Nagy bejelentést tett a Suzuki – ez rengeteg magyar autóst érinthet

A Magyar Suzuki üzemének alapkövét 1991-ben tették le, a sorozatgyártás 1992-ben indult meg Esztergomban. Bár a vállalat a hivatalos közzététellel 2025 eredményeiről május végéig várt, az már iparági adatokból korábban kiderült: a vállalat 22. alkalommal lett piacvezető Magyarországon, 11,04 százalékos részesedéssel és 14 285 regisztrált autóval. Az esztergomi gyárban készülő S-Cross lett a legnépszerűbb új autó, a Vitara pedig szintén a top 3-ban végzett. Az egyik legnagyobb magyarországi vállalat 2025-öt bemutató sajtótájékoztatóján kiderült: idén is a piacvezetői pozíció a cél a hazai újautó-piacon.
Magyar Suzuki: kihívás az elektrifikáció, az EU klímavédelmi szabályai, és meg kell felelni a vásárlói igényeknek
2024-ben a négymilliomodik autó gördult le a gyártósorról, miközben az esztergomi üzemben hét különböző modellt állítottak elő a vállalat eddigi működése során.
A magyar vállalkozóknak is nagy szerepe van, hogy a Magyar Suzuki a húsz legnagyobb árbevételű magyar vállalat között van, s miközben európai szintű megbízásokat is teljesítünk a cégcsoport számára, mintegy 10 000 ember megélhetéséhez járulunk hozzá itteni működésünkkel
– értékelte a vállalat eddigi évtizedeit Sakai Fumito, a magyarországi vállalat vezérigazgatója.
Jelenleg a legnagyobb autóipari kihívás az autózás elektrifikációja, ezzel egyidejűleg a gyártás átalakulása, digitalizációja.
A vezérigazgató szerint ezekre a kihívásokra fokozatosan ad választ a Magyar Suzuki, részben a saját, megújuló energiatermeléssel, a gyártás modernizációjáról, a vásárlók elvárásaihoz igazított terméket előállító, költséghatékony termeléssel.
„Az esztergomi gyár továbbra is a Suzuki egyetlen európai központja, ahol azon dolgoznk, hogy a továbbiakban is meghatározó termelési központ maradjon” – fogalmazott Sakai Fumito.
A Suzuki globális stratégiája 2030-ig négy tisztán elektromos modell bevezetésével számol, ebből az első az eVITARA. Ezért a magyar vállalat számára az a kérdés, az esztergromi gyártás hogyan tud bekapcsolódni ebbe a folyamatba. A beszállítói hálózat erre alkalmassá teszi a céget, a kérdés inkább a piaci várakozás, valamint az, hogy milyen, esetleges kormányzati programok támogathatják ezt a folyamatot, például egy vállalati flottacseretámogató-progeam elindítása – összegezte a vezérigazgató.
Változatlanul európai jelentőségű a Suzuki esztergomi gyára
2025-ben a több mint 129 000 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarorsztágon, ebből 14 285 db Suzuki esztergomi gyártmány volt, amellett, hogy az esztergomi üzem termelésének 90 százaléka exportra kerül. Ezzel 22. alkalommal lett piacvezető Magyarországon a Suzuki – ismertette Krisztián Róbert, a vállalat vezérigazgató-helyettese.
Tavaly készült el az egymilliomodik Vitara Esztergomban, miközben a flottavásárlások is egyre nagyobb szerephz jutnak.
A vállalat 1999 óra foglalkozik hajómotorok gyártásával, 2017 óta pedig regionális disztribútor a termékcsoporttal, 13 országot szolgálnak ki az esztergomi termeléssel.
A cég naponta átlagosan több mint 1 hajómotort értékesített 2025-ben, összesen 495 db-ot.
A Magyar Suzuki idén is piacvezetői pozíció megtartását célotta meg, miközben mind a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségekre és kihívásokra, mind a termelési láncok sérülékenységére fel kell készülni Krisztián Róbert szerint. Ugyanakkor megerősítette Sakai Fumito közlését arról, hogy a vásárlói igényekre való ragálás nagyon fontos a cég életében, és jelenleg azt látják, párhuzamosan van jelen a fogyasztói igény az elérhető hajtástechnológiák iránt.
A vállalat az import modellekkel összesen 109 994 járművet értékesített világszerte, miközben 108 072 személygépjármű gördült le a hazai gyártósorról.
