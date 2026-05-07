Atommeghajtású úszó város: a legnagyobb amerikai repülőgép-hordozó annyi energiát emészt fel, mint Eger vagy Sopron

A közel-keleti háborús konfliktus kapcsán mostanában gyakorta a hírekben szereplő modern repülőgéphordozók működéséről közölt részletes összeállítást a BGR technológiai hírportál, amely bemutatja, miért van szükségük ezeknek az óriási hadihajóknak egyre nagyobb teljesítményű reaktorokra és generátorokra. A cikk szerint egy repülőgéphordozó valójában egy több ezer embernek otthont adó úszó város, amelynek teljes energiaellátását saját magának kell biztosítania a nyílt óceán közepén.

Az új Gerald R. Ford-osztályú repülőgéphordozó hajók körülbelül 300 megawatt folyamatos elektromos teljesítményt képesek biztosítani/Fotó: COSTAS METAXAKIS/AFP

A hagyományos meghajtású hordozók üzemeltetése rendkívül költséges volt. A már kivont USS Kitty Hawk például évente akár 700 ezer hordó olajat is elégetett, ami mai árfolyamon több mint 58 millió dolláros éves költséget jelentene (ez nagyjából 21 milliárd forint). A nukleáris meghajtás ezért nemcsak stratégiai, hanem gazdasági szempontból is előnyös: az atomreaktorok akár húsz évig is működhetnek újratöltés nélkül.

A repülőgéphordozókban úgynevezett nyomottvizes atomreaktorok dolgoznak. A rendszer lényege, hogy a nukleáris hasadás során keletkező hő nagy nyomás alatt tartott vizet hevít fel, amely egy másodlagos körben gőzt termel. Ez a gőz hajtja meg a turbinákat, amelyek egyszerre biztosítják a hajó meghajtását és az elektromos energia termelését. A technológia egyik előnye, hogy a radioaktív anyagok zárt rendszerben maradnak, így kisebb a szivárgás veszélye.

A modern hordozók energiaigénye azonban messze meghaladja a korábbi generációkét. Egy Nimitz-osztályú repülőgéphordozó két atomreaktora körülbelül 100 megawatt elektromos teljesítményt képes biztosítani reaktoronként, míg az új Gerald R. Ford-osztályú hajók már mintegy 300 megawatt elektromos kapacitással rendelkeznek. Ez nagyjából háromszorosa a korábbi típusok teljesítményének.

A hatalmas energiaigény oka a fedélzeti rendszerek fejlődése. Az új hordozók már elektromágneses katapultokat használnak a vadászgépek indítására a korábbi gőzrendszerek helyett. Az úgynevezett EMALS-rendszer pontosabb és kíméletesebb indítást tesz lehetővé, viszont jóval több áramot fogyaszt. Emellett a modern radarok, fegyverliftek, fejlett fékezőrendszerek, vízsótalanító berendezések, légkondicionáló rendszerek és a jövő lézerfegyverei is óriási mennyiségű energiát igényelnek.