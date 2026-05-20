Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója ezzel szeretné elérni, hogy a dolgozói még motiváltabbak lennének a poggyásszal kapcsolatos szabályszegések lefülelésében.

Emeli a „vérdíjat" a Ryanair – még nagyobb bónuszt fizet a túlméretezett kézipoggyász kiszúrásáért.

A Ryanairnek elege lett a szabályszegő potyázókból

A vállalat vezetése szerint a szigor nem öncélú, hanem a fedélzeti helyhiány miatt szükséges, és a legtöbb utas már alkalmazkodott a szabályokhoz. Ugyanakkor a fogyasztóvédelmi szervezetek bírálják a gyakorlatot, mert sok esetben még apró eltérések – például kilógó kerék vagy cipzár – miatt is büntetést szabnak ki. Mindenesetre, amióta a Ryanair bevezette a jutalékos rendszert, jelentősen csökkent azok száma, akik a megengedettnél nagyobb táskával próbálnak felszállni a gépekre. A vállalat szerint a szabályt megszegő utasok aránya körülbelül az ötödére esett vissza.

A Ryanairnél a fedélzetre ingyenesen felvihető kisméretű kézipoggyász mérethatára 40x30x20 centiméter, illetve felár ellenében egy másik, legfeljebb 10 kg súlyú, 55x40x20 centiméteres poggyász felvitele is megengedett.

Ha viszont valaki túlméretezett kézipoggyásszal jelenik meg a beszállókapunál, azaz a csomag nem fér bele a mérőkeretbe, az alkalmazottak megtagadhatják a kézipoggyász felvitelét, azt fel kell adni és akár 75 eurós pótdíjat kell fizetni utána – írja a Turizmus.com.

A csomagot vizsgáló alkalmazottak minden egyes felderített, túlméretezett bőrönd után, tavaly óta 2,50 eurót kapnak. A Reisereporter értesülései szerint viszont a jövőben ez az összeg 3,50 euróra emelkedhet bőröndönként, sőt a bónuszkifizetések havi 80 eurós felső határát is eltörölték.

Több mint kétmilliárd eurós nyereséget ért el a Ryanair

Mindeközben a Ryanair Holdings május 18-án bejelentette, hogy rekordösszegű, 2,26 milliárd eurós adózott eredményt ért el a most zárult 2026-os pénzügyi évben, ami 40 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi 1,61 milliárd eurós adózott eredményhez képest. A 2026-os pénzügyi év főbb eredményei: az utasforgalom 4 százalékkal 208,4 millió főre nőtt, az egy utasra jutó árbevétel pedig 7 százalékkal emelkedett. Ugyanakkor jól látszik, hogy a nyereség elérése érdekében a vállalat minden fillérért lehajol.