Armageddon-forgatókönyvekkel is készül a Ryanair a nyárra

A Ryanair felkészült egy esetleges „armageddon-helyzetre” a repülőgép-üzemanyag körül kialakult válság miatt – erről beszélt hétfőn a CNBC-nek a diszkont légitársaság pénzügyi igazgatója. „Van tervünk egyfajta armageddon-forgatókönyvre? Természetesen van, de nem gondolom, hogy ez bekövetkezne. Jelenleg teljes nyári menetrenddel működünk, és a téli időszakban is teljes kapacitással tervezünk” – mondta Neil Sorahan. Szerinte ugyanakkor több, már a háború előtt is nehéz helyzetben lévő európai légitársaság a tél folyamán csődbe mehet.

Komoly gondok alakultak ki a repülőgép-üzemanyagok ellátásában, a Ryanair pénzügyi vezetője szerint télre csődök jöhetnek (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Repülőgépek maradhatnak a földön a válság miatt, a Ryanair már temetésre készül

Az iráni háború légitársaságoknál jelentkező következményeivel, a kerozinválsággal több cikkben foglalkoztunk az Origón. Ebbe a sorba illeszkedik a Ryanair egyik vezetője részéről adott nyilatkozat, ami ugyan vészjósló és semmiképp nem szabad legyinteni rá, de az is emlékezetes, hogy az ír diszkontcég vezetője nemrég a Wizz Airt is temetni kezdte, az ennek kapcsán elhangzott állításokat viszont a konkurens légi cég azonnal cáfolta is. Mindenesetre most a Ryanair részéről ismét más cégek „elhullását” vetítik előre, ami ugyanakkor a körülmények miatt akár be is következhet.

Azt gondolom, hogy néhány gyengébb szereplő, amelyek már a háború előtt is küszködtek, télen akár össze is omolhat

– fogalmazott Neil Sorahan. Érdekes, hogy ezt a nyilatkozatot azzal egy időben adta, hogy a Ryanair részvényei hétfő reggel 2,7 százalékos mínuszban nyitottak, miután a társaság közzétette éves eredményeit. A papír árfolyama az év eleje óta összesen 27,5 százalékkal csökkent.

A légitársaság a nyári üzemanyag-szükségletének 80 százalékát tonnánként 668 dolláros áron fedezeti ügyletekkel biztosította, hivatkozva a közel-keleti konfliktus okozta „gazdasági bizonytalanságra”, valamint a Hormuzi-szoros körüli fennakadásokra. A fennmaradó, nem fedezett 20 százalék üzemanyagköltsége ugyanakkor jelentősen megugrott az árak szélsőséges ingadozása miatt. Sorahan hangsúlyozta:

a Ryanair egyelőre nem készül járattörlésekre.

„Jelenleg rendkívül volatilis olajpiaci környezetben működünk. Néhány hónappal ezelőtt még komoly aggályok voltak az olajellátással kapcsolatban, de egyre biztosabbak vagyunk abban, hogy a nyári időszakban nem lesznek fennakadások az üzemanyag-ellátásban” – mondta Sorahan.