Nyári időt hoz a pünkösdi hétvége: nyitnak a strandok

Az utóbbi években a pünkösdi hétvégére időzítette a fürdők jó része a strandmedencék nyitását, bár gazdasági okok miatt az időjárás alakulása is fontos szerepet játszik. Az idei május ilyen szempontból nem volt kegyes, azonban a hosszú hétvégére igazi nyári idő ígérkezik.

már az ország minden részén tudunk strandolni, ugyanakkor arra készüljünk fel, hogy van ahol még nem minden medence üzemel:

Zalakaroson a Gyógy- és Termálvilágban a Gyógykert, az ún. III. medence és a sportmedence már üzemel. A Strandi Gyermekvilág, a Pancsoló (VI.), a Családi csúszdapark 2026.05.22.-től áll a vendégek rendelkezésére. Az Adrenalin Csúszdapark június 12-én, a Hullámmedence, V. és IV. medence pedig csak 2026.06.19-én nyitnak.

Gyulán, a Várfürdőben az 50 méteres úszómedencéről már korábban elbontották a sátrat, május 23-tól érhető el a szabadtéri vízi gyerekparadicsom. A csúszdás medencét június 6-tól, a hullámmedencét június 20-tól élvezhetjük.

A hajdúszoboszlói Hungarospa szabadtéri része 3 külön zónából áll, ezek közül a strandot használhatjuk, az Aquapark és a Prémium Zóna június 15-én nyílnak.

Budapesten, a Palatinus Strandon a szezonálisan nyitva tartó medencék közül egyelőre csak a Margaréta medence és a kültéri gyermekmedence használható. Az egész évben nyitva tartó medencék, mint az úszómedence, a tanmedence, és az egyik termálmedence már üzemelnek. Május 30-án nyílik a strandmedence és két termálmedence, végül június 13-án a hullámmedence és a csúszdák.

A fővárosban ezen kívül az Aquaworld szabadtéri medencéiben strandolhatunk, de a közeli Mogyoródon a hétvégétől nyitva lesz az Aquaréna élményfürdő. Ők egyelőre csak hétvégéken tartanak nyitva, de június 20-tól teljes üzemre kapcsolnak.

A megyeszékhelyek közül Békéscsabán, Miskolcon, a Selyemréti Strandon, Szegeden a Partfürdőben és a Szíksósfürdőben, Szolnokon a Véső úti strandon csobbanhatunk a hétvégén. Valamint a hétvégén megnyílik a sárvári és a harkányi fürdő strandja is.

A nyitva tartó strandok teljes listája a termalfurdo.hu-n található meg – írták a közleményben.