehetséges motiváció: olyan átrendezéseket kívánnak végrehajtani, amivel meggyőznék Ursula von der Leyen Európai Bizottságát, hogy folyósítsa azokat a visszatartott eurómillárdokat, amelyeknek az utalási feltételeit augusztus 31-ig kell teljesíteni – tehát sürgős.

A két indok persze együtt is létezhet – írta cikkében a Világgazdaság.

Az EU Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköze (RRF) Magyarország számára 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatást és 3,9 milliárd euró hitelt (a GDP 5,3 százalékát) különített el. Eddig azonban mindössze 140 millió euró támogatást és 779 millió euró hitelt folyósítottak előfinanszírozásként.

A hitelrészről való lemondásra időközben igyekeztek rábeszélni Magyar Péteréket Brüsszelből. A támogatás is súlyos millárdokat tesz ki, és a pénz végleg elveszik, ha nem sikerül időben teljesíteni a feltételeket. Ezeket az összegeket az EU-adófizetők pénzének a védelmére hivatkozva tagadták meg az Orbán Viktor vezette Magyarországtól, ám ezeket az érdekeket mások ellen nem igazán védik meg az Európai Számvevőszék friss jelentése szerint.

Fidesz: kivezettük Magyarországot a válságból – Tisza Párt: pótköltségvetés

A legutóbbi gazdasági adatokat elemezve a távozó miniszterelnök, Orbán Viktor pénteki interjújában azt szögezte le:

A most leköszönő kormány, a nemzeti oldal kormánya kivezette az országot a válságból.

Ami konkrétan a költségvetést illeti, a pénteken közzétett adatok szerint április végéig az államháztartás központi alrendszere 3849,8 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez az éves hiánycél 70,7 százaléka.