Ipari katasztrófa veszélye fenyeget egy borsodi vegyi üzemben

Folyamatosak a problémák a sajóbábonyi vegyi üzemnél: a Sajóbábonyi Ipari Parkban működő, indiai tulajdonú SPL Europe Kft. hónapok alatt fokozatosan állt le, a dolgozók pedig több mint fél éve vannak teljes bizonytalanságban. A bércsúszások tavaly nyáron kezdődtek, előbb csak néhány napos késésekkel, később részletekben érkeztek a fizetések, végül teljes hónapok maradtak ki. A sajóbábonyi vegyi üzem egykori és jelenlegi munkavállalói szerint ráadásul nemcsak a megélhetésük, hanem a környék biztonsága is veszélybe került. Amíg ők papírok nélkül nem tudnak továbblépni, az üzemben maradt vegyi anyagok miatt egy ipari katasztrófa veszélye is fennáll. A dolgozók által jelzett súlyos problémák és biztonsági kockázatok után részletes közleményt adott ki Sajóbábony Város Önkormányzata a felszámolás alatt álló SPL Europe Kft. ügyében. Szilva István polgármester tájékoztatása szerint több hatóság bevonásával kezelik a helyzetet. Ami fontos, hogy a lakosság közvetlen veszélyeztetettsége jelenleg nem áll fenn.

A dolgozók szerint a sajóbábonyi vegyi üzemben maradt anyagok miatt egy ipari katasztrófa veszélye is fennáll/Fotó: Boon.hu

Folyamatos kontroll a sajóbábonyi vegyi üzemnél

Az önkormányzat közlése szerint már 2026 február elején megkeresték a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal több érintett egységét, köztük

a tűzvédelmi,

iparbiztonsági

és vízügyi hatósági főosztályt,

valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztályt.

A városvezetés felvette a kapcsolatot a felszámolóval is, hivatalos megkeresést küldött, és személyes egyeztetést tartott. A folyamatba a vármegye főispánja is bekapcsolódott, több hatóság részvételével egyeztetést folytattak az ügyben – derül ki a Boon cikkéből.

A közlemény szerint a felszámolóbiztos heti rendszerességgel jelentést tesz az iparbiztonsági hatóság felé, miközben a szakemberek folyamatos helyszíni ellenőrzéseket végeznek, külön figyelemmel a veszélyes anyagok tárolására. A telephelyen működő létesítményi tűzoltóság állandó készenlétben van, és folyamatosan monitorozza a területet, hogy szükség esetén azonnal be tudjon avatkozni.

Nincs közvetlen veszély, de nem az önkormányzat dönt

A polgármester hangsúlyozta, a jelenlegi információk alapján a hatóságok összehangoltan dolgoznak, így a lakosság közvetlen veszélyeztetettsége nem áll fenn. Kiemelték ugyanakkor, hogy az üzem ellenőrzés alatt áll, és a tárolt veszélyes anyagok egyelőre nem jelentenek közvetlen kockázatot sem a környezetre, sem a lakosságra. A helyzet érdemi rendezése nem az önkormányzat kezében van, azt a kijelölt felszámolóbiztos, az illetékes hatóságok és – szükség esetén – az állam tudja elérni.