Atommeghajtású úszó város: a legnagyobb amerikai repülőgép-hordozó annyi energiát emészt fel, mint Eger vagy Sopron

A közel-keleti háborús konfliktus kapcsán mostanában gyakorta a hírekben szereplő modern repülőgéphordozók működéséről közölt részletes összeállítást a BGR technológiai hírportál, amely bemutatja, miért van szükségük ezeknek az óriási hadihajóknak egyre nagyobb teljesítményű reaktorokra és generátorokra. A cikk szerint egy repülőgéphordozó valójában egy több ezer embernek otthont adó úszó város, amelynek teljes energiaellátását saját magának kell biztosítania a nyílt óceán közepén.
A hagyományos meghajtású hordozók üzemeltetése rendkívül költséges volt. A már kivont USS Kitty Hawk például évente akár 700 ezer hordó olajat is elégetett, ami mai árfolyamon több mint 58 millió dolláros éves költséget jelentene (ez nagyjából 21 milliárd forint). A nukleáris meghajtás ezért nemcsak stratégiai, hanem gazdasági szempontból is előnyös: az atomreaktorok akár húsz évig is működhetnek újratöltés nélkül.
A repülőgéphordozókban úgynevezett nyomottvizes atomreaktorok dolgoznak. A rendszer lényege, hogy a nukleáris hasadás során keletkező hő nagy nyomás alatt tartott vizet hevít fel, amely egy másodlagos körben gőzt termel. Ez a gőz hajtja meg a turbinákat, amelyek egyszerre biztosítják a hajó meghajtását és az elektromos energia termelését. A technológia egyik előnye, hogy a radioaktív anyagok zárt rendszerben maradnak, így kisebb a szivárgás veszélye.
A modern hordozók energiaigénye azonban messze meghaladja a korábbi generációkét. Egy Nimitz-osztályú repülőgéphordozó két atomreaktora körülbelül 100 megawatt elektromos teljesítményt képes biztosítani reaktoronként, míg az új Gerald R. Ford-osztályú hajók már mintegy 300 megawatt elektromos kapacitással rendelkeznek. Ez nagyjából háromszorosa a korábbi típusok teljesítményének.
A hatalmas energiaigény oka a fedélzeti rendszerek fejlődése. Az új hordozók már elektromágneses katapultokat használnak a vadászgépek indítására a korábbi gőzrendszerek helyett. Az úgynevezett EMALS-rendszer pontosabb és kíméletesebb indítást tesz lehetővé, viszont jóval több áramot fogyaszt. Emellett a modern radarok, fegyverliftek, fejlett fékezőrendszerek, vízsótalanító berendezések, légkondicionáló rendszerek és a jövő lézerfegyverei is óriási mennyiségű energiát igényelnek.
A BGR szerint a Ford-osztályú hordozók tervezésekor már eleve számoltak azzal, hogy a jövő haditechnikája még nagyobb elektromos kapacitást követel majd. A hajók ezért nemcsak a jelenlegi rendszerek működtetésére képesek, hanem tartalék kapacitással is rendelkeznek olyan fejlesztésekhez, mint az energiafegyverek vagy a mesterséges intelligenciával támogatott haditechnikai rendszerek.
A modern repülőgéphordozók így mára nem egyszerű hadihajók, hanem komplex energetikai központok lettek, amelyek teljesítménye egy kisebb város infrastruktúrájával vetekszik.
Az új Gerald R. Ford-osztályú hajók körülbelül 300 megawatt folyamatos elektromos teljesítményt képesek biztosítani, ami napi szinten mintegy 7200 megawattóra (MWh) energiát jelent.
A mai repülőgéphordozók energiaigénye egy közepes magyar városéval vetekszik
Ez a nagyságrend magyar viszonyok között például az alábbi városok teljes napi villamosenergia-fogyasztásával vethető össze:
- Eger
- Nagykanizsa
- Hódmezővásárhely
- Sopron
A becslés alapja, hogy Magyarország éves egy főre jutó villamosenergia-fogyasztása jelenleg nagyjából 4400–4700 kWh között mozog. Egy 100–150 ezres város esetében ez napi szinten körülbelül 1200–2500 MWh fogyasztást jelenthet, ipari terheléssel együtt pedig akár 4000–7000 MWh-t is elérhet. A nagyobb ipari központok ennél is többet használhatnak fel.