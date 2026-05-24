Nyolcszázezer forint közelébe emelkedett az átlagkereset, nyitnak a strandok – heti összefoglaló

Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779 800, a nettó átlagkereset 546 000 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,2 százalékkal, a nettó átlagkereset 11,3, a reálkereset – a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért 1,8 százalékos növekedése mellet – 9,3 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán. Elemzői kommentárok szerint a béremeléseket több tényező segíti. Ide tartozik a többi között a családi adókedvezmény emelése vagy éppen az szja-mentesség kiterjesztése.
Eljárás indult a becsődölt hazai utazási iroda ellen: több száz utazó vár a pénzére
Az elmaradt kárrendezés miatt eljárást indított a Travel Teachers Kft. utazásszervezővel szemben Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH), mert a beérkezett panaszok szerint a cég nem kezdte meg ügyfelei kártalanítását. Nagyságrendileg több száz utas lehet érintett valamilyen formában a csődbe ment magyar utazási iroda botrányában.
Bezárási hullám a kisboltoknál – de mi van a háttérben?
Tavaly az üzletek közel 3 százaléka tűnt el a piacról, ami már megegyezik az inflációs és energiaársokk előtti átlagos szinttel. Míg 2023-ban naponta átlagosan mintegy 22 üzlet zárt be, addig ez a szám tavaly napi 7-re mérséklődött. A kisboltok bezárásának hátterében egyszerre áll a fogyasztási szokások átalakulása, a növekvő működési költségek és az egyes szektorokat különösen érzékenyen érintő piaci változások.
Több ezer magyar nyugdíjas kap pluszpénzt – még ebben a hónapban megérkezik
Napokon belül újabb támogatás érkezik több ezer magyar nyugdíjas számára. A szénpénz összege 2026-ban 118 ezer 195 forint. A folyósítás május 20-án indul a jogosult nyugdíjasok és özvegyek számára. Hazánkban, a salgótarjáni térségben különösen sok egykori bányász és hozzátartozó él, akik számára a bányászat nemcsak munkahelyet, hanem teljes életformát jelentett – számolt be róla a Nool. Többen évtizedeket dolgoztak a föld alatt, sokszor nehéz és egészségkárosító körülmények között. A támogatás ezért erkölcsi elismerésnek is számít a korábbi munkájukért.
Nyári időt hoz a pünkösdi hétvége: kinyitottak a strandok
Az időjárás-előrejelzés 30 fok körüli nyári időt jósol a pünkösdi hétvégére, ennek örömére több strand is megnyitja a kapuit. Az ismertebb fürdővárosokban szinte már mindenhol használhatjuk a strandot a hétvégén. Az ide kattintva megjelenő térképen is látható, már az ország minden részén tudunk strandolni, ugyanakkor arra készüljünk fel, hogy van ahol még nem minden medence üzemel:
- Zalakaroson a Gyógy- és Termálvilágban a Gyógykert, az ún. III. medence és a sportmedence már üzemel. A Strandi Gyermekvilág, a Pancsoló (VI.), a Családi csúszdapark 2026.05.22.-től áll a vendégek rendelkezésére. Az Adrenalin Csúszdapark június 12-én, a Hullámmedence, V. és IV. medence pedig csak 2026.06.19-én nyitnak.
- Gyulán, a Várfürdőben az 50 méteres úszómedencéről már korábban elbontották a sátrat, május 23-tól érhető el a szabadtéri vízi gyerekparadicsom. A csúszdás medencét június 6-tól, a hullámmedencét június 20-tól élvezhetjük.
- A hajdúszoboszlói Hungarospa szabadtéri része 3 külön zónából áll, ezek közül a strandot használhatjuk, az Aquapark és a Prémium Zóna június 15-én nyílnak.
- Budapesten, a Palatinus Strandon a szezonálisan nyitva tartó medencék közül egyelőre csak a Margaréta medence és a kültéri gyermekmedence használható. Az egész évben nyitva tartó medencék, mint az úszómedence, a tanmedence, és az egyik termálmedence már üzemelnek. Május 30-án nyílik a strandmedence és két termálmedence, végül június 13-án a hullámmedence és a csúszdák.