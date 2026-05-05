Bombaüzlet a leselejtezett repülőgépből kialakított extrém luxushotel

A vállalkozó a tervezés idején már 150+ ingatlant működtetett Balin, ám miután megcsinálta a Bubble Hotel Bali szállodaláncot, az Airbnb top 10 legegyedibb szállásának egyikét, megszállottjává vált a különleges szállásoknak. Ekkor született meg a Private Jet Villa ötlete. Ez a világ első olyan luxushotele, amelyet egy Boeing–737-es törzséből alakítottak ki.

Jelentős üzleti hasznot termel a Private Jet Villa

Így született meg a Private Jet Villa

Fémhulladék áron vásárolt egy kiszuperált repülőgépet, azért, hogy a világ egyik legnépszerűbb szállásává alakítsa. Öt napba telt, amíg a gépet a mostani helyére költöztette.

Az igazi munka viszont ezután kezdődött, hisz a Boeing–737 belsejét luxushotellé kellett átalakítani. A megvalósítás legfontosabb lépései legalább olyan extrémek voltak, mint maga a leendő szállás:

megmentett egy tíz éve elhagyatottan álló Boeing 737-est,

szállítás után ötvenezer csavart távolított el, és szerelt vissza,

toborzott egy húszfős legénységet, amely két hónapig dolgozott a gép összeszerelésén.

A szálloda területe csaknem 120 négyzetméter, amelyben egyszerre maximum négy ember tölthet el egy éjszakát.

A Roadster leírása szerint a repülőgép-szárnyakból napozóteraszok lettek; a pilótafülkéből jakuzzis hálószoba lett, csodálatos kilátással az Indiai-óceánra; az ívelt falakhoz egyedi bútorokat készíttetett.

Az ívelt falakhoz egyedi bútorokat készíttetett a leleményes vállalkozó

Hatalmas népszerűség a közösségi médiában

A 2023. decemberi nyitás óta a Private Jet Villának közel kétszázezer követője van, több mint 210 millió Insta-megtekintésnél jár és lényegében minden platformon legalább tízmilliós nagyságrendben látták a posztjait.

A helikopterrel érkező vendégeket két luxuslakosztály, pezsgőfürdő, egy-egy személyes szakács és inas várja, valamint a szikla fölött elhelyezkedő, végtelenített medence, mellette a repülőgép szárnyaiból kialakított teraszokkal.

A Magyar Nemzet cikke arra is kitér, hogy a Nyang Nyang strandtól 800 méterre és a Nunggalan strandtól 2,2 kilométerre található Private Jet Villában minden reggel à la carte és kontinentális reggelit szolgálnak fel meleg ételekkel és gyümölcsökkel. A helyszínen bár is működik.

A különleges hotelben egy éjszaka 2000-4000 dollárba (kb. 600 ezer - 1,2 millió forint) kerül.