A Magyar Suzuki 2,059 milliárd euró árbevételt ért el tavaly, ebből 1,773 milliárd eurót az exportbevétel tett ki, a többi a hazai értékesítésből származott
– ismertette dr. Fejesné Gyurján Idikó operatív igazgató.
A cég 35 éve nem fizetett osztalékot, adózás előtti eredménye tavaly 81 millió euró volt, a beruházási összeg 42 millió euró volt.
2025 decemberben 3 000 fő dolgozott a vállalatnál, a cégnél indiai, fülöp-szigeteki munkavállalók is dolgoznak a japán suzukis kollégák szerint. Az operatív vezető szerint a harmadik világbeli országokból érkezett kollégák, akik most összesen több mint 150-en vannak, „nagy stabilitást" hoztak a vállalat életébe, döntően kétéves, fix idejű szerződéssel rendelkezve.
Dr. Fejesné kiemelte, hogy a reálbérnövekedés jelentős volt a vállalatnál, ami köszönető a 2024-es 18 százalékos, a 2025-ben megtett 10 százalékos, valamint az idei üzleti évben szereplő 11 százalékos átlagos béremelésnek. A vállalatnál dolgozókat saját vállalati egészségtámogatási program segíti.
Érzi a Magyar Suzuki a közel-keleti válságot, de amíg lehet, árat nem emelnek
A cég képviselői kiemelték, hogy a Magyar Suzuki nemcsak meghatározó piaci szereplő, hanem 35 éve stabil munkáltató a Komárom-Esztergom vármegyei régióban és országosan is. Az iparági átalakuláshoz igazodva – különösen a digitalizáció és az új technológiák terén – a jövő szakembereinek képzésére is hangsúlyt helyezett. Létrehozta a Suzuki Akadémiát, egy, a vállalaton és cégcsoporton belüli tudásmegosztást biztosító ernyőprogramot, amely a munkaerőpiaci kihívásokra reagál, és hidat képez generációk, valamint kultúrák között. Ennek része a Karbantartó Akadémia, a Talent Menedzsment Program és a Vezetői Akadémia. Továbbra is sikeres a 2023-ban indult duális képzés: az idei tanévben már 31 diák tanul a Suzuki Oktatási Centrumban. Az eddig ott végzett tanulók fele a Magyar Suzukinál helyezkedett el.
Kérdésre válaszolva Krisztián Róbert elmondta, a Suzuki bízik abban, hogy az EU még jobban fog igazodni a piaci realitásokhoz, és a korábbi 2035-ös határidő puhítását kivetően újabb, észszerű enyhítéseket fogalmaz meg az autóipar elektromos átállásával kapcsolatban.
Az Origo kérdésére válaszolva Krisztián Róbert elmondta: a közel-keleti válság rosszul érinti a céget, hiszen az alapanyag-költségek (főleg a petrolkémiai, műanyag termékek vonatkozásában) és a logisztikai költségek is emelkednek, de jelenleg is azon dolgoznak beszállítóikkal közösen, hogy alkatrész- vagy alapanyaghiány ne fordoljon elő. A válság miatt biztos, hogy a következő hónapokban emelkedni fognak a költségeik, de a vezérigazgató-helyettes szerint mindent megtesznek azért, hogy a költségemelkedés a modellek áraiban ne jelentkezzen.
Sakai Fumito vezérigazgató a kérdés kapcsán lapunknak adott válaszában hangsúlyozta:
a 2026-os üzleti tervben 130 milliárd jent (kb. 250 milliárd forint) terveztek be a válság miatti költségemelkedések fedezetére, a költségek növekedését viszont a jövőre várt 7 százalékos árbevétel-növekedés hamarosan kompenzálhatja.
A cég képviselője szerint az értékesítési eredményt is befolyásolja a válság.
Népszerű esztergomi modellek az élen
A vállalat 2025-ben összesen 109 994 személyautót értékesített több, mint száz országban. Az Esztergomban gyártott modellek mintegy 88 százaléka exportpiacokra került. A legtöbbet értékesített modell a Vitara volt.
A belföldi újautó-értékesítések terén a Magyar Suzuki ezúttal is az első helyen végzett
A hazai sikerekhez 2025-ben is döntően hozzájárultak az esztergomi gyártású modellek. A tavalyi hazai regisztrációs adatok alapján a legtöbb vásárló az S-CROSS mellett döntött (6.500 db), miközben a rangsorban a harmadik legnépszerűbb modell a Vitara (5.590 db) volt. Az adatok alapján az esztergomi modellek továbbra is őrzik erős pozíciójukat a magyar piacon.