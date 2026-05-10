Olasz hangulatú üzletet nyitott a magyarok egyik kedvenc áruházlánca, újabbak követhetik

Új, olasz ihletettségű üzletformátumot indított el a Spar Szlovéniában: az első Despar üzlet az olasz határhoz közel fekvő Koper városában működő Planet Koper bevásárlóközpontban nyílt meg. Az 1200 négyzetméteres áruház célja, hogy a vásárlóknak élményszerű, az olasz kiskereskedelmi hagyományokat idéző környezetet kínáljon, hangsúlyosan olasz termékválasztékkal és modern boltbelső-kialakítással.

Minden olasz ihletettségű az új Desparban

Az üzlet dizájnját egységesen az olasz stílus határozza meg: a teljes áruházban kétnyelvű – szlovén és olasz – feliratok és vizuális elemek segítik a tájékozódást. A bejáratnál frissen készített ételek és klasszikus olasz specialitások, például pizza vagy focaccia kapható – írja a Trade Magazin.

A csemegepult kiemelt szerepet kap: széles választék mellett helyben szeletelt termékek várják a vásárlókat.

A kiszolgálás hatékonyságát növeli a sorszám-húzásos rendszer, melynek révén a vevők várakozás közben más részlegeken is körülnézhetnek.

Az üzletben emellett hentes- és halrészleg, önkiszolgáló pékség, valamint az olasz piacok hangulatát idéző zöldség-gyümölcs osztály is helyet kapott.

A Despar formátum középpontjában az autentikus olasz termékkínálat áll. A vásárlók ellenőrzött beszállítóktól származó termékek – például felvágottak, sajtok, halak, kávék, borok, hámozott paradicsom és tésztafélék – közül választhatnak, a nemzetközi márkák mellett a Despar saját márkás termékei is megjelennek.

Magyarországi jubileum nyereményjátékkal

Ahogy megírtuk, Magyarországon az áruházlánc 35 éve van jelen, és a jubileum alkalmából nyereményjátékot hirdettek, amelynek keretében egy budapesti lakást sorsolnak ki a vásárlók között.

A játék 2026. április 16. és június 3. között zajlik, és a részvétel feltételei egyszerűek. Legalább 8000 forint értékben kell vásárolni valamely Spar vagy Interspar áruházban, a megvásárolt termékek között a heti szórólapban meghirdetett „nyerő" árucikkek közül is kell egynek szerepelnie, fizetéskor pedig a MySPAR alkalmazásban rögzített SuperShop kártyát kell használni.

A digitális blokk feltöltésével pedig további nyereményekre is esélyt lehet szerezni – köztük a fődíjra, amely egy új építésű, háromszobás, 60 négyzetméteres lakás Budapest III. kerületében.

Az első Spar szupermarket 1991-es megnyitása után négy évvel, 1995-ben megnyitotta kapuit az első Interspar hipermarket is. Ma pedig már közel 650 üzlet várja a vásárlókat az ország különböző pontjain.