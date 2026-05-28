Nagy bejelentést tett a Suzuki – ez rengeteg magyar autóst érinthet

A Magyar Suzuki üzemének alapkövét 1991-ben tették le, a sorozatgyártás 1992-ben indult meg Esztergomban. Bár a vállalat a hivatalos közzététellel 2025 eredményeiről május végéig várt, az már iparági adatokból korábban kiderült: a vállalat 22. alkalommal lett piacvezető Magyarországon, 11,04 százalékos részesedéssel és 14 285 regisztrált autóval. Az esztergomi gyárban készülő S-Cross lett a legnépszerűbb új autó, a Vitara pedig szintén a top 3-ban végzett. Az egyik legnagyobb magyarországi vállalat 2025-öt bemutató sajtótájékoztatóján kiderült: idén is a piacvezetői pozíció a cél a hazai újautó-piacon.

2025-ben is piacvezető volt Magyarországon a Magyar Suzuki az újautó-szegmensben (illusztráció)

Fotó: Suzuki

Magyar Suzuki: kihívás az elektrifikáció, az EU klímavédelmi szabályai, és meg kell felelni a vásárlói igényeknek

2024-ben a négymilliomodik autó gördult le a gyártósorról, miközben az esztergomi üzemben hét különböző modellt állítottak elő a vállalat eddigi működése során.

A magyar vállalkozóknak is nagy szerepe van, hogy a Magyar Suzuki a húsz legnagyobb árbevételű magyar vállalat között van, s miközben európai szintű megbízásokat is teljesítünk a cégcsoport számára, mintegy 10 000 ember megélhetéséhez járulunk hozzá itteni működésünkkel

– értékelte a vállalat eddigi évtizedeit Sakai Fumito, a magyarországi vállalat vezérigazgatója.

Jelenleg a legnagyobb autóipari kihívás az autózás elektrifikációja, ezzel egyidejűleg a gyártás átalakulása, digitalizációja.

A vezérigazgató szerint ezekre a kihívásokra fokozatosan ad választ a Magyar Suzuki, részben a saját, megújuló energiatermeléssel, a gyártás modernizációjáról, a vásárlók elvárásaihoz igazított terméket előállító, költséghatékony termeléssel.

„Az esztergomi gyár továbbra is a Suzuki egyetlen európai központja, ahol azon dolgoznk, hogy a továbbiakban is meghatározó termelési központ maradjon” – fogalmazott Sakai Fumito.

A Suzuki globális stratégiája 2030-ig négy tisztán elektromos modell bevezetésével számol, ebből az első az eVITARA. Ezért a magyar vállalat számára az a kérdés, az esztergromi gyártás hogyan tud bekapcsolódni ebbe a folyamatba. A beszállítói hálózat erre alkalmassá teszi a céget, a kérdés inkább a piaci várakozás, valamint az, hogy milyen, esetleges kormányzati programok támogathatják ezt a folyamatot, például egy vállalati flottacseretámogató-progeam elindítása – összegezte a vezérigazgató.