Dohány utca

Hatalmas ingatlanfejlesztés zajlik a főváros egyik történelmi negyedében

Budapest VII. kerületében, a Dohány utcai zsinagóga közvetlen közelében zajlik egy olyan fejlesztés, amely egyszerre épít a történelmi örökségre és a kortárs városi igényekre. A Dohány utca 10. és a Síp utca 8–10. alatti épületegyüttes átfogó megújításával valósul meg a Seven Pearl projekt, amely három épületben összesen 163 lakást és több kereskedelmi egységet foglal magában.
A beruházás különlegessége nem csupán az elhelyezkedésében rejlik, hanem abban is, hogy egy több mint másfél évszázados múlttal rendelkező épületegyüttest értelmez újra. Az eredetileg 1844-ben, Hild József tervei alapján megépült ház a későbbi bővítések és történelmi korszakok lenyomatát is magán viseli. A Seven Pearl projekt jelenleg a szerkezetépítési fázisban tart. 

Seven Pearl, Dohány utcai zsinagóga
A Seven Pearl fontos eleme a műemléki környezethez való alkalmazkodás

Az épület ráépítendő szintjei közül már elkészült az első emelet, emellett a mélygarázs esetében is befejeződött az első szint kialakítása.

A projekt jelenlegi ütemezése szerint az építkezés várhatóan 2027 végére fejeződik be.

A projekt egyik kulcseleme a Dohány és Síp utcát összekötő, mintegy 140 méter hosszú passzázs kialakítása. Ez nem csupán építészeti megoldás, hanem városszerkezeti szempontból is fontos kapcsolat, amely a környék gyalogos áramlását erősítheti, és új közösségi tengelyt hozhat létre a negyedben.

A három épületben kialakított lakások a stúdióktól a nagyobb, akár kertkapcsolatos, 4+1 szobás lakásokig terjednek. A fejlesztés része továbbá 11 kereskedelmi egység, valamint egy kétszintes, közel 150 férőhelyes mélygarázs.

A Magyar Építők cikke arra is kitér, hogy a közösségi funkciók között belső kert, fitneszterem, medence és 24 órás concierge-szolgáltatás is szerepel.

A beruházás egyik hangsúlyos eleme a műemléki környezethez való alkalmazkodás. 

A helyszín történeti jelentőségét erősíti, hogy itt működött Róth Miksa - a századelős szecessziós építőművészet meghatározó üvegfestőjének - egykori műhelye is. Az ő munkássága előtt tisztelegve két, általa inspirált kortárs üvegalkotás – Hefter László, a legismertebb Róth Miksa restaurátor munkái – is a lakókomplexum részévé válnak.

 


 

 

