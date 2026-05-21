A budapesti Bajnokok Ligája-döntő minden szempontból történelmi jelentőségű, hiszen a klubfutball csúcsának tekinthető egy BL-finálé, amely most lesz először Magyarországon. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren is rendkívüli forgalomra készülnek a május 30-i esemény miatt, így fontos változásokat jelentettek be a zavartalan működés érdekében. Mutatjuk mire számítson a BL-döntő körüli napokban.
Különleges üzemelési renddel készül a Budapest Airport a budapesti UEFA Bajnokok Ligája-döntőhöz kapcsolódó, a várhatóan rendkívüli utasforgalom kezelésére. A mérkőzés körüli három napban – május 29. és 31. között – a repülőtér a megszokott napi forgalom jelentős növekedésére számítanak, elsősorban charterjáratok, menetrend szerinti sűrítőjáratok és magánrepülőgépek érkezése miatt. A napi járatszám a normál szint közel kétszeresére emelkedhet, különösen szombaton és vasárnap, amikor akár napi 800 is közlekedhet.

Fotó: Bud.hu
A gördülékeny működés érdekében a repülőtér speciális utaskezelési és légiforgalmi folyamatokat vezet be

A legjelentősebb forgalomnövekedés a londoni és párizsi útvonalakon várható. 

A felkészülés részeként a Budapest Airport ideiglenesen teljes értékű terminálként nyitja meg az 1-est.

Május 29–31. között bizonyos Londonba tartó és onnan érkező Wizz Air-járatok az 1-es terminálról indulnak, illetve oda érkeznek. Az épületben étel- és italvásárlási lehetőségek, valamint közlekedési szolgáltatások is elérhetők lesznek.

A légikikötő üzemeltetője hangsúlyozta: az előkészítő munka már 2025 nyarán, mintegy tíz hónappal az esemény előtt megkezdődött. A Budapest Airport koordinálásával létrejött munkacsoportban többek között az UEFA, a HungaroControl, a NAV, a polgári légiközlekedési hatóság, földi kiszolgáló cégek és közlekedési szolgáltatók is részt vesznek.

A megnövekedett kapacitásigény miatt a repülőtér átmenetileg felfüggeszti az áruszállító repülőgépmozgások egy részét, a gyakorló- és műszaki berepüléseket, valamint korlátozza a kitérő repülőtéri szerepkört is. Az esemény időszakában közlekedő valamennyi járatnak előzetes üzemelési engedélykérelmet kell benyújtania, a résidők kiosztása pedig kiemelt prioritások alapján történik. 

A gördülékeny működés érdekében a repülőtér speciális utaskezelési és légiforgalmi folyamatokat vezet be, ideiglenes infrastruktúrát telepít, valamint megerősített operatív központtal dolgozik majd.

A check-in pultoknál, a biztonsági ellenőrzésnél és a határátlépési pontokon is megnövelt kapacitással készülnek, önkéntes munkatársak bevonásával  – számolt be róla az Airportal.

A Budapest Airport ugyanakkor figyelmeztetett: 

a rendkívüli forgalom miatt a menetrend szerinti járatok esetében is előfordulhatnak késések, és egyes, az eseményhez kapcsolódó járatok mentességet kaphatnak az éjszakai zajkorlátozások alól, ami átmenetileg növelheti a zajterhelést a repülőtér környezetében.

A repülőtér azt javasolja az utasoknak, hogy a BL-döntő körüli napokban legalább két és fél órával indulás előtt érkezzenek ki, és számoljanak a környéken várható forgalmi torlódásokkal, esetleges útlezárásokkal is, emellett az autóval érkezők készüljenek fel arra is, hogy az 1-es terminál parkolója ezen a hétvégén nem használható, a járművek csak az utazók ki- és beszállásának idejére állhatnak majd meg.

A Budapest Airport a szokásos napi forgalmon felül több tízezer extra utassal számol a május 30-i budapesti Bajnokok Ligája-döntő miatt. A többletforgalmat főként charterjáratok, sűrítő menetrend szerinti járatok és magánrepülőgépek adják. A Budapest Airport azt kéri az utasoktól, hogy ezekben a napokban legalább két és fél órával indulás előtt érkezzenek ki, mert a repülőtér környékén torlódások és útlezárások is lehetnek.

 

