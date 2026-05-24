Nyolcszázezer forint közelébe emelkedett az átlagkereset, nyitnak a strandok – heti összefoglaló

Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779 800, a nettó átlagkereset 546 000 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,2 százalékkal, a nettó átlagkereset 11,3, a reálkereset – a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért 1,8 százalékos növekedése mellet – 9,3 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán. Elemzői kommentárok szerint a béremeléseket több tényező segíti. Ide tartozik a többi között a családi adókedvezmény emelése vagy éppen az szja-mentesség kiterjesztése.

Az elmaradt kárrendezés miatt eljárást indított a Travel Teachers Kft. utazásszervezővel szemben Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH), mert a beérkezett panaszok szerint a cég nem kezdte meg ügyfelei kártalanítását. Nagyságrendileg több száz utas lehet érintett valamilyen formában a csődbe ment magyar utazási iroda botrányában.

Tavaly az üzletek közel 3 százaléka tűnt el a piacról, ami már megegyezik az inflációs és energiaársokk előtti átlagos szinttel. Míg 2023-ban naponta átlagosan mintegy 22 üzlet zárt be, addig ez a szám tavaly napi 7-re mérséklődött. A kisboltok bezárásának hátterében egyszerre áll a fogyasztási szokások átalakulása, a növekvő működési költségek és az egyes szektorokat különösen érzékenyen érintő piaci változások.

Napokon belül újabb támogatás érkezik több ezer magyar nyugdíjas számára. A szénpénz összege 2026-ban 118 ezer 195 forint. A folyósítás május 20-án indul a jogosult nyugdíjasok és özvegyek számára. Hazánkban, a salgótarjáni térségben különösen sok egykori bányász és hozzátartozó él, akik számára a bányászat nemcsak munkahelyet, hanem teljes életformát jelentett – számolt be róla a Nool. Többen évtizedeket dolgoztak a föld alatt, sokszor nehéz és egészségkárosító körülmények között. A támogatás ezért erkölcsi elismerésnek is számít a korábbi munkájukért.