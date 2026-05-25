A mesterséges intelligencia (MI) nemcsak irodai állásokat alakít át, hanem újra felértékeli a kétkezi szakmákat is - ezt nem más kölzölte, mint az egyik legnagyobb techcég, az Nvidia vezérigazgatója. Magyarországon ez különösen fontos üzenet, mert a szakemberhiány már most érezhető, miközben a bérek és a kivitelezési díjak is egyre nagyobb terhet jelentenek a családoknak és a beruházóknak.

Erősődhet a szakemberhiány az MI-korszakban

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója a Carnegie Mellon Egyetem végzősei előtt arról beszélt, hogy a mesterséges intelligencia nem egyszerűen egy új számítástechnikai iparágat hoz létre, hanem egy új ipari korszakot is. Szerinte ebben az időszakban különösen nagy szerep juthat azoknak, akik nem laptop előtt dolgoznak, hanem az infrastruktúrát építik: villanyszerelőknek, vízvezeték-szerelőknek, vasmunkásoknak, technikusoknak és építőipari szakembereknek. A Moneywise beszámolója szerint Huang úgy fogalmazott: az MI lehetőséget ad Amerikának arra, hogy „újra építsen”.

A gondolat elsőre szokatlannak tűnhet, hiszen az Nvidia a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb nyertese, Huang pedig a technológiai világ egyik legismertebb vezetője. Mégis éppen az MI robbanásszerű terjedése mutat rá arra, hogy

a digitális gazdaság mögött nagyon is fizikai világ áll: adatközpontokat kell építeni, elektromos hálózatokat kell fejleszteni, hűtési rendszereket kell telepíteni, vezetékeket kell behúzni, csöveket kell fektetni, és mindezt karban is kell tartani.

A Moneywise cikke szerint a nagy amerikai technológiai cégek tőkeberuházásai idén akár 700 milliárd dollár körül alakulhatnak, főként az adatközpont-építések és az MI működtetéséhez szükséges infrastruktúra miatt. A McKinsey globális szinten 2030-ig közel 7000 milliárd dolláros adatközpont-beruházási hullámmal számolt. Ez pedig nem valósulhat meg szakmunkások nélkül.

A mesterséges intelligencia is villanyt, hűtést és építőipari kapacitást igényel

Az MI-ről szóló vitákban gyakran az a kérdés kerül előtérbe, hogy mely irodai vagy szellemi munkaköröket válthatják ki az algoritmusok. Huang üzenete viszont más irányból közelít: vannak olyan munkák, amelyeket a mesterséges intelligencia nem tud önmagában elvégezni. Nem tud adatközpontot építeni, nem húz be villamos kábeleket, nem szerel hűtőrendszert, és nem oldja meg a hálózati csatlakozást.