Két napig nem lesz bolt – szombaton roham várható az üzletekben

Pünkösd mozgó ünnep, a húsvétot követő 50. napra esik, idén május 24-re, valamint pünkösdhétfő május 25-re. Mindkét nap hivatalos munkaszüneti napnak számít Magyarországon. Ezért főszabály szerint a kereskedelmi egységek, üzletek, boltok zöme zárva tart ezen a két napon. Ezért célszerűnek tűnik akár már napokkal előtte megvásárolni az ünnepi hosszú hétvégére az élelmiszerek javát, hiszen pénteken és szombaton az átlagosnál nagyobb forgalom várható az üzletekben. Akkor sem kell persze túlságosan aggódni, ha vasárnap vagy hétfőn van okvetlenül szükség valamire, amiből nincs otthon, nyilván a megszokottakhoz képest korlátozottabban, de pár alapvető élelmiszer beszerzésére azokon a napokon is lesz lehetőség.

Május 23-án, szombaton az üzletek a megszokott szombati nyitvatartás szerint működnek, ezért ez lehet a legjobb alkalom az ünnep előtti nagybevásárlásra, de érdemes arra készülni, hogy az átlagosnál nagyobb lesz a forgalom, ami több vásárlót jelent. A pénztáraknál hosszabb várakozási időre, a friss áruk esetében akár azok elfogyására is készülni kell.

Május 24-én, pünkösdvasárnap a legtöbb élelmiszerbolt, szupermarket és bevásárlóközpont zárva lesz. Így többek között zárva maradnak az olyan népszerű élelmiszerláncok boltjai is, mint a Lidl, Aldi, Tesco, Spar, Penny vagy az Auchan.

Május 25-én, pünkösdhétfőn szintén az általános ünnepnapi rend lesz érvényben, így az üzletek többsége ezen a napon sem nyit ki.

A Spar és Interspar üzletek pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn ugyancsak zárva tartanak. Néhány kivétel azonban előfordulhat, például:

az OMV–SPAR express boltok,

bizonyos SPAR partner és SPAR market üzletek,

valamint a Liszt Ferenc Repülőtéren található City SPAR nyitva tarthatnak.

A Real, Coop és CBA hálózat üzleteinek nagy része szintén bezár az ünnepnapokon. Ám Mivel ezek franchise-rendszerben működnek, egyes kisebb, főleg vidéki boltok saját döntés alapján nyitva lehetnek, így a nyitvatartás településenként eltérhet. Erről érdemes helyben tájékozódni.