A magyar kézilabda legendája kemény kritikát fogalmazott meg a vb-kudarcról

Armageddon-forgatókönyvekkel is készül a Ryanair a nyárra

A Ryanair „armageddon-forgatókönyvre” készül: a pénzügyi igazgató szerint több európai légitársaság sem élheti túl a kerozinválságot. Akár teljesülnek a vállalat részéről nyilatkozó vészjósló szavai, akár nem, az már bizonyos: a légi közlekedés iparága a második negyedévben az iráni háború egyik legnagyobb vesztese, és a helyzet nyáron, az utazási szezon idején csak rosszabbá fordulhat a repülőgépek és az utazás világában.
A Ryanair felkészült egy esetleges „armageddon-helyzetre” a repülőgép-üzemanyag körül kialakult válság miatt – erről beszélt hétfőn a CNBC-nek a diszkont légitársaság pénzügyi igazgatója. „Van tervünk egyfajta armageddon-forgatókönyvre? Természetesen van, de nem gondolom, hogy ez bekövetkezne. Jelenleg teljes nyári menetrenddel működünk, és a téli időszakban is teljes kapacitással tervezünk” – mondta Neil Sorahan. Szerinte ugyanakkor több, már a háború előtt is nehéz helyzetben lévő európai légitársaság a tél folyamán csődbe mehet.

kerozin, jet fuel, illusztráció, repülőgép
Komoly gondok alakultak ki a repülőgép-üzemanyagok ellátásában, a Ryanair pénzügyi vezetője szerint télre csődök jöhetnek (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Repülőgépek maradhatnak a földön a válság miatt, a Ryanair már temetésre készül

Az iráni háború légitársaságoknál jelentkező következményeivel, a kerozinválsággal több cikkben foglalkoztunk az Origón. Ebbe a sorba illeszkedik a Ryanair egyik vezetője részéről adott nyilatkozat, ami ugyan vészjósló és semmiképp nem szabad legyinteni rá, de az is emlékezetes, hogy az ír diszkontcég vezetője nemrég a Wizz Airt is temetni kezdte, az ennek kapcsán elhangzott állításokat viszont a konkurens légi cég azonnal cáfolta is. Mindenesetre most a Ryanair részéről ismét más cégek „elhullását” vetítik előre, ami ugyanakkor a körülmények miatt akár be is következhet. 

Azt gondolom, hogy néhány gyengébb szereplő, amelyek már a háború előtt is küszködtek, télen akár össze is omolhat

– fogalmazott Neil Sorahan. Érdekes, hogy ezt a nyilatkozatot azzal egy időben adta, hogy a Ryanair részvényei hétfő reggel 2,7 százalékos mínuszban nyitottak, miután a társaság közzétette éves eredményeit. A papír árfolyama az év eleje óta összesen 27,5 százalékkal csökkent.

A légitársaság a nyári üzemanyag-szükségletének 80 százalékát tonnánként 668 dolláros áron fedezeti ügyletekkel biztosította, hivatkozva a közel-keleti konfliktus okozta „gazdasági bizonytalanságra”, valamint a Hormuzi-szoros körüli fennakadásokra. A fennmaradó, nem fedezett 20 százalék üzemanyagköltsége ugyanakkor jelentősen megugrott az árak szélsőséges ingadozása miatt. Sorahan hangsúlyozta: 

a Ryanair egyelőre nem készül járattörlésekre.

„Jelenleg rendkívül volatilis olajpiaci környezetben működünk. Néhány hónappal ezelőtt még komoly aggályok voltak az olajellátással kapcsolatban, de egyre biztosabbak vagyunk abban, hogy a nyári időszakban nem lesznek fennakadások az üzemanyag-ellátásban” – mondta Sorahan.

Arról is beszélt, hogy nem lepődne meg, ha a téli időszakban egyes európai légitársaságok komoly bajba kerülnének – hasonlóan az amerikai Spirit Airlines esetéhez. Az amerikai cég összeomlásáról az Origón is beszámoltunk, a csődhöz a kerozinválság mellett a már korábban is fennálló problémák, például 

  • a magas adósságállomány,
  • és az emelkedő költségek is hozzájárultak.

A pénzügyi igazgató szerint a Ryanair nem aggódik túlzottan a kerozinellátás miatt, mivel Európa egyre kevésbé függ a Hormuzi-szorostól. 

Az energiaszállítók ma már többek között az Egyesült Államokból, Venezuelából és Brazíliából is vásárolnak olajat.

„Ettől függetlenül arra számítok, hogy az árak hosszabb ideig magasak maradnak, ami különösen kedvező helyzetbe hozza a Ryanairt az erős üzemanyag-fedezeti stratégiánk miatt” – tette hozzá.

A Ryanair vezérigazgatója, Michael O’Leary már áprilisban arról beszélt, hogy „valódi összeomlások” jöhetnek más légitársaságoknál, ha a repülőgép-üzemanyag ára tartósan magas marad. „Szerintem lesznek csődök” – mondta O’Leary. „Ha az olaj ára júliusban, augusztusban és szeptemberben is hordónként 150 dollár körül alakul, akkor európai légitársaságok bukhatnak el, ami középtávon valószínűleg kedvezne a Ryanair üzletének” – vélelmezte.

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto
A Ryanair nem készül nyári járattörlésekre
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Nőtt a vállalat profitja

A Ryanair az adózás utáni nyereség 40 százalékos növekedéséről számolt be: a márciussal zárult pénzügyi évben a profit közel 2,3 milliárd euróra emelkedett. Az utasforgalom eközben 4 százalékkal, 208,4 millió főre nőtt. A vállalat bevétele ugyanakkor 11 százalékkal, 15,54 milliárd euróra csökkent.

A társaság korábban arra számított, hogy a nyári jegyárak enyhén emelkednek majd, most azonban már inkább stagnáló árszinttel kalkulál. A végső eredmény nagymértékben függhet az utolsó pillanatos foglalásoktól a csúcsszezonban. A Ryanair szerint egyre több utas foglal később, ami nehezebbé teszi az előrejelzéseket.

A Citi elemzői kommentárjukban azt írták: a Ryanairnek a nyár elején csökkentenie kellett az árakat az utasok bevonzása érdekében, ugyanakkor a vállalat második negyedévében a jegyárak várhatóan hasonló szinten maradnak, mint tavaly.

 